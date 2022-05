Minder mensen sporten na coronacrisis, vooral daling bij jeugd

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op het sportgedrag van Nederlanders. Vorig jaar daalde opnieuw het aantal mensen dat regelmatig sport, concludeert sportorganisatie NOC-NSF op basis van een maandelijkse steekproef onder minimaal drieduizend Nederlanders en onderzoek naar de ledencijfers van Nederlandse sportbonden. Vooral jongeren zijn minder gaan bewegen tijdens de lockdowns: in die groep was de daling met 13 procentpunt het grootst.

In 2019 sportte nog zo’n 78 procent van de jongeren wekelijks. Een jaar later daalde dat flink naar 68 procent en in 2021 zette de daling door naar 65 procent. Veel zwem-, fitness- of dansverenigingen zagen jongeren vertrekken, maar ook buitensportverenigingen zoals voetbalverenigingen en paardensportclubs zagen een afname. Jongeren zijn wel meer gaan wandelen en skeeleren toen vanwege de coronamaatregelen sportclubs een lange tijd gesloten bleven.

‘Beweegcrisis’

Ook volwassenen zijn in de afgelopen twee jaar minder gaan bewegen, al is de afname in deze groep minder groot. De maandelijkse sportdeelname nam af van 62 procent in 2019 naar 54 procent in 2021. Wel zijn volwassenen, net als jongeren, in de tijd van de coronalockdowns meer gaan wandelen. De Koninklijke Wandel Bond Nederland kreeg er in 2021 dan ook bijna 70.000 leden bij. Mensen zijn ook meer gaan fietsen in de laatste twee jaar. Desalniettemin heeft een meerderheid van de sportbonden de ledentallen zien krimpen.

„Nederland is door de coronacrisis letterlijk tot stilstand gebracht”, zegt NOC-NSF-directeur Marc van den Tweel. Dat steeds minderen jongeren aan sport doen vindt hij zorgwekkend. „Na de coronacrisis verkeren we nu in een beweegcrisis”, zegt hij.

De beweegrichtlijnen, die in 2017 zijn ingevoerd, schrijven 150 minuten per week voor aan matig intensieve inspanning, zoals fietsen of hardlopen, en twee keer per week spiertraining. Voor jongeren is die richtlijn zelfs om een uur per dag matig intensief te bewegen en drie keer per week te trainen. Eerder deze week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat bijna de helft van de Nederlanders volgens deze maatstaven vorig jaar niet genoeg bewoog.