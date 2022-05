Als peuter alleen in het kamp

Wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen is dat er Nederlandse politiemannen zijn geweest die naar dat adres in Amsterdam-west zijn gegaan, hebben aangebeld en mij hebben meegesleept. Ik was drie jaar. Daar staat mijn verstand bij stil. Hoe kan dat!” Aan het woord is Lous Steenhuis-Hoepelman, in Rob Trips podcast De onbekende kinderen van Kamp Westerbork. Ze werd opgepakt en opgesloten in het Huis Van Bewaring aan de Weteringschans. Daar zat ze, doodalleen. Een Joodse peuter die was verraden. De Jodenjagers hielden geen rekening met leeftijd, Jood was Jood. Lous kan zich het gelukkig niet herinneren. Pas toen haar eigen kleindochter drie was dacht ze: Jezus, moet je haar zien huppelen en vrolijk zijn, ik zat in de gevangenis op die leeftijd, onvoorstelbaar.”

Kamptrauma’s 5 afleveringen van zo’n 25 min. NPO Radio 1/ NOS