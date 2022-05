Veel robots zijn de laatste tijd

Hun trots en zelfvertrouwen kwijt

Want echt, heel hun hoedanigheid

Is in elkaar gedonderd

Ooit was de wereld nog normaal

De robot was een man van staal

(Een stoer en stevig materiaal)

De robot werd bewonderd

Maar nu wordt er van hem verwacht

Dat hij flexibel is en zacht

Meegevend, niet belust op macht

Bij voorkeur zelfs empathisch

„En niemand heeft een flauw idee

Wanneer dit ophoudt en waarmee”

Zo treurt hij bij zijn gemberthee

En zucht daarbij pneumatisch…