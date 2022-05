Zo zorg je dat alle planten zich thuisvoelen in je tuin

Lange periodes van droogte, gevolgd door kortstondige hevige regenval. Die wisselvalligheid vraagt veel van tuinen. Hoe maak je een tuin zo geschikt mogelijk voor deze veranderlijke weersomstandigheden?

1. Vang water op (en koop een dompelpomp)

Het is een enorme open deur, maar door water op te vangen ondervang je droge perioden. Er is voor iedere tuin of balkon wel een regenton te vinden. Zelfs een oude badkuip kan dienst doen als wateropslag. Het enige dat je hoeft te doen, is je waterpijp afkoppelen. Veel mensen zien op tegen het constant heen en weer lopen met een gieter. Dit los je makkelijk op door een dompelpomp op accu te gebruiken. Deze dompel je letterlijk onder, waarna je na een druk op de knop aan het sproeien kan, direct de tuin in.

2. Geef zo slim mogelijk water

Niet constant kleine beetjes, maar geef tijdens droge periodes een keer een flinke plens. Je wil dat planten diep wortelen, op zoek naar water, zodat ze tijdens droogte dieper kunnen rijken naar wat ze nodig hebben. Hangen planten er ’s avonds sneu en slap bij? Wacht toch nog even. Kijk vroeg in de ochtend erna of ze zijn bijgetrokken. Het zal je verbazen hoe vaak dit het geval is en je weer een fier en gezond tuintje aantreft. Is het nog steeds een slappe hap? Ga dan aan het sproeien. Geef water bij de wortels, en vermijd een sproeier die van bovenaf beregend. Daarvan verdampt een groot deel van het water nog terwijl het op het blad ligt.

3. Kies de juiste planten

Sterke, vaste planten kunnen tegen een stootje. Hierin ligt dan ook de basis van een tuin waar je zorgeloos van kan genieten. Koop je planten daarom bij een goede kweker. Daar worden ze buiten opgekweekt, waardoor ze alle weersomstandigheden gewend zijn die ze in jouw tuin ook kunnen meemaken, in tegenstelling tot planten uit het tuincentrum, die het loodje leggen bij het minste of geringste.

Kies voor in de zon de ijzersterke plantenrassen en -soorten als Nepeta Walkers low, Anijsnetel Blue fortune, inheemse Gele kamille, en mediterrane kruiden zoals rozemarijn, tijm, marjolein en salvia (salie). Deze planten worden juist gelukkig van droogte. Meng wat kippengrit of fijn grind door het plantgat om de drainage te bevorderen, zodat ze ook bestand zijn tegen de onvermijdelijke plensbuien. Van natte voeten houden deze planten namelijk niet.

Kies voor in de schaduw voor Pachyphragma macrophyllum, bosanemoon, en de schoenlappersplant. Deze planten kunnen droogte prima aan, zelfs onder grote bomen – waar het meeste vocht wordt opgeslurpt door hun sterke wortels. Wat goed is om na te bootsen bij deze planten is een bosrijke omgeving. Daar is schaduw, kan het droog zijn, maar de grond is humusrijk door het vele blad dat valt. Voeg daarom lekker veel bladaarde of compost toe aan de bodem, zo voelen ze zich snel thuis.

4. Houd vocht vast in de bodem

Met mulchen – het toevoegen van een laag aan de bodem – bereik je heel veel tegelijk. Organisch materiaal zoals compost of bladaarde voedt de bodem. Hier krijg je gezonde planten en een gezond bodemleven van. Het onderdrukt onkruid, omdat het ontkiemende zaden van licht berooft, en het allerbelangrijkste momenteel: het houdt de grond vochtig en maakt deze rijker aan humus, wat water ook beter vasthoudt.

In de zomer, als planten al vol in het blad staan, is mulchen met cacaodoppen ideaal. Deze zijn licht, makkelijk te verspreiden en ze houden de grond donker en vochtig. Doe dit bijvoorbeeld net voor een droge periode of voordat je op vakantie gaat. Geef eerst flink veel water, en ga daarna aan de slag met je mulchlaag.

5. Gebruik een olla in de moestuin

In warme, droge landen gebruiken ze de olla al eeuwen. Het systeem is simpel: een kruik van aardewerk, gevuld met water en ingegraven in de grond vlak naast een plant, zorgt ervoor dat er constant een klein beetje vocht vrijkomt. Dit is ideaal voor in de moestuin, want daar staan vaker wat dorstige planten. Ze zijn online te koop of je maakt ze door twee ongeglazuurde terracotta potten aan elkaar te kitten, waarbij je ook het onderste gat in de pot dichtmaakt, bijvoorbeeld met een scherf en kit. Het belangrijkste is dat het gaat om ongeglazuurd aardewerk. Zet ze bij de meest dorstige planten, zoals pompoen, courgette, tomaat of palmkool.