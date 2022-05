Steeds meer gevallen van apenpokken in Europa

In meerdere Europese landen lopen de gevallen van het zogenoemde apenpokkenvirus op. Normaal gesproken komt het virus alleen voor in West- en Midden-Afrika, maar vrijdag werd bekend dat het virus op meerdere plekken in Europa is geconstateerd. In Nederland zijn er vooralsnog geen gevallen bekend, schrijft het RIVM.

In België zijn vrijdag de eerste twee patiënten met apenpokken vastgesteld, en ook in Duitsland en Frankrijk zijn de eerste gevallen geconstateerd. Italië telde vrijdagmiddag al drie gevallen, het Verenigd Koninkrijk elf en Portugal negen. In Spanje zijn al zeker 21 mensen geïnfecteerd met het pokkenvirus. Ook in Australië, Canada en de Verenigde Staten zijn meerdere meldingen.

De kans is groot dat het virus ook in Nederland wordt aangetroffen, zei minister Ernst Kuipers (D66, Volksgezondheid) vrijdag volgens persbureau ANP. De twee personen die in België het pokkenvirus hebben opgelopen zijn niet ernstig ziek en zitten in isolatie, meldt de Belgische nieuwsomroep VRT. Een patiënt zou wel last hebben van blaasjes op de huid.

Eekhoorns en ratten

Het virus is een zoönose, een ziekte die van dier op mens kan overgaan. Meestal begint het bij knaagdieren in Afrika, zoals eekhoorns of ratten. Niet bij apen – het virus heeft de naam omdat het in 1958 voor het eerst bij een aap werd ontdekt. Het kan door mensen worden opgelopen en verspreid door nauw contact met de huid, tijdens knuffelen of seks, of door het aanraken van een open wond van een besmet persoon. De verschijnselen van apenpokken zijn volgens het RIVM meestal mild. De infectie kan samengaan met koorts of hoofdpijn.

De blaasjes beginnen meestal als vlekken in het gezicht, een tot drie dagen na de besmetting, en verspreiden zich daarna over de rest van het lichaam. Na twee tot drie weken zijn de blaasjes ingedroogd en vallen dan van de huid af.

Opvallend is dat bij het merendeel van de Europese patiënten geen link is gevonden met de gebieden in Afrika waar het pokkenvirus meestal voorkomt, schrijft het RIVM. De patiënten met apenpokken in Europa zijn niet pasgeleden naar West- of Midden-Afrika gereisd. Dat was bij eerdere uitbraken wel het geval. „Dit betekent mogelijk dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden”, aldus het Rijksinstituut.