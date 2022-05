Borrelplanknootjes

Als je niet van borrelnootjes houdt, kun je weinig zeggen over de smaak, behalve of de aroma’s in het krokante laagje te herkennen zijn als de smaak op de verpakking. Maar mogen we dan wel iets zeggen over de naam? ‘Borrel plankje kaas & mosterd’. Zijn dit houtgelagerde nootjes? Moet je ze uitstrooien op een plank? Duyvis zegt: ‘Een typisch Nederlandse borrelplank is pas compleet met borrelnootjes’. Aha. Dus het nootje dat in de jaren 50 door Go Tan uit Indonesië naar Nederland werd gehaald past nu perfect naast de brie uit Frankrijk en chorizo uit Spanje. Typisch Nederlands, inderdaad.

