Hoe ontstaat een knorrende maag?

Een lage rommel als van donder in de verte, een snerp als van een raceauto of gewoon een luid geborrel: onze maag maakt een concert aan geluiden. Vooral opvallend – en gênant – in een muisstille klas of vergaderzaal. „Mijn maag knort”, zeggen we, of: „Ik rammel van de honger.” Waardoor ontstaat dat knorren eigenlijk? En is honger de boosdoener?

De borrelpraat op internet is eensgezind: het knorren ontstaat doordat de maag doorgaat met kneden nadat het eten al is afgevoerd naar de dunne darm. Wat je hoort, is het samenpersen van lucht in de lege maag, waarbij je soms ook maagsap hoort klotsen. „Stop er maar snel wat eten in, dan klinkt het niet meer zo hol daarbinnen”, zegt ook het onvolprezen kinderboek Waarom je eigen scheten soms niet zo erg stinken, van gezondheidswetenschapper Esther Walraven.

Maar Geert Wanten, maag-darmspecialist van het Radboudumc in Nijmegen, is wat genuanceerder. „Vaak is het niet zozeer de maag die je hoort rommelen, maar de darmen”, zegt hij. Het hele maag-darmkanaal is wel acht meter lang. Daarin vindt voortdurend transport plaats van lucht, sappen en dunne voedselresten. „Het betere loodgieterswerk”, aldus Wanten. Hoog in het systeem, tegen het middenrif aan, voelt het alsof het gaat om de maag. Pas in de dikke darm voelt het borrelen darmachtig.

Rommelt het daar bovenin vooral als we honger hebben? „Ik denk dat dat een fabeltje is”, zegt Wanten, „maar het is voor zover ik weet nauwelijks onderzocht.” De vertering is een continu proces, benadrukt hij, dat altijd geluid maakt, ook al hoor je dat aan de buitenkant niet. Maag-darmspecialisten luisteren daarnaar met een stethoscoop, net zoals een cardioloog naar je hart luistert.

„Het is natuurlijk wel zo dat die peristaltiek, dat samenspel van spierbewegingen die de vloeistof voortstuwen, op bepaalde tijdstippen wat toeneemt”, zegt Wanten. „Rond etenstijd, of als je alleen al dénkt aan eten. Dan worden er alvast verteringssappen geproduceerd. En het kan zijn dat dat borrelen luider doorklinkt als de maag leeg is, omdat je buik dan een hol klankvat is. Maar of dat echt zo werkt, durf ik niet te zeggen.”

Als een trommeltje

Wanten krijgt op zijn spreekuur wel mensen die vaak last hebben van een borrelende buik. „De meesten kan ik geruststellen”, zegt hij. „Het borrelen is de normaalste zaak van de wereld. Het hoort erbij.”

Alleen in sommige gevallen is er echt wat mis. Bij een verstopping hoor je bijvoorbeeld weleens een hoge fluittoon als de darmen hun inhoud ergens langs moeten persen. „Gootsteengeruis, noemen we dat”, merkt Wanten op. En mensen met lactose-intolerantie of prikkelbaredarmsyndroom, die gemiddeld meer darmgassen produceren, melden ook meer gerommel in de darmen. „Dan werken de darmen meer als een trommeltje.”

Maar waar ontstáát dat geluid nu precies door, fysisch gezien? Dat hebben Australische artsen en ingenieurs samen onderzocht. Ze publiceerden „een wiskundig model van darmgeluidsgeneratie” in The Journal of the Acoustical Society of America (2018). Doordat de lucht door de darm wordt geperst, gaat de darmwand trillen. En het leukste is: dat gebeurt met precies dezelfde frequentie als waarmee onze stembanden trillen – tussen de 100 en 1.000 keer per seconde. Niet zo gek, want het gaat om vergelijkbaar weefsel, aldus de Australiërs. Dat verklaart waarom onze darm soms lijkt te zingen of te kreunen.

En het plaatst het begrip ‘buikspreken’ in een heel nieuw perspectief.