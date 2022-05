Raad van State: initiatiefwet vrijwillig levenseinde niet zorgvuldig genoeg

De Raad van State vindt de initiatiefwet voor een vrijwillig levenseinde niet zorgvuldig genoeg. Dat heeft het adviesorgaan in december 2020 al vastgesteld, maar vrijdag pas bekendgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de problematiek bij ouderen met een actieve doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn, te complex is voor het voorstel. De Raad van State adviseert de Tweede Kamer om het voorstel, tenzij het wordt aangepast, daarom niet in behandeling te nemen.

Het wetsvoorstel, in 2020 ingediend door oud-D66-Kamerlid Pia Dijkstra, houdt in dat mensen van 75 jaar of ouder die levensmoe zijn het recht moet krijgen om voor levensbeëindiging te kiezen, ook als ze niet uitzichtloos lijden. Hulp bij zelfdoding blijft in het initiatiefvoorstel in principe strafbaar, tenzij de oudere wilsbekwaam is, er minimaal twee maanden bedenktijd zit tussen het eerste en definitieve verzoek en vastgesteld is dat het om een vrijwillige en weloverwogen keuze gaat.

Lees ook dit interview met Pia Dijkstra uit 2017: ‘Ik wil geen welles-nietes-discussie over voltooid leven’

De Raad van State zegt echter dat het niet altijd aan te tonen is of een 75-plusser met een uitgesproken doodswens daadwerkelijk dood wil, of de doodswens blijvend is en of de doodswens niet te maken heeft (al dan niet medische) problemen die mogelijk op te lossen zijn, zoals geldproblemen. Ook zouden – niet per definitie blijvende – gevoelens van eenzaamheid en afhankelijkheid van anderen de doodswens kunnen versterken. D66 laat in een reactie aan NRC weten dat het adviesorgaan „een aantal relevante opmerkingen” maakt en zegt de tijd te nemen „om het advies uitgebreid en zorgvuldig te bestuderen”.

Kleine groep

Uit in juni 2021 gepubliceerd onderzoek van universitair hoofddocent Els van Wijngaarden (Universiteit voor Humanistiek), autoriteit op het gebied van ‘voltooid leven’, bleek al dat de groep niet ernstig zieke 75-plussers in Nederland met een serieuze doodswens heel erg klein is. Ook kwam naar voren dat de doodswens van deze ouderen even „veranderlijk” is als die van jongere senioren, ze vaak lageropgeleid zijn en er achter hun doodwens veelal een „ingewikkelde problematiek” schuilgaat.

De invoering van de wet is al jaren een belangrijk speerpunt van D66, maar is onacceptabel voor regeerpartners CDA en vooral de ChristenUnie, een principieel tegenstander van euthanasie. De wet was dan ook een grote hobbel in de kabinetsformatie. Nu het wetsvoorstel is ingediend wil D66 de behandeling ervan niet nóg een kabinetsperiode uitstellen.