Met mijn Russische schoonzuster heb ik veel twistgesprekken over Poetin en de corruptie in haar geboorteland. Zij beweert dat er in Nederland ook veel corruptie voorkomt. Bij wijze van een practical joke fiets ik vooruit naar het zwembad en betaal alvast voor haar. Bij de kassa omschrijf ik hoe ze eruit ziet en instrueer dat ze het volgende moeten zeggen: „Oh, u bent toch de vriend van Sim? Dan is het voor u gratis!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl