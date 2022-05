Van de oorlog naar Praag naar geluk in Estland

In de serie ‘Weg van de oorlog’ volgt NRC een jaar lang zeventien Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland en andere Europese landen gevlucht zijn. Eens in de twee maanden doen we verslag van hun situatie. De eerste aflevering gaat over het thema Huisvesting.

Marakhovska werkte in Charkov als accountant en studeert tegelijkertijd psychologie. Ze hoopt in Praag snel een baan te vinden om geld naar huis te kunnen sturen, zegt ze. Maar net als voor alle Oekraïense vluchtelingen is haar eerste zorg een dak boven haar hoofd. Een veilig heenkomen voor iets langer dan alleen de nacht die komen gaat.

Marakhovska – donker haar, bruine ogen – is in zeven dagen liftend en logerend van de oostelijke stad Charkov naar het uiterste zuidwesten van Oekraïne getrokken. Na die slopende reis van 1.300 kilometer is ze in Hongarije opgevangen met thee en pannenkoeken. Ze wacht in het lentezonnetje op de bus die haar nog diezelfde middag rechtstreeks naar haar bestemming brengt: Praag. „Daar woont een oud-klasgenootje waar ik terecht kan, voorlopig.”

Het huis in Charkov waar Marharyta Marakhovska (27) opgroeide en tot de Russische invasie leefde, is al generaties in de familie. Haar inmiddels 88-jarige grootmoeder woonde er ook al toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog belaagd werd. Als klein meisje raakte zij gewond door een granaatscherf. „Ze heeft een groot, diep litteken op haar been van die oorlog. Maar ze weigert te vluchten tijdens deze oorlog”, vertelt Marakhovska medio maart in het Hongaarse grensdorp Beregsurány. Zelf vertrok ze na veel twijfel en slapeloze nachten wel – op aandringen van haar moeder en grootmoeder. „Ik wilde hen niet achterlaten.”

Daarom besloot Marakhovska hulp in te schakelen van de enige andere vriendin die ze heeft in de EU. „Ik wilde niet nog een keer meemaken wat me in Praag was overkomen, dus ik vroeg haar of ik één maand alleen bij haar mocht logeren. Daarna zou ik zorgen dat ik op eigen benen kon staan.” Via Warschau reisde ze met bussen naar Tallinn.

„In Praag was het een chaos”, vertelt Marakhovska ruim een maand later aan de telefoon. Niet alleen zij klopte bij de klasgenoot aan voor huisvesting, ook haar halve familie stond daar op de stoep. „Een tante met twee kinderen, de vriendin van haar broer; we sliepen met z’n allen in de woonkamer, waar haar partner ook nog moest werken. Ik wilde ze niet langer tot last zijn.” Maar een alternatief vinden leek in Praag onmogelijk. De burgemeester had al gewaarschuwd dat het aantal Oekraïense vluchtelingen in de Tsjechische hoofdstad onhoudbaar hoog werd.

Estland ligt noordelijker dan de logische Oekraïense vluchtroute, maar ook daar is de woningmarkt moordend en kantoorwerk voor iemand die de taal niet spreekt schaars. „Ik dacht dat het hier makkelijker zou zijn, maar dat viel vies tegen”, zegt Marakhovska. „ Ik kan nauwelijks een dag of een week vooruit plannen, maar over een jaar hoop ik toch allang weer terug in Charkov te zijn.”

Ondanks alle tegenslag klinkt ze eind april dolgelukkig. Door een cascade van wondertjes heeft ze sinds kort werk én een plek voor zichzelf in Tallinn. Om haar kans op een betere baan dan in de schoonmaak te vergroten, schreef ze zich in zowel voor een talencursus Ests als voor bijspijkerlessen Engels. De aanbieder van die gratis lessen vroeg haar of ze werk had, of onderdak. „Nog een week”, was haar eerlijke antwoord. Toen bracht hij haar in contact met een Britse vriend die in de hoofdstad van Estland een viersterrenhotel runt. Die bood haar een prima betaalde baan als receptioniste aan en een „enorme” eigen kamer. „Ik heb zelfs een bad!”, jubelt Marakhovska.

Van haar eerste salaris heeft ze net de elektriciteitsrekening van haar familie in Charkov betaald. Maar terug naar het enige huis dat ooit haar thuis was, zit er niet in nu de Russische oorlog zich op het oosten van Oekraïne richt. „Ik kan trouwens ook niet meer in mijn eigen kamer”, zegt ze lachend. „Mijn moeder en grootmoeder hebben daar twee vrouwen en een hond opgevangen uit een district waar het nog veel gevaarlijker is.” Ze verblijven in de slaapkamer waar haar grootmoeder als kind gewond raakte.

Marat Shabanov (14)

Zijn vrienden zaten in Waterloo, dus wilde Marat ook naar België

Drie weken bracht Marat Shabanov (14) door in een schuilkelder onder de flat van zijn tante en twee nichtjes, maar toen de bommen op Marioepol bleven vallen, besloot zijn moeder Angela op 14 maart om de turquoise Lancia vol te laden en te vluchten. Via Zaporizja reden ze naar familie in Dnipro, vrienden in Vinnytsja en kennissen in Chmelnitski. Daar verkocht Angela alle make-up-spullen die ze in haar beautysalon bijeen had kunnen grissen. Met de opbrengst tankte ze.

In een opvangcentrum net over de grens in Hongarije kregen ze „superveel” te eten. Sinds hij op de vlucht is geslagen, heeft Marat niet één keer honger gehad.

Op WhatsApp staat hij in contact met zijn vrienden. Ze zitten verspreid door Europa. Twee van hen kwamen in Waterloo terecht. Daarom wilde Marat ook naar België.

Ze reden door Oostenrijk en via Neurenberg, waar het Rode Kruis voor een hotelovernachting zorgde, naar Brussel.

Uiteindelijk werden ze in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe gekoppeld aan Michael en Natalie. Hun kinderen zijn net uit huis en de slaapkamers stonden leeg. Een einddatum is niet afgesproken.

Voor het eerst in anderhalve maand hoeft Marat geen bed te delen met zijn moeder. Hij heeft een eigen kamer. Op zijn bureau liggen zijn laptop, een koptelefoon, en een muis. Hij gamet graag. Schietspellen.

Marat zegt dat het goed met hem gaat. Soms schrikt hij wakker van een vliegtuig. De stad waar hij skatete tot het donker werd, bestaat niet meer. Van zijn moeder moet hij positief denken. In België liggen nieuwe kansen. Te beginnen op school. Daar is hij bloednerveus voor.

Nina Spodin (41)

Nina ging met haar gezin naar Ter Apel, maar sliep daar in de auto

Nina Spodin (41) kwam begin maart aan in Nederland. Met haar man Roman en hun twee kinderen, een meisje van negen en een jongen van zes jaar, was ze uit Oost-Oekraïne komen rijden in hun oude Skoda. Na een kort bezoek aan Ter Apel – waar ze in de auto sliepen – kwamen ze terecht in een jeugdherberg in Amsterdam-Zuidoost. Daar werden Afghaanse vluchtelingen en de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Twee maanden later woont Spodin met haar gezin in een kamer in een oud verzorgingshuis in Huizen, in ’t Gooi. Ze hebben een eigen keukentje en badkamer. Ze voelen zich veilig, vertelt Spodin via de vertaalapp. De andere bewoners zijn ouderen – „heel aardig” – en er is nog verzorgingshuispersoneel.

Het gezin hoeft geen huur te betalen, het is waarschijnlijk ook maar een tijdelijke plek. Verschillende oud-verzorgingshuizen, van Winterswijk tot Huizen, die op de nominatie stonden voor sloop of verbouwing, dienen nu als opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Spodin hoopt een echte woning te vinden in Utrecht, waar ze werk heeft gevonden. Ze kreeg na een interview in NRC aanbiedingen om in mooie, tijdelijke, huizen [van lezers buiten de Randstad, red.] te verblijven, maar wilde graag via de overheidskanalen een plek vinden.

Werk vinden was het allerbelangrijkste voor Spodin, vertelde ze bij aankomst. Ze wil geen liefdadigheid, maar wil zelfstandig zijn. Ze was oogarts in Oekraïne. En nu werkt ze vier dagen per week bij de Oogvereniging, in Utrecht. Ze is er heel blij mee. Maar erheen reizen kost wel bijna twee uur, omdat ze met twee bussen moet. Ook de kinderen gaan per bus naar school – een basisschool voor kinderen van vluchtelingen. Dus niet een school om de hoek.

Ahmed (35)

In de hoek van Ahmads kamer staan Doriens kledingrekken

De Syriër Ahmad (35) vluchtte ruim een maand geleden uit Oekraïne, nadat hij eerder al uit Syrië was gevlucht. In zijn blauwe Skoda Fabia reisde hij in zes dagen door Slowakije, Oostenrijk en Duitsland om in Nederland terecht te komen. Hij kent er niemand, dus belandde Ahmad bij de noodopvang in Harskamp. Hij kreeg „brood en heel veel kaas,” maar slapen deed hij er niet. „Ik sliep in mijn auto, want de opvang was heel vol.”

Na een nacht in de auto besloot Ahmad via Facebook naar woonruimte te zoeken. De achttienjarige Dorien reageerde: Ahmad kon bij haar en haar ouders Arend en Trea terecht, in Emmen. Hij woont er inmiddels ruim een maand.

Het rijtjeshuis is niet groot, maar voor Ahmad is er ruimte gemaakt. In een kamer met bloemetjesbehang zijn een bed, een kastje, een nachtlampje en een koffer met tweedehandskleding neergezet.

Ahmad vindt Emmen mooi en de mensen aardig. Toch zoekt hij een nieuwe plek. „Ik denk dat het voor de familie niet fijn is als ik hier lang blijf. Ze zeggen het niet, maar soms voel ik dat wel.”

Ahmads vrouw Alina en dochter Milana zijn in Kaloesj, Oekraïne. Ahmad wilde hen ophalen, maar werd tegengehouden door het Azov-bataljon, omdat hij „Syrisch is”. Hij wil naar Oekraïne om weer te proberen zijn gezin naar Nederland te brengen.

In het huis van Arend en Trea is geen plek voor hen allemaal. „Ik wil een huis waar ik met hen samen kan zijn. Ik mis ze”, zegt hij. Er valt een stilte. „Het maakt niet uit hoe groot het huis is.”

Alleen dan kan Ahmad „echt thuis” zijn in Nederland. Nu overheerst vooral onrust. „Ik denk elke dag: hoe lang is mijn gezin nog veilig?”

Oksana (44) en Alina Maksakova (19)

In het tuinhuisje geven Oksana en Alina snackjes aan de hond

Oksana Maksakova (44) en haar dochter Alina Maksakova (19) hadden hun koffers ingepakt klaarstaan in hun moderne appartement in Kiev. De ochtend van de eerste bommen stapten ze in de auto, naar het westen van Oekraïne. Vader Stanislav bleef daar achter, zij reisden door naar Hongarije. „Daar kwamen we erachter hoe onhandig het is om de taal niet te spreken.” Zo viel de keuze op het Verenigd Koninkrijk. Alina spreekt goed Engels, Oksana is iets onzekerder en wil lessen volgen.

In het VK bieden Britten vrijwillig opvang aan Oekraïners, in leegstaande kamers en vakantiewoningen. Zo’n connectie met een Brit – of Oekraïense familie in het VK hebben – is zelfs voorwaarde voor het krijgen van een visum. Via Facebook vonden Oksana en Alina een sponsorgezin in Leeds, en bij hen wonen ze nu in het tuinhuisje.

Oksana en Alina delen een slaapkamer en hebben een eigen badkamer en keuken. Wel zo fijn, want ze willen hun gastgezin niet te veel tot last zijn. „Ze hebben al zoveel voor ons gedaan en vragen steeds of we iets nodig hebben. Ze hadden ook allerlei toiletspulletjes voor ons gekocht. Iedereen is zo respectvol en vriendelijk.”

De twee waren de eerste Oekraïense vluchtelingen in Leeds, dat vinden ze best grappig. „Er was een bijeenkomst voor Oekraïners, maar wij waren de enige nieuwelingen.” Ze mogen in elk geval een half jaar in het tuinhuisje blijven. Alina, rechtenstudent, probeert zich bij een Engelse universiteit in te schrijven. Oksana is architect en interieurontwerper en gaat proberen hier opdrachten te krijgen. Soms schamen ze zich, zegt Alina, omdat er momenten voorbijgaan dat ze niet aan de oorlog denken. „Het is allemaal zo vredig hier. We lijken een gewoon leven te leiden.”