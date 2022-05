Nabestaanden treuren en herdenken slachtoffers van Peruaans bloedbad uit 1985

In 1985 werden in het Peruaanse boerendorp Accomarca meer dan zestig mensen, waaronder minstens twintig kinderen, omgebracht door het leger. De Peruaanse overheid dacht ten onrechte dat de boeren over wapens beschikten. Sommige lichamen zijn inmiddels geïdentificeerd door de autoriteiten en overgedragen aan de nabestaanden.