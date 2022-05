De NAVO moet het begrip ‘afschrikking’ nieuw leven inblazen, en gauw ook. Dat bewijst de oorlog in Oekraïne. Het Westen mag Rusland dan wel sancties hebben opgelegd, en steeds meer wapens aan Oekraïne leveren – het heeft allemaal geen invloed op Poetins afwegingen.

Terwijl Poetins agressie in Oekraïne in grootscheepse oorlogsmisdaden culmineert, beklemtoont secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO dat het bondgenootschap geen onderdeel van dit conflict uitmaakt en geen algehele oorlog in Europa wil riskeren. Economische sancties en wapenleveranties worden dan ook niet door of via de NAVO uitgevoerd, maar door individuele bondgenoten.

Ben Hodges was tot 2018 bevelhebber van het Amerikaanse leger in Europa. Hij bekleedt de Pershing Chair in Strategic Studies aan het Centre for European Policy Analysis (CEPA). Timo S. Koster was Nederlands ambassadeur voor Veiligheidsbeleid & Cyber en directeur Defensiebeleid en -capaciteiten bij de NAVO. Hij is verbonden aan de Atlantic Council en het Brent Scowcroft Centre for International Strategy and Security.

Hoe is het zover gekomen en waarmee kan de geloofwaardigheid van de afschrikking worden opgevoerd?

In de Koude Oorlog hielden ‘containmentpolitiek’ (indamming) en ‘wederzijds verzekerde vernietiging’ de Sovjet-Unie op afstand. Ook al moest de NAVO werkloos toezien bij de wrede onderdrukking van onder meer Hongarije en Tsjechoslowakije, toch heeft ze de Sovjets tot de instorting van hun rijk met succes afgeschrikt. Ze overtuigde Moskou er afdoende van dat een rechtstreekse aanval op NAVO-bondgenoten niet zou slagen; de prijs zou in elk geval te hoog zijn.

Dit vergde politieke vastberadenheid, een doorlopende hoge paraatheid van het leger en massale investeringen in defensie.

In de decennia na de val van de Berlijnse Muur was afschrikking van minder belang. Het bondgenootschap werd immers niet in zijn bestaan bedreigd. Er waren lokale conflicten op de Balkan, gevolgd door veiligheidsproblemen in de vorm van terrorisme, piraterij en georganiseerde misdaad. Vervolgens sloegen de dreigingen die van het Midden-Oosten en Noord-Afrika uitgingen over naar Europa en de Verenigde Staten. Deze gaven de NAVO en ook individuele bondgenoten enkele malen aanleiding tot ingrijpen. Maar het ging steeds om vrijwillig ingrijpen; tijd, plaats en hevigheid waren een kwestie van keuze.

Sinds 1990 raakten het begrip, de cultuur en het vocabulaire van afschrikking uitgehold. Het Westen liet de Russische aanvallen op Georgië in 2008 en Oekraïne in 2014 grotendeels onbeantwoord. De NAVO verklaarde zelfs in het Strategisch Concept uit 2010 Rusland als „echte strategische partner” te willen. En toen president Barack Obama in 2012 het gebruik van chemische wapens in Syrië als rode lijn aanmerkte, gebruikte de Syrische dictator Bashar al-Assad ze met hulp van Poetin tegen zijn eigen volk. Ondanks een verhit debat gebeurde er niets.

Dit alles is in het Kremlin niet onopgemerkt gebleven.

Nieuwe bondgenoten geruststellen

De eerste reactie van de NAVO op de Oekraïne-crisis van 2014 was de instemming met ‘assurance measures’; meer oefeningen en meer bewaking van het luchtruim in de Baltische staten waren vooral bestemd om de nieuwe bondgenoten gerust te stellen. De ‘afschrikking en verdediging’ die op de top van Warschau (2016) werd overeengekomen, ging een stap verder; die behelsde ook een (zeer) beperkte vooruitgeschoven aanwezigheid van troepen in combinatie met het vermogen om snel de sterkte te kunnen opvoeren. Niet in de laatste plaats omdat het herstel van de conventionele NAVO-afschrikking hand in hand ging met een verdere terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Europa.

De hoop van het bondgenootschap op een betere relatie met Rusland en de realiteit in Midden- en Oost-Europa werd in 2021 ingehaald door de werkelijkheid. De VS en de NAVO spraken hun zorg uit over de Russische bedoelingen, maar dreigden alleen met sancties als Poetin een nieuwe oorlog tegen Oekraïne zou beginnen. Toen de mogelijkheid van een militaire reactie daarbij van tafel ging, stond de NAVO buitenspel – zonder hier iets van Rusland voor terug te krijgen.

Het dreigen met sancties heeft Poetin niet tot inkeer gebracht. In tegendeel, hij kwam tot de slotsom dat hij Oekraïne kon aanvallen zonder militaire gevolgen te hoeven dragen. Die keuze bleek een ernstige misrekening.

Het begrip, de cultuur en het vocabulaire van de afschrikking raken uitgehold

Sinds Poetin Oekraïne is binnengevallen, hebben de Amerikaanse president Joe Biden, Jens Stoltenberg en andere leiders uitgedragen niet bereid te zijn om tegen Rusland te vechten, want dat zou tot een Derde Wereldoorlog leiden. De brutale zetten van Poetin, in combinatie met de dreigende (nucleaire) retoriek, hebben de NAVO van doortastend optreden weerhouden. En ook al is het allerminst duidelijk of een westers militair antwoord meteen tot een grootscheeps conflict of zelfs een nucleair treffen zou leiden, is het de NAVO zelf die terugschrikt en zich uitsluitend beperkt tot haar toezegging uit artikel 5 om elke centimeter van het NAVO-grondgebied te verdedigen.

Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er in Europa, in onze achtertuin, een bloedbad plaatsvindt en dat het sterkste militaire bondgenootschap ter wereld zich hier buiten houdt. Wij schrikken terug, niet Rusland.

‘Responsibility to protect’

Het klopt dat artikel 5 niet van toepassing is omdat Oekraïne geen lid van het bondgenootschap is. Maar het recht op zelfverdediging uit artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties geldt wel degelijk en bevestigt heel duidelijk het bestaan van ‘het recht op individuele en collectieve verdediging’. Op basis hiervan verleent de VN Veiligheidsraad een mandaat, bijvoorbeeld aan de NAVO, om in te grijpen.

Daarnaast geldt ook de VN-norm Responsibility to Protect, de verantwoordelijkheid om te beschermen. Die is nu juist ontwikkeld om genocide en oorlogsmisdaden zoals in de oorlogen in voormalig Joegoslavië (1991-2001) te voorkomen.

NAVO-afschrikking moet worden bewerkstelligd in het kader van duidelijke, beoogde resultaten en zich niet alleen op een einde aan de gevechten richten. En mocht de NAVO-taak van de collectieve defensie niet in het geding zijn, dan kan haar andere taak, om te reageren op een crisis, wél inzet rechtvaardigen. De NAVO kan dan reageren met een VN-mandaat, zoals in Libië in 2011, of zonder, zoals in 1999 in Kosovo. Of neem 1995, Bosnië. Daar zette de NAVO vredesmacht IFOR specifiek in om een einde aan de genocide te maken en massale vluchtelingenstromen te verhinderen, ook al was dit buiten NAVO-grondgebied.

Uit het huidige conflict in Oekraïne zijn duidelijke lessen te trekken. De eerste is dat Poetin zich niet laat afschrikken door westerse sancties, en dat hij buurlanden zonder de NAVO-veiligheidsgarantie als vogelvrij beschouwt. Moldavië en andere niet-NAVO-landen zijn terecht bang. Poetin kan zelfs gokken dat een risicomijdend bondgenootschap zou aarzelen kleinere bondgenoten als de Baltische staten te verdedigen. Met behulp van de aanzienlijke slagkracht die hij in de Russische enclave Kaliningrad heeft opgebouwd, ingeklemd tussen Polen en Litouwen, zou hij kunnen proberen deze drie kleine landen te isoleren. Terwijl westerse leiders er alles aan doen om ons ervan te overtuigen dat de Baltische landen zullen worden verdedigd, is het de belangrijkste vraag of Poetin daarvan ook is overtuigd.

Eerlijk gezegd weten we dat niet.

Ook elders in de wereld zal de boodschap zijn opgemerkt dat de NAVO niet buiten het eigen grondgebied tegen een nucleair bewapend Rusland wil vechten. Andere landen met massavernietigingswapens (China, Noord-Korea, Iran) zullen niet onder de indruk van dreigende taal zijn, indien de NAVO nu Rusland in Oekraïne niet tegenhoudt.

De NAVO-top van regeringsleiders in Madrid, op 29 juni, is een belangrijke. Want ook al lijkt het Russische offensief in Oekraïne moeizamer te verlopen dan verwacht, de dreiging die uitgaat van Poetins Rusland (en andere landen met mogelijke militaire amibities) zal blijven. Ongeacht de uitkomst van het huidige conflict moeten we ons voorbereiden op een periode van verhoogde dreiging – van het noorden van Scandinavië tot aan het oosten van Turkije. Daartoe is een aantal maatregelen noodzakelijk.

De afschrikking moet worden opgevoerd. Politieke vastberadenheid is daarbij onontbeerlijk. De NAVO moet bereid zijn op te treden. Dat houdt ook in dat het bondgenootschap tegenstanders geen verdeeldheid onder de bondgenoten laat zaaien op grond van economische (Duitsland), politieke (Hongarije) of strategische (Turkije) overwegingen. Beloften om het gebied van bondgenoten te verdedigen moeten worden geschraagd door slagkracht en de intentie deze ook in te zetten. Dat betekent dat Oekraïne alle wapensystemen moet krijgen die het kan bedienen. En dat kwetsbare landen als Moldavië en Bosnië op de NAVO kunnen rekenen als ze het volgende doelwit van Poetins agressie dreigen te worden.

Afschrikken met een overmacht

Verder moeten de defensie-uitgaven versneld naar 2 procent van het nationaal inkomen en hoger. Het Westen moet Poetin even onverzettelijk tegemoet treden als tijdens de Koude Oorlog en hem afschrikken met een overmacht (deterrence by denial). Dit vergt een serieuze groei in slagkracht, een forsere militaire inzet in Midden- en Oost-Europa (waaronder een aanzienlijke permanente legering van NAVO-troepen) en hogere paraatheidsniveaus die intensievere oefeningen met zich meebrengen. Dit alles is zeer kostbaar.

Het nieuwe Strategische Concept van de NAVO, dat later deze maand tijdens de top in Madrid wordt aangenomen, moet duidelijk aangeven hoe het bondgenootschap de internationale rechtsorde zal verdedigen en hoe het zal bijdragen aan het behoud van veilige en open mondiale domeinen (op de hoge zeeën, bij strategische maritieme doorgangen, op de Noordpool, en in de (cyber)ruimte). En er moet in staan dat de NAVO de VN-norm responsibility to protect als leidend beginsel neemt als ze overweegt in de haar omringende landen op te treden.

Als het gaat om de dreiging met nucleaire inzet, is de NAVO haar strategische reflexen kwijt – het bondgenootschap weet niet eens meer hoe het over nucleaire slagkracht moet praten. Met een tegenstander die bereid en in staat is een conventioneel conflict te laten escaleren door (te dreigen met) de inzet van nucleaire wapens, moeten we onze ‘nucleaire cultuur’ hernieuwen, de retoriek weer beheersen en plannen maken en oefeningen houden waarin die escalatie naar nucleair is opgenomen. Weigert de NAVO dit uit angst voor escalatie, dan is dat (paradoxaal genoeg) op zichzelf ook een escalatie.

Dat kunnen we uit Poetins gedrag wel opmaken. We moeten aan de slag.