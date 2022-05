Hoge Raad: Belastingdienst hoeft niet iedereen in spaartaks-zaak te compenseren

Niet iedereen die te veel belasting heeft betaald over spaargeld in box 3 hoeft gecompenseerd te worden door de overheid. Mensen die te laat of geen bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst, krijgen niet vanzelfsprekend hun geld terug van de fiscus. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten. De Raad heeft geoordeeld dat de rechter de Belastingdienst niet kan dwingen.

De Hoge Raad zette in december vorig jaar een streep door de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3, een belasting gebaseerd op een fictief rendement over de inkomsten uit sparen en beleggen, omdat die heffing „onrechtmatig” was. Een groep van zeker 60.000 mensen maakte bezwaar tegen de spaartaks en kreeg gelijk. De Belastingdienst moet de spaarders hun onterecht betaalde heffingen terugbetalen in augustus dit jaar. Het kabinet heeft daar 2,8 miljard euro voor uitgetrokken.

Lees ook dit artikel over de zorgen in de Kamer over het compenseren van mensen met grote vermogens

Honderdduizenden spaarders

De Hoge Raad boog zich vrijdag over de vraag of mensen die zich niet bij de massaclaim hadden geschaard, ook recht hadden op compensatie voor de jaren 2017 tot 2020. Het betreft mogelijk honderdduizenden spaarders. Maar compensatie blijkt nu alleen voor spaarders die op tijd bezwaar hebben gemaakt. Dat sluit niet uit dat niet-bezwaarmakers toch gecompenseerd zullen worden in de toekomst, mocht het kabinet daartoe beslissen.

StasFB Marnix van Rij De @HogeRaad heeft beslist dat het juridisch niet verplicht is om niet-bezwaarmakers box 3-herstel te bieden. Het is goed dat deze uitspraak er nu al is, zo kunnen we zorgvuldig bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers. 1/3 20 mei 2022 @ 10:16 Volgen

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) zei op Twitter dat nu „zorgvuldig” wordt gekeken „of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers”. Dit zal hij uiterlijk met Prinsjesdag bekendmaken. Begin dit jaar broedde hij op meerdere mogelijke oplossingen voor een compensatieregeling. Alle opties zouden het kabinet 7 tot 12 miljard euro kosten.