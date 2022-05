Karen van Oudenhoven volgt Kim Putters op als directeur SCP

Karen van Oudenhoven volgt Kim Putters op als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De ministerraad heeft haar benoeming vrijdag goedgekeurd. Van Oudenhoven, nu nog decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, begint op 1 oktober met haar nieuwe baan.

Van Oudenhoven werkte eerder als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is ze medeoprichter en voorzitter van het initiatief ‘Meer Kleur aan de Top’ en adviseert ze onder andere het Rijksmuseum en meerdere departementen op het gebied van diversiteitsbeleid. Van Oudenhoven noemt het een „groot voorrecht” dat ze de directeursfunctie heeft gekregen.

De vertrekkende Putters, door De Volkskrant meerdere keren verkozen tot „meest invloedrijke Nederlander”, had de topfunctie bij het SCP sinds 2013. Zij vertrek ligt volgens het overheidsorgaan in lijn met afspraken die zijn gemaakt over de doorloop bij topposities binnen het Rijk. Putters noemde zijn werk bij de aankondiging van zijn vertrek „de mooiste baan” van Nederland.

Het SCP doet onderzoek naar sociaal-wetenschappelijke onderwerpen en adviseert het kabinet hierover. Tijdens de coronacrisis gaf het planbureau vaak advies over onder meer het welzijn van de bevolking en de steun voor coronamaatregelen.