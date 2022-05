Installatiebeurs VSK is de negenmaandenbeurs voor wie in blijde verwachting is van zuinige laadpalen, slimme ventilatieboxen en klimaatneutrale toiletpotten. Het leek dan ook volstrekt logisch dat minister Hugo de Jonge dit als decor koos voor de aankondiging van zijn nieuwste liefdesbaby: de verplichte hybride warmtepomp in 2026.

Toch is het raar. Alsof je het verplicht dragen van thermo-ondergoed afkondigt in de HEMA.

De minister stond zij aan zij met CDA-partijgenoot Doekle Terpstra, voorzitter van de installatiebranchevereniging, en warmtepomp-apostel van het eerste uur.

Elke andere minister die zo vatbaar is voor lobbyisme zou dat op z’n minst een kléín beetje willen toedekken. Hij zou proberen de schijn hoog te houden van een zelfstandige beleidskeuze, wijs en soeverein.

Maar Hugo de Jonge is niet elke andere minister.

Zijn beleidsaankondigingen hebben iets van commercials, met hemzelf als steracteur, vers uit de grime. Doorgewinterde lobbyist-bestuurders weten dat karaktertrekje loepzuiver te bespelen en manoeuvreren zich zo krachtdadig in de rol van verwekker van een nieuwe ministeriële liefdesbaby. Apetrots versieren ze een gender reveal party in de Jaarbeurs.

Toch is het raar. Het opheffen van de afstand tussen een reclamespotje en de uitvaardiging van omstreden maatregelen is de zekerste manier om je beleid verdacht te maken.

Ik heb niets tegen hybride warmtepompen. Sommige van mijn beste vrienden hebben er eentje. Maar aan deze zit nu een luchtje. Van die vrienden weet ik bijvoorbeeld dat zo’n apparaat alleen zin heeft bij een degelijk geïsoleerd huis. Die eerste stap zou veel meer nadruk moeten krijgen. Er schijnt een Nationaal Isolatieprogramma gestart te zijn, maar daarvan heeft de plechtige lancering kennelijk in alle stilte plaatsgehad.

Wel presenteerde De Jonge deze week een ander plan, om de huurprijzen aan banden te leggen. Ik wandelde op dat moment de Rotterdamse Markthal uit. Op het plein had BNNVARA een ‘protestcamping’ opgetuigd. Slogan: ‘De huur is te duur’. Jonge voorbijgangers werden aangesproken om ter plekke uit te rekenen of hun huisbaas wel volgens het puntensysteem factureerde. Rotterdamse huurders betalen volgens de omroep gemiddeld immers 169 euro te veel. Maandelijks!

Als handhaving bij kamers en sociale huurwoningen al problematisch is, zal daar bij dat nieuwe puntensysteem in de vrije sector wel extra streng op moeten worden toegezien. Maar weet u wat armere huurders ook helpt? Huurbazen en woningcorporaties verplichten om hun woningen te isoleren. Enkel glas? Kieren? Achterstallig onderhoud. Zorg maar dat het voor de winter gerepareerd is, anders krijg je de energierekening doorgestuurd.

Pas als die isolatie op orde is en de ergste energiearmoede wat dempt, kun je kijken naar vervolgstappen als warmtepompen, zonneboilers en al dat andere mooie spul uit de vitrines van Doekle Terpstra.

