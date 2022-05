Videobewijs toont Russische betrokkenheid bij burgerexecuties in Boetsja

Videobewijs in handen van The New York Times toont de betrokkenheid van Russische soldaten bij executies van zeker acht burgers in Boetsja. Het voorstadje van Kiev werd bijna heel maart bezet door Russische troepen. Nadat zij vertrokken shockeerden beelden van levenloze lichamen van burgers op straat, sommigen met de handen op de rug gebonden, de wereld. Rusland ontkent verantwoordelijk te zijn voor de zeker vierhonderd lichamen die uiteindelijk in de plaats werden gevonden.

De Amerikaanse krant deed wekenlang onderzoek in Boetsja en bemachtigde uiteindelijk beelden van de dag nadat het stadje in Russische handen kwam. In een eerste video — op 4 maart gemaakt door een bewakingscamera — is te zien hoe twee Russische militairen een groep van negen mannen onder schot houden en door een straat drijven. De Oekraïense mannen houden één hand achter het hoofd, met de ander klampen ze zich vast aan de broekriem van de persoon die voor hen loopt. „Loop naar rechts, sukkel”, beveelt een soldaat hen volgens The New York Times.

Geweerschoten

De tweede video is eveneens op 4 maart gemaakt, door een getuige. Die filmde hoe de gegijzelde mannen naar een binnenplaats worden geleid, waar ze vervolgens onder dwang op de grond plaatsnamen. Dan stopt de video, maar acht getuigen vertelden The New York Times dat de mannen vervolgens mee naar een kantoorgebouw werden genomen. Uit het gebouw, dat diende als tijdelijke Russische basis, klonken geweerschoten.

Een dag later filmde een overvliegende drone de lichamen van acht van de negen mannen, op de grond bij het kantoorgebouw. Ze worden bewaakt door twee Russische soldaten. The New York Times traceerde de negende gevangene, die de moordpartij overleefde door net te doen alsof hij dood was. Alle geëxecuteerde mannen zijn door de Amerikaanse krant geïdentificeerd. Het waren burgers die zich hadden aangesloten bij de burgermilitie die Boetsja moest verdedigen.

Achtergelaten liefdesbrief

Moskou ontkent dat Russische militairen zich in Boetsja schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdrijven, zoals burgerexecuties worden getypeerd. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov noemde de beelden van dode burgers op straat „in scène gezet en nep”. Ook uit eerder uitgebreid onderzoek van persbureau Reuters blijkt echter dat Russische militairen op gewelddadige wijze in Boetsja huishielden. Reuters wist enkele in Boetsja aanwezig geweeste militairen te identificeren, onder meer middels een achtergelaten liefdesbrief.

Oekraïnse aanklagers onderzoeken inmiddels zo’n negenduizend oorlogsmisdaden door honderden Russische militairen. Tien Russische soldaten worden concreet verdacht van onder meer burgermishandeling in Boetsja, maakte de Oekraïense hoofdaanklager Iryna Venediktova vorige maand bekend. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoekt sinds begin maart of er tijdens de Russische invasie oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn gepleegd.

