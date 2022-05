Ronald Koeman na komend WK weer met broer Erwin bij Oranje

Erwin Koeman (60) wordt bij het Nederlands elftal de assistent van zijn jongere broer Ronald (59). Dat heeft voetbalbond KNVB vrijdag bekendgemaakt. Na het aankomende wereldkampioenschap voetbal in Qatar, dat in november en december dit jaar wordt gespeeld, begint Ronald Koeman als opvolger van de huidige bondscoach Louis van Gaal aan zijn tweede termijn als bondscoach. Koeman was tussen 2018 en 2020 ook al bondscoach van het Nederlands Elftal.

Eerder werkten de gebroeders Koeman — samen verantwoordelijk voor 109 interlands — al samen op het hoogste niveau in Engeland, bij Southampton en Everton. Patrick Lodewijks wordt onder Koeman weer keeperstrainer bij Oranje, waarmee de technische staf nu deels compleet is. De drie mannen liggen alle drie tot en met het WK van 2026 vast.

Complementair

„Ik heb eerder veel met Erwin en Patrick samengewerkt, dus dan weet je wat je aan elkaar hebt”, zegt Koeman. De trainer die vorig jaar werd ontslagen bij FC Barcelona vindt dat zijn broer „complementair” is aan hemzelf. Hij noemt Lodewijks een „vakman”. Koeman en Lodewijks werkten ook al samen bij Feyenoord en Everton.

Erwin Koeman komt met zijn assistentschap terug in de door hem gewenste rol. In 2020 onderging hij een hartoperatie, waarna hij trainer werd van Beitar Jeruzalem in Israël. Toen hij daar na negen wedstrijden in de competitie opstapte, wegens persoonlijke redenen, gaf hij aan met pensioen te gaan als hoofdtrainer.