Onderzoek: gronddeal voor Google had niet geheim mogen blijven

Een miljoenenovereenkomst waarmee Groningen Seaports de komst van het Google-datacentrum in de Eemshaven mogelijk maakte, had nooit geheim mogen blijven. De raad van commissarissen van het havenbedrijf en de controlerende overheden zijn ten onrechte buitenspel gezet. Dat is een van de conclusies van de onderzoekscommissie in een vrijdag gepresenteerd rapport naar aanleiding van onthullingen van Nieuwsuur vorig jaar over de grondhandel in de Eemshaven in Groningen.

Het onderzoeksrapport concludeert dat er veel fout ging rond de gronddeals. Ze waren vaak niet transparant, directeuren handelden zonder de vereiste bevoegdheden, de controle faalde, het publiek belang werd niet voldoende geborgd en het havenbedrijf handelde uit „zakelijk opportunisme”. Ook werd in één geval „onvoldoende gedaan om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen”.

De geheime overeenkomst uit 2013 tussen Groningen Seaports en familiebedrijf Bakker Bierum was volgens het onderzoeksrapport „een belangrijke mijlpaal” in het proces dat tot de komst van het Google-datacentrum leidde. De details van de overeenkomst staan niet in het rapport, omdat de onderzoekers moesten tekenen voor geheimhouding. Het rapport stelt wel vast dat de waarde van die geheime overeenkomst „in ieder geval het mandaat van de directeur overstijgt”. Dat mandaat bedroeg toen vijf miljoen euro.

Windmolens

De geheime overeenkomst betreft windmolens, zo schrijven de onderzoekers in het rapport. Om Bakker Bierum over te halen de grond te verkopen voor vergelijkbare bedragen als andere boeren kregen, kreeg de familie lucratieve rechten toegezegd om windmolens te plaatsen. Dat werd geregeld in de geheime overeenkomst. Zonder de grond van Bakker Bierum had het mega-datacentrum van Google niet gebouwd kunnen worden.

Bakker Bierum wilde aanvankelijk veel meer geld voor de grond, maar ging uiteindelijk akkoord met de lagere prijs dankzij de geheime overeenkomst. Dat die meer dan vijf miljoen waard is, ontbreekt in de notariële akte van de grondverkoop, terwijl die overeenkomst wel degelijk „onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst” stelt het rapport nu vast. De vraag of vertegenwoordigers van Groningen Seaports en de betreffende notaris met het verzwijgen van de miljoenenwaarde van de overeenkomst in de akte de wet hebben overtreden, wordt door de onderzoekers niet beantwoord.

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol nam het rapport vrijdag in ontvangst van onderzoeksleider hoogleraar Marcel Boogers. Over het rapport zal binnenkort in de Provinciale Staten gedebatteerd worden.

