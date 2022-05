Sasha (7) heeft de woorden nog niet om te zeggen dat haar lichaam niet past bij wie ze is

Eigenlijk kwam iedereen wel zo’n beetje aan het woord, donderdagavond in Het M-woord. Bella, geboren als man en moslim, maar nu diva en christen. Kapper Najib en leraar Mounir – beide hetero, man en moslim. Een jonge queer moslim die niet in beeld durfde. Er was zelfs een homoseksuele imam – daar bestaan er maar een paar van in de wereld. Imam Mushin Hendricks uit Zuid-Afrika meldde terloops dat hij al tig homo-nikahs (homohuwelijken) had gesloten. Misschien dat bij Driss van 27 samenkwam waar dit programma over ging. Hij is doof en bijna blind, gay en „o ja, dat ook nog” moslim. Twee vinkjes (moslim en homo) was al ruim voldoende geweest om hem buiten te sluiten, te bedreigen, te bespugen.

Haroon Ali, journalist, half-Pakistaans, homo en daarom geen moslim meer, wilde het monster in de bek kijken, het beest bij de naam noemen, het M-woord ontdoen van de verhullende sluier en laten zien welke vleesgeworden homofobie er meestal onder schuilgaat: man, moslim, Marokkaan. Zo, het hoge woord is eruit. Haroon Ali durft de stelling aan dat moslims en homoseksuelen, of sowieso anders-seksuelen niet echt een match zijn. En hij wil weten waarom dat zo is.

Dat hij zoveel mensen over dit „gevoelige onderwerp” te spreken krijgt, is een prestatie. Maar wie hij niet voor de camera krijgt, zijn de daders. Een paar jonge moslims willen wel vertellen dat homoseksualiteit „slecht” is, maar op zich geen reden om iemand in elkaar te slaan. Maar ja, dat zijn meisjes. Het dichtst bij de bron van het kwaad, komt advocaat Anis Boumanjal die verdachten van homo-geweld bijstaat. Hij heeft zijn klantjes nog nooit horen zeggen „ik heb een hekel aan homo’s”. Als er klappen vallen, dan komt dat door groepsdruk, zegt hij. Niet uit homohaat.

Een in stukjes gebarsten kind

Eén uitzending om het probleem te verwoorden, uit te diepen én op te lossen – wat Haroon Ali wil – lijkt me wat veel gevraagd. Dat is een levenstaak. Wat misschien helpt, voor wie de aanvechting heeft iemand die anders is of doet in elkaar te meppen: Petite Fille kijken. Franse documentaire, overladen met prijzen op festivals, en donderdagavond op televisie uitgezonden. Sasha, zeven jaar, heeft de woorden nog niet om te zeggen dat haar lichaam niet past bij wie ze is. Haar gezichtje zegt alles, als ze tegenover de kinderpsychiater in een Parijs ziekenhuis zit, die wel een woord heeft voor wat ze voelt. Dat er zoiets bestaat als genderdysforie, en nee, dat is niet de schuld van haar moeder die zich een meisje wenste toen ze zwanger was. En ja, natuurlijk schrijft ze een officieel briefje naar de juffen en de directeur van haar basisschool in een klein plaatsje in Noord-Frankrijk die haar verbieden een jurk te dragen en weigeren haar aan te spreken met zij en haar.

Zelden een kind zo in stukjes zien barsten. Niks huilen, het verdriet stort geluidloos uit haar ogen.

Haar ouders, haar zus, haar broertjes zijn stootkussens, maar zij kunnen niet voorkomen dat de balletjuf haar een prinsenkostuum laat aantrekken. Sasha verzet zich niet, ze is niet boos, ze accepteert de afwijzing van wie ze is en huppelt houterig, als kleinste en tengerste van allemaal, in haar eentje achter de prinsesjes aan.

Even is het spannend of ze na de zomervakantie wel door naar groep vijf mag. Want ja, een jongen met een jurk in de klas, dat wordt natuurlijk een „circusattractie”. De artsen van het ziekenhuis maken een middag vrij om, samen met de ouders, tekst en uitleg geven over Sasha. Er komen vrienden, ouders van klasgenoten, maar geen juffen of directeur. Op de eerste schooldag trekt Sasha dus maar een lange broek aan, een T-shirt (met een klein glimmertje), een jongensjas. Nog één blik in de spiegel om te zien wie ze niet is. Hoeveel hobbels heeft dit kind nog te gaan?