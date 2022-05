Tegenover mij in de trein gaat de mobiele telefoon van een jonge vrouw. Ze neemt op met: „Sorry, ik zit in de stiltecoupé,” en hangt op. Verontschuldigend zegt ze tegen mij: „Niet zo’n leuke jongen.”

We zitten niet in een stiltecoupé.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl