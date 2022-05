Teunis (24) werd molenaar: ‘De molen zal altijd mensen blijven aanspreken’

Op een verder onbeduidende dag in het voorjaar van 2020 fietste Teunis Bleijenberg een rondje over de Veluwe. Hij passeerde een molen in Elspeet, zag de wieken draaien in de wind, en raakte erdoor gefascineerd. Toen hij van zijn fiets afstapte om de molen van dichterbij te bekijken, liep de toen 65-jarige molenaar Wim Witteveen hem tegemoet voor een praatje.

Twee jaar later is Bleijenberg (24) zelf molenaar op korenmolen De Maagd in het dorp Hulshorst, onderdeel van de gemeente Nunspeet in het hart van de Veluwe. Die dag in 2020 dat hij naar Elspeet fietste, zat hij nog in het tweede jaar van zijn bachelor politicologie. Maar in gesprek met Witteveen kon hij zijn enthousiasme voor de molen – waar hij tot dan toe weinig van afwist – nauwelijks bedwingen. Of de molenaarsopleiding niet wat voor hem was, vroeg Witteveen. Bleijenberg: „Ik had er nog nooit van gehoord, maar het leek me geweldig.”

Bleijenberg begon aan de opleiding tot vrijwillige molenaar en rondde die in maart dit jaar af. Nu is hij bezig met de tweejarige opleiding tot beroepsmolenaar en werkt hij onder begeleiding op De Maagd. Om toe te kunnen treden tot het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde, het beroepsgilde dat naast het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat, moet hij uiteindelijk een aantal maalproeven doen voor een commissie. „Die doet de ballotage.”

Nederland telt 1.200 historische molens. De meeste worden draaiende gehouden door vrijwilligers, van wie er zo’n 2.650 zijn. Het land heeft nog maar veertig beroepsmolenaars.

Korenmolen De Maagd wordt aangedreven door de wind. „Hartstikke modern, eigenlijk”, zegt Bleijenberg.

Foto Olivier Middendorp Foto Olivier Middendorp Foto’s Olivier Middendorp

Immaterieel erfgoed

De molens zijn vaak niet meer in functioneel gebruik; de poldermalen speelt geen rol meer in het waterbeheer, de korenmolen maalt geen graan. Wel zijn molens vaak te bezoeken als toeristische attractie. Vrijwillige molenaars zijn van groot belang om het ambacht voor uitsterven te behoeden, zegt Bleijenberg, maar ook beroepsmolenaars zijn „hard nodig”. Een beroepsmolenaar is iedere dag met de molen bezig. „Dan bouw je toch een breder kennispalet op dan de vrijwillige molenaar. Het gaat om het behoud van het ambacht in de praktijk.”

In de jaren negentig waren er nog zo’n vijftig beroepsmolenaars, nu veertig, weet Bart Mols van het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde. Slechts vijftien van hen kunnen er „hun brood” mee verdienen. De anderen zijn afhankelijk van toeristische rondleidingen of ander werk.

Hoewel de economische relevantie van de beroepsmolenaar afneemt – de samenleving is voor brood niet meer van hem afhankelijk – wil ook VN-organisatie Unesco het vak behouden. Sinds 2017 staat het molenaarsambacht daarom op haar lijst van Immaterieel Erfgoed. „Dat voelde wel als wind in onze wieken.”

Foto Olivier Middendorp Helemaal onderin de molen, in de winkel, wordt het eindproduct verkocht: papieren zakken met bloem, meel, broodmixen of bakmixen.

Foto Olivier Middendorp Foto’s Olivier Middendorp

Mols vindt dat de molen nog wel degelijk economische waarde heeft: „Er is toenemende vraag naar producten die niet in een fabriek, maar ambachtelijk zijn gemaakt. Consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Ook de vraag naar milieuvriendelijke producten neemt toe. Daarin voorziet de molen, want die draait op wind.”

Volgens Bleijenberg zijn er meer mensen zoals hij nodig: jonge enthousiastelingen die het vak kunnen overnemen van de oudere generatie. Het ergst denkbare, zegt hij, is dat de molens stil komen te staan. Een draaiende molen heeft eens in de veertig jaar ingrijpend onderhoud nodig, een stilstaande molen rot in tien jaar weg. „Er moet leven op een molen zijn.”

Daarom was Bleijenberg begin dit jaar medeoprichter van een commissie voor jonge, vrijwillige molenaars, Jong Ambacht. Bij het vrijwillige gilde zitten er ongeveer zestig, van wie „een stuk of vijf” de opleiding tot beroepsmolenaar volgen. Maar, zegt hij: „We hebben er meer nodig dan dat om het ambacht in leven te houden.” Immers: de leeftijd van een molenaar is nu gemiddeld 65, de gemiddelde leeftijd van een begínnende molenaar 54, volgens cijfers van werkgeversvereniging VNO-CNW.

Toch verwacht Bleijenberg niet dat het beroep zal verdwijnen. „De molen zal uiteindelijk altijd mensen blijven aanspreken. Zoals dat ook bij mij gebeurde.”

Tijdens zijn opleiding draaide Bleijenberg al mee op De Maagd, omdat het een molen is waar veel graan gemalen wordt. „Dat maakt het een goede leerplek.” Na een paar keer vroeg ‘eerste molenaar’ Kirsten Hoeke-van Dongen hem of hij er niet voltijds wilde komen werken. „Daar heb ik wel een weekje over moeten slapen. Ik wilde het wel, maar het is nogal een risico: je houdt op met iets waar je eerder voor koos én je stapt in een beroep dat met uitsterven bedreigd is. Je hele toekomstperspectief verandert.” Uiteindelijk stemde hij in met Van Dongens voorstel.

De koningsspil die het spoorwiel aanspoort op de steenzolder.

Foto Olivier Middendorp Foto’s Olivier Middendorp

Reuzel

De Maagd staat aan de voet van een weiland. Buiten overheerst de geur van lentegras, binnen die van hout. De steile trappetjes binnen moeten zowel omhoog als omlaag „met de neus richting de trap” beklommen worden, waarschuwt Bleijenberg. De trappen voeren naar hogere verdiepingen die steeds nauwer worden. Een bult op je hoofd zit hier in een klein, houten hoekje. De wieken zoeven met regelmatige tussenpozen langs de ramen met kruisroeden.

Aan een balk op de bovenste verdieping, de kapzolder, hangen vier stukken reuzel, om de gietijzeren bovenas mee te smeren die de kracht van de wieken opvangt. „Een eeuwenoude methode die nog steeds het best werkt.”

Bleijenberg, gekleed in flanellen rood-wit gestreept overhemd en donkere, stevige broek – „echt een molenaarslook”, volgens zijn collega in de winkel onderin de molen – wijst een verdieping lager naar het spoorwiel op de ‘steenzolder’. Het enorme wiel zit vast aan de koningsspil, een houten pilaar, en spoort de stenen aan die de tarwe slijpen. Als de omhulling van de tarwekorrel eraf is, volgt het malen. „Allemaal aangedreven door de wind. Hartstikke modern, eigenlijk.”

Omdat veel werk in de molen afhangt van het weer, is voor de molenaar geen dag hetzelfde. „Je moet weten hoe hard het waait, maar ook waar de wind vandaan komt. En wat voor wolken in de lucht hangen: regenwolken stuwen en geven dus harde windstoten.”

Op de meelzolder ligt de gemalen tarwe om te worden gezeefd. „Door meel te zeven, trek je het uit elkaar. Dan krijg je bloem, gries en zemelen.” Helemaal onderin de molen, in de winkel, wordt het eindproduct verkocht: papieren zakken met bloem, meel, broodmixen of bakmixen.

Een deel van de productie wordt verkocht in de winkel, maar het meeste gaat naar vaste afnemers. Een boer uit de buurt, bijvoorbeeld, die ook een deel van de tarwe verbouwt voor de molen. „Wij maken een broodmix voor hem”, zegt Bleijenberg, wiens kleding inmiddels helemaal onder het meel zit. Ook bakkerij Van Dongen, het bedrijf van de hoofdmolenaar van De Maagd, is afnemer. Jaarlijks verwerkt De Maagd ruim honderd ton graan, de omzet bedroeg vorig jaar 165.000 euro.

Aan een picknicktafel onder De Maagd vertelt Bleijenberg over „de beste keuze van zijn leven tot nu toe”. Ooit hoopt hij een eigen korenmolen te hebben. „Dit vak combineert het technische en het menselijke. Met een eeuwenoud apparaat maak je een verfijnd product. Ondertussen ben je de schakel tussen boer en bakker. Tussen telen en verkoop. En je eet het brood wat je zelf gemalen hebt. Inmiddels is dat voor mij normaal geworden, maar in het begin was dat echt wel even stoer.”

Financieel is het molenaarsleven misschien „minder aantrekkelijk dan het perspectief na een universitaire opleiding”, zegt Bleijenberg. Maar „de rijkdom” vindt hij veel groter. „Je bent hier zó vrij.” Hij is bezig met de natuur en met het weer en hoeft zich, bovenal, niet in een „kantoorkeurslijf” te hijsen. „Ik kan hier echt zijn wie ik ben.”

Hij zou iedereen die op een kantoor werkt willen aanraden eens langs te gaan bij een ambachtsman. „Je bent er als mens voor gemaakt.”

Of er ook wel eens iets níét leuk is? „Als het ’s winters vriest, krijg ik wel hele koude tenen.”

Een zak vol graan wordt naar de steenzolder gehesen.

Foto Olivier Middendorp Foto’s Olivier Middendorp

Over deze serie In Nederland werkt slechts 1 procent van de beroepsbevolking nog in vakspecialistische beroepen. Oude ambachten hebben soms maar enkele tientallen beoefenaars. Welke beroepen worden met uitsterven bedreigd? Hoe zorgen ambachtslieden ervoor dat hun ambacht niet verloren gaat, en wat verliest Nederland als dat toch gebeurt? NRC ging voor een zesdelige serie op bezoek bij een molenaar, een glazenier, een zeilenmaker, een klompenmaker, een binnenvisser en een klokkenmaker. Bekijk hier alle verhalen