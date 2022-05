‘Je functioneert beter als je op je bioritme let’

Merle: „Drie jaar geleden is onze zoon Floris geboren. Het was een heftige tijd. Twee weken daarna overleed mijn vader. Als jonge moeder wilde ik alles perfect doen, met de baby, met mijn bedrijven, maar ook het huis moest er tiptop uitzien. De lat lag zo hoog dat het niet meer realistisch was.”

Bart: „Het eerste jaar met de baby was een tropenjaar.”

Merle: „Het is mijn redding geweest dat ik om hulp heb gevraagd in mijn omgeving. Onze buurvrouw Wilma helpt ons nu met schoonmaken en kookt af en toe. Zo proberen we tijd te winnen. Om in balans te blijven, proberen we ook meer met de natuur te leven.”

Bart: „Als ondernemers stellen we onszelf graag doelen en kijken we terug wat er goed is gegaan en wat er beter kan. Normaal deden we dit jaarlijks, maar we hadden behoefte om dit vaker te doen. We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld de maancyclus.”

Merle: „Bij volle en nieuwe maan stellen we elkaar een paar vragen: wat willen we de komende maan(d) doen en wat mogen we loslaten uit de afgelopen maand?”

Bart: „En we maken jaarlijks een tijdlijn waar we over één, vijf en tien jaar willen staan. Zo houden we grip op ons leven.”

Merle: „Ik schrijf een boek, Natuurlijk presteren, over het bioritme van mannen en vrouwen. Als je daar meer op let, functioneer je beter. Ik noem mezelf ‘expert in cyclisch ondernemen’.”

Bart: „Een voorbeeld: een vrouw is rond haar eisprong energieker, dat is dus een goed moment voor een belangrijke presentatie of bijeenkomst.”

Merle: „Dat soort dingen zijn handig om te weten voor ondernemers. Ik ben businessstrateeg en begeleid maximaal vijf klanten per jaar. Bijna altijd vrouwelijke topondernemers met een minimale omzet van 5 ton per jaar. Ik help hen om door te groeien en in balans te blijven qua werk en gezin.”

Bart: „Ik ben eigenaar van Wijk Yacht Creation. We ontwerpen jachten en schepen voor exclusieve opdrachtgevers. Soms -laten we ze ook bouwen. Een aantal jaar geleden bijvoorbeeld had ik een mega-order voor het ontwerp en de bouw van achttien schepen voor een Chinese klant. Er lopen geen opdrachten van Russische klanten op dit moment.”

Merle: „We wonen pal aan zee, in Scheveningen, maar missen het groen. We willen graag terugverhuizen naar de bossen die we uit onze jeugd in Brabant kennen. Ook zijn we bezig met de bouw van een vakantiehuis op Curaçao. Bart heeft het ontworpen, ik doe de aankleding. Ik wil daar in de winter graag een paar maanden wonen. Ik merk dat ik me met lekker weer en veel zonlicht beter voel dan in de miezer met een zon die rond vier uur ondergaat. Daarnaast hebben we een safaritent met zwembad in Friesland. Allemaal plekken waar we graag zijn. Ik kan er mijn hoofd leeg maken. In coronatijd hebben we de safaritent uitgeleend aan mensen die er even doorheen zaten. Dat willen we vaker doen: mensen laten meegenieten van wat wij hebben. Niet uit schuldgevoel, maar omdat ik er gelukkig van word.”

Bart: „We beschouwen onze huizen en de safaritent ook als een mini-vastgoedportefeuille die later kan dienen als pensioen en als basisinkomen voor ons en Floris.”

In het kort Foto’s David Galjaard Merle Mudde (36) en Bart van der Wijk (39) wonen met hun zoon Floris (3) in Scheveningen. Merle werkt als businessstrateeg en -interieurstylist voor de jachten die Bart ontwerpt met zijn bedrijf Wijk Yacht Creation in Scheveningen. Samen bouwen ze aan een vastgoedportefeuille, ‘voor later’. Beiden halen als directeur-grootaandeelhouder een salaris uit hun bedrijven (circa 2.500 euro netto per persoon per maand).

Go with the flow

Merle: „Bart en ik leven graag volgens het principe ‘go with the flow’. Als we op zaterdag naar Friesland willen, springen we in de auto en gaan we. Die hang naar vrijheid is mogelijk geworden dankzij corona, toen het eigenlijk niet uitmaakte vanaf welke plek je werkte.’’

Bart: „Vóór corona werkte ik niet zo vaak thuis, want mijn bedrijf heeft een team van tien mensen. Maar nu we gewend zijn geraakt op afstand te werken, kan ik met een gerust hart een poosje weg. Wel is fysiek klantcontact van tijd tot tijd noodzakelijk, dus we zullen niet voorgoed naar Curaçao verhuizen.”

Merle: „Voor mij is dat makkelijker: ik nodig mijn klanten uit om een paar dagen naar Curaçao te komen voor coachingsessies.”

Bart: „Geld geven we uit aan biologisch eten en uit eten gaan. En aan sporten.”

Merle: „En we hebben twee Suzuki-jeeps, een oldtimer in Nederland en een recenter model in Curaçao.”

Bart: „Het zijn geen dure auto’s en ik sleutel er zelf aan.”

Merle: „En we geven geld uit aan cursussen en retraites om onszelf te ontwikkelen. Maar dat is zakelijk geld.”

Stabiliteit

Merle: „Naast mijn werk als businessstrateeg richt ik de jachten in die Bart ontwerpt. Mijn vader was kunstenaar en als kind heb ik veel boeiende interieurs gezien. Als mijn moeder me van school haalde, had ze een bontjas aan en felle lippenstift op. Maar nadat mijn vader drie keer failliet was gegaan, kwamen we van een villa terecht in een rijtjeshuis. Er was thuis vaak ruzie over geld, mijn ouders waren veel van huis en ik was best eenzaam. Daarom wil ik geen zorgen hebben over geld, zodat Bart en ik in alle rust ons gezin op de eerste plaats kunnen zetten.”

Bart: „Ik heb een veilige en rustige jeugd gehad. Maar ondanks onze verschillende achtergrond zijn we allebei van scratch begonnen. Van mijn eerste spaargeld ben ik naar de Monaco Yacht Show geweest om een netwerk op te bouwen.”

Merle: „Als ik veel geld verdien, investeer ik het graag, bijvoorbeeld in vastgoed. Ik zoek veiligheid, dat is echt mijn thema. Voor mij is rijk zijn een paraplu voor veel dingen in het leven, waaronder anderen helpen.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Wonen Merle, Bart en Floris wonen in een huis pal aan zee in Scheveningen, maar ze willen graag naar een groene regio verhuizen. Verder bouwen ze aan een huis op Curaçao en hebben ze een safaritent in Friesland. De bedoeling is dat ze straks vooral in de omgeving van Brabant wonen, twee maanden per jaar op Curaçao zijn en een paar weken per jaar in Friesland. Vervoer Bart en Merle hebben twee Suzuki-jeeps, een Jaguar van vijftien jaar oud en een Smart Cabrio. Binnen hun woonplaats doen ze alles vooral lopend of per (bak)fiets. Huishoudhulp Tweemaal per week helpt buurvrouw Wilma in het huishouden, ook helpt ze af en toe met koken en wassen. Boodschappen doen Merle en Bart zelf. Sparen Voor vastgoed en andere beleggingen. Laatste grote uitgave Een stuk grond op Curaçao.