Schröder legt onder politieke druk bestuursfunctie bij Russisch olieconcern Rosneft neer

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder stopt bij het Russische staatsolieconcern Rosneft, meldt persbureau Reuters. Daar bekleedde hij sinds 2017 de lucratieve positie van voorzitter van de raad van toezicht, ondanks de Russische invasie in Oekraïne. Volgens Rosneft gelooft Schröder — een goede vriend van president Vladimir Poetin van Rusland — inmiddels dat hij „onmogelijk” aan kan blijven. Voor zover bekend houdt hij wel vast aan zijn bestuursfunctie bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom.

De 78-jarige Schröder stond al langer onder zware politieke druk om zijn functies neer te leggen. Reeds in begin maart riep de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hem op zijn functie bij Rosneft neer te leggen. Donderdag besloot het Duitse parlement hem een deel van zijn privileges als oud-regeringsleider te ontnemen. Het Europees Parlement wil Schröder en andere Kremlingezinde ex-politici zelfs sancties opleggen.

Schröder deed de afgelopen maanden veel stof opwaaien in Duitsland. Voor de Russische invasie op 24 februari, noemde hij Oekraïense verzoeken tot wapenleveringen „overdreven”; alsof Oekraïne een dreiging zag die er niet was. Hij weigert bovendien afstand te nemen van Poetins agressie. De man die van 1998 tot en met 2005 bondskanselier van Duitsland was, raakte deze week een met belastinggeld gefinancierd kantoor met personeel kwijt.

