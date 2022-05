Ook zonder rode designgordels rijdt de Mercedes EQE vorstelijk

De elektrische Mercedes EQS was magisch maar onhandelbaar; vijf meter 21 lang, bijna twee meter breed. Daar gaat in dit kabouterland geen nuchter mens meer aan beginnen. Gelukkig komt Mercedes met een kleiner schip, de EQE. Kleiner tussen aanhalingstekens; hij is ruim 25 centimeter korter maar net zo breed als de EQS. In de wasstraat levert dat spannende situaties op, ondervond ik, en die stress gun je niemand. Beter benoem je een buurkind tot chef spuiten en poetsen. Je hebt, knipoog, toch dik bespaard. Terwijl de EQS begint bij 91.000 euro, rijd je al EQE voor 80.

Je kunt daar twee dingen van vinden. Dat het nog altijd een vermogen is, wat niemand zal ontkennen, ofwel dat met de EQE de weg naar de democratisering van elektro-aandrijving op premiumniveau tenminste is ingeslagen. In zijn prijssegment heeft die interessant genoeg al plaatsgevonden. Terwijl in de onder- en middenklasse stekkerauto’s ondanks BPM-vrijstelling duurder zijn dan vergelijkbare modellen met verbrandingsmotor, heeft elektro-aandrijving comfort in de topklasse substantieel betaalbaarder gemaakt. Bij Mercedes kost de goedkoopste S-klasse, al tientallen jaren vlaggenschip van het merk, nu 135.000 euro. De EQE is voor 55.000 euro minder stiller, schoner, innovatiever en niet minder ruim. Hun digitale dashboards zijn trouwens identiek. Nu elektrische Mercedes-reuzen meer dan 500 kilometer op een lading afleggen en snel laden, heeft de S als technologisch uithangbord zijn beste tijd gehad. Intussen liet minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vorige maand streng weten dat dikke stekkerlimousines helaas nog niet voldoen aan ministeriële eisen op het punt van zit- en laadgemak. Ze heeft geen idee.

Mijn EQE 350+ gaat met alle extra’s ruim over de ton. Negeer de optielijst. Ook zonder luchtvering of rode designgordels rijdt hij vorstelijk, en het is een volhouder. Op het display, dat zowel de minimale als maximale actieradius aangeeft, reikt de bandbreedte bij vertrek van 477 tot een Tesla-waardige 574 kilometer. Hij maakt het waar. De 250 kilometer snelweg van Groningen naar Den Haag leg ik bij een buitentemperatuur van 2 tot 13,5 graden af met een gemiddeld verbruik van 19,2 kWh op 100 kilometer. Bij aankomst heb ik minimaal 245 kilometer over, en dan heb ik niet eens in de zuinigste rijmodus gereden. In woon-werkverkeer met een redelijke balans tussen stads- en snelwegritten moet je zonder overdreven discipline makkelijk 550 kilometer kunnen halen. Nog steeds zijn Tesla’s zuiniger en laden doen ze vlotter dan de EQE met zijn maximale laadsnelheid van 170 kWh, maar de inhaalslag is bij Mercedes echt begonnen.

Nergens vaag gepiep

In afwerking en rustgevendheid passeert de EQE Tesla ruimschoots. Is hem geraden ook. Nu je voor 50.000 euro een riante Koreaan hebt, moet de kwalitatieve meerwaarde de forse meerprijs van Mercedes zicht- en voelbaar wettigen. De EQE is met grote precisie in elkaar gezet en voelt onverwoestbaar aan. Typisch Mercedes is de geruisloosheid rond de voorste raamstijlen, aerodynamische kunstwerken. Vooral bij zwakke wind hoor je hoe briljant de EQE van boven tot onder is geïsoleerd. Vanuit de wielkasten of het onderstel dringt geen steenslag-, kraak- of piepgeluid de cabine binnen. In een Tesla hoor je altijd wel ergens vaag gepiep of rommelen van banden, veren of wielophanging.

Minpunten zijn er ook. Het uitzicht naar opzij en schuin naar voren is beroerd. Het visuele obstakel van de boomdikke B-stijl wordt verergerd door de hoofdsteun van de bijrijdersstoel, die een deel van de achterste zijruit blokkeert. Met die hoofdsteunen voorin is sowieso iets merkwaardigs aan de hand. Ze steken te ver naar voren, waardoor je het gevoel krijgt met gebogen hoofd te rijden, al is het qua whiplashpreventie vast het non plus ultra. Klik je ze na ontgrendeling met een handgreep naar achteren, dan zitten ze weer te ver weg. De verder perfecte bediening vertoont één manco. De handrem en de lichtknop zitten links van het stuur te diep verstopt onder het dashboard.

Grootste verdienste van de EQE 350+ is zijn verbluffende, niet door achterlijke powerplay bedreigde comfort. Een vermogen van 292 pk is voor zo’n massieve limousine aan de bescheiden kant, maar geen seconde mis je de 476 pk van de aanstaande AMG-variant, die er uiteraard toch moest komen. Door zijn natuurlijke prestatiegrenzen blijft hij altijd de rust zelve. Nu nog rustgevende prijzen. Maar dan zegt Mercedes: Koop een Hyundai, sloeber, weet je wel wie wij zijn? Das Haus!