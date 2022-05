De ambachten staan in Nederland onder druk: wie wil er nog betonvlechter of molenaar worden?

Wie wil er nog een oud ambacht uitoefenen? Een molen bedienen, glas in lood of antieke klokken restaureren, de binnenwateren van Nederland bevissen: weinig mensen doen het nog. Té weinig. Zoals heel Nederland nu met arbeidskrapte kampt, doen de oude ambachten dat al langere tijd. In de jaren zestig werkten veel mensen in de industrie nog met hun handen, inmiddels ligt de nadruk op theoretisch geschoold werk, ziet arbeidssocioloog Fabian Dekker.

Sommige oude beroepen zijn met uitsterven bedreigd, of verdwenen geleidelijk door technologische ontwikkeling. Neem de schillenboer. „Dat is nu machinewerk”, zegt Dekker. Van de beroepsbevolking werkt nog 1 procent in vakspecialistische beroepen, volgens cijfers van werkgeversvereniging VNO-NCW. Wat verliest Nederland als de ambachten verdwijnen?

Het ene beroep is economisch relevanter dan het ander, zegt Gertrud van Erp van VNO-NCW en MKB-Nederland. „Sommige folkloristische beroepen, zoals klompenmaker of molenaar, hebben weinig toekomstperspectief. We lopen niet meer op houten klompen en we hebben de molen niet meer nodig voor ons brood. De economie kan zonder. Maar er zijn genoeg ambachten waar we níét zonder kunnen: de betonvlechter, de restaurateur, de binnenvisser.” In totaal zet de sector ‘specialistisch vakmanschap’ elk jaar ruim 10 miljard euro om.

Maar ook minder noodzakelijke beroepen moeten volgens Van Erp „gekoesterd” worden. Al is het maar omdat ze cultuurdragers zijn: klomp en molen zijn niet weg te denken uit het Nederlands erfgoed.

In de geschiedenis van Nederland spelen ambachten een belangrijke rol. Handelsland Nederland exporteerde in de Middeleeuwen al ambachtsproducten als zeep, bier, vis, klompen en graan, en het was een belangrijke speler in de wereldhandel. Later ontstonden ambachtsproducten als klokken (16de eeuw), glas in lood (18de eeuw) en zeilen (19de eeuw).

1967: een rietdekker vernieuwt het dak van een boerderij in Heerhugowaard.

Foto Nationaal Archief/CC0 1953: bij een zeilmakerij in Volendam wordt een zeil hersteld. Oude ambachten, zoals zeilen maken, worden door een almaar slinkend aantal Nederlanders beoefend.

Foto Nationaal Archief/CC0 Een rietdekker (1967) en een zeilmaker (1953) aan het werk.

Foto Nationaal Archief/CC0

Vieze handen

Was Nederland toen nog een echte ‘ambachtseconomie’, inmiddels is het een diensteneconomie, zegt Dekker. „Er is weinig waardering meer voor vakmanschap, vooral onder jongeren. Waarom vieze handen krijgen, als je ook met een laptop op de Zuidas kan zitten?”

Dat oude ambachten economisch minder relevant worden, komt ook doordat ze vaak niet kostenefficiënt zijn. Dekker: „Het is geen werk dat snel en tegen de laagste kosten gebeurt. Het kan machinaal bijna altijd goedkoper.” Volgens Van Erp zal de interesse in de ambachten blijven afnemen als er niets gebeurt. „De teloorgang van een ambacht is vaak een sluipend proces.”

VNO-NCW schat het aantal ambachtslieden in Nederland op ongeveer 80.000. Dat cijfer is niet geheel eenduidig: vaak is onduidelijk of het om hobbyisten of voltijd vakspecialisten gaat. Dit schooljaar (2021-2022) volgden 6.000 mbo’ers (1,1 procent van het totaal aan mbo-studenten) een kleinschalige, vakspecialistische opleiding. Dat zijn opleidingen met minder dan honderd studenten – vaak zelfs minder dan twintig. Volgens Van Erp heeft het lage aantal aanmeldingen te maken met de beperkte zichtbaarheid van de beroepen waarvoor ze opleiden. „Deze beroepen zijn vaak volstrekt onbekend. Wij zeggen: attendeer jongeren erop door het mee te nemen in studie- en beroepsvoorlichting.”

De lage instroom maakt de toekomst van de ambachtssector onzeker. Dat probleem heeft ook het platform voor vaklieden AmbachtNederland, dat in 2018 de Ambachtsacademie oprichtte, gesignaleerd. Daar kunnen werklozen zich laten scholen voor een ambacht. De academie krijgt geld van de overheid, maar de financiering wordt in 2023 stopgezet.

Het platform is in gesprek over eventuele nieuwe overheidsfinanciering, zegt een woordvoerder. „Maar dit jaar kunnen we helaas geen studenten toelaten.”

1945: molen in de Wieringermeerpolder.

Foto Nationaal Archief/CC0 Veel glazeniers die glas in lood kunnen zetten, zijn nu parttimer of hobbyist.

Foto Nationaal Archief/CC0 Een molenaar (1945) en een glazenier.

Foto Nationaal Archief/CC0

Vergrijzing

Vooral jongeren zijn hard nodig om ambachtelijke beroepen in leven te houden: vanwege de vergrijzing is er grote behoefte aan vervanging. Maar hoe enthousiasmeer je jongeren in deze tijd voor een ambacht? Simpel, zegt Dekker: „Goed loon, goede opleidingsmogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden.” En het belangrijkst: „Niet langer neerkijken op handenwerk.”

De onderwaardering van ambachten heeft namelijk ook te maken met de manier waarop tegen praktijkscholing wordt aangekeken, volgens Van Erp. „De classificatie van het mbo als een lagere opleiding is zeer kwalijk. Als één schoolsoort ertoe doet, is het wel het mbo. Zonder vakmensen komt de economie stil te staan.”

Dekker: „Er is in Nederland een cultuur ontstaan waarin het belangrijker wordt gevonden theoretisch geschoold te zijn en veel geld te verdienen.” Onterecht, vindt hij. „Vakwerk is arbeid met een ziel.”

Gelukkig, zegt Dekker, is er een kleine „wederopstanding” van de ambachten waarneembaar. „Je ziet veel lokale bierbrouwers, en ook de traditionele barbier duikt weer op.”

Dekker kijkt onder meer naar wat mensen belangrijk vinden in hun werk. „Dat is vaak een goed salaris of veel autonomie, maar steeds vaker ook inhoudelijk leuk werk waarbij je trots kunt zijn op wat je maakt. Het is wel een hele kleine kentering, hoor.”

Vooral bij mensen jonger dan 35 jaar speelt werkdruk een rol bij de herwaardering van vakwerk. Dekker: „We krijgen het steeds drukker. Mensen vragen zich af: is het nuttig wat ik doe, wordt de maatschappij er beter van?” De laatste vijf à zes jaar, zegt hij, is er meer interesse in „het authentieke product”. Tegelijkertijd ziet hij dat de meeste mensen die werkzaam zijn in de diensteneconomie – denk aan advocaten, consultants, accountants – doorgaans tevreden zijn met hun werk.

Toch verwacht zowel Dekker als Van Erp dat de ambachten zich ook in de toekomst veerkrachtig tonen. Dekker: „Veel ambachten vinden zichzelf opnieuw uit, door moderne technologie te gebruiken. De traditionele boekbinder van vroeger is nu grafisch ontwerper.”

Ook van Erp gelooft dat de ambachten relevant blijven: „De horloges van nu zijn over honderd jaar antieke klokjes. Heb je toch weer een antieke klokkenmaker nodig voor de reparatie.”

1940: zalmvisserij op de Merwede.

Foto Nationaal Archief/CC0 Een zalmvisser (1940) op de Merwede. Foto helemaal boven: Een klokkenmaker aan het werk in Amstewrdam (1932).

Foto’s Nationaal Archief/CC0