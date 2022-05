Oorlogsgeweld treft Oekraïense zadenbank

Het oorlogsgeweld in Oekraïne heeft ook de belangrijke Nationale Genenbank voor Planten in Charkov getroffen. Daarmee is een voor de landbouw waardevolle zadencollectie in gevaar gekomen. Oekraïne wordt wel de graanschuur van Europa genoemd. Niet toevallig is juist hier een belangrijk kennisinstituut voor gewasveredeling gevestigd.

„Een ernstig verlies”, reageert Theo van Hintum, hoofd van de plantengenenbank van het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen. „Dit is het uitgangsmateriaal voor voedselgewassen van de toekomst. We hebben deze zaden nodig voor gewasveredeling. De genenbank van Oekraïne was de vierde grootste in Europa, met meer dan honderdduizend verschillende zaden van oude gewassen en wilde voorouderplanten. Een zeer substantiële, belangrijke collectie.”

Van Hintum was al langer op de hoogte, bekent hij: „We hebben er tot nog toe weinig ruchtbaarheid aan geven om de veiligheid van het instituut niet nog verder in het geding te brengen. Er zijn al diverse internationale initiatieven gestart om de genenbank te helpen.”

Noodzakelijke vermeerdering

Met een video die een Oekraïense agronoom deze week online zette was de geest uit de fles. Avramenko laat precies zien wat er gebeurd is: de zaden die klaarlagen om ingezaaid te worden voor de noodzakelijke vermeerdering zijn geheel vernietigd door inslaande bommen en de daarop volgende brand. Moedeloos graait Avramenko met zijn hand door de verkoolde zaden. In de ruimte waar de aluminium bakken smolten door de verzengende hitte, vind hij toch nog tarwezaden die het vuur schijnbaar ongeschonden doorstonden. Maar het is de vraag of ze nog wel kiemen, zegt Avramenko teleurgesteld.

Het lijkt erop dat alleen het veldstation van de genenbank is getroffen, bevestigd ook Van Hintum. De basiscollectie, die elders gekoeld bewaard wordt, is naar verluidt ongeschonden. Onduidelijk is wat er precies verloren is gegaan, en of het onvervangbaar materiaal was.

Wakker geschud

De vernietiging van de zaden heeft de internationale gemeenschap wakker geschud om ook de rest van de Oekraïense collectie zo snel mogelijk veilig te stellen. Een deel van het zadenmateriaal is al elders ondergebracht. „We schatten nu zo’n 40 procent”, aldus Van Hintum. Ook in de beroemde Svalbard Global Seed Vault op Spitsbergen, waar plantenzaden „voor de eeuwigheid” bewaard worden in de permafrost, is eerder al Oekraïens materiaal opgeslagen. Volgens de databank van de Svalbard Global Seed Vault gaat het om 2.782 zakjes met zaden, waaronder veel tarwesoorten en peulgewassen zoals linzen, erwten, sperziebonen en kikkererwten. Dat is dus slechts een fractie van het totaal.

Volgens Van Hintum was het instituut in Charkov nog lang niet zo ver dat de volledige collectie gedekt is door duplicaten elders. „Dat is essentieel, zoals we nu zien in de oorlog in Oekraïne en zoals we eerder zagen in Syrië”, zegt Van Hintum. Maar ook in vredestijd is een collectie kwetsbaar, benadrukt Van Hintum. „Daarom hebben wij de gehele collectie getripliceerd op andere plaatsen.” Deze gebeurtenis onderstreept hoe belangrijk dat is, zegt Van Hintum. „We moeten als een speer dat spul dupliceren.”

