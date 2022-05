Het betekent soms het einde van een liefdesrelatie. Hij begraaft zijn neus in haar nek en vindt daar niet de gewone vleugjes zoet zweet of poederig bloed, maar iets fels. Peper, citrus, ze heeft het vast proberen te verjagen, ze is geen monster, maar de restjes wist ze niet uit haar poriën te boenen. En hij weet op dat moment: daar, over dat holletje bij haar sleutelbeen, lag de hand van een ander. Dan kijkt hij op. Haar mond kleurt dieper dan hij gewend is. Haar rug is recht en haar krullen zien eruit alsof ze net aan de lucht gedroogd zijn. Ze lacht. Toch is het de geurstempel die hem het meest kwetst. Wat reuk kent geen omwegen: het stompt ons recht in ons reptielenbrein.

Andersom vormen de geuren die we goed kennen juist de beschermende ozonlaag van ons veilige leven. Hoe de kruin van een peuter in de zomer naar de vacht van een jonge kat ruikt.

Het laffe vanille van billendoekjes, altijd vaag om jonge ouders heen. Warm hooi in de kamer van slapende kinderen. Groene zeep, het rozenparfum op de kaptafel, de zoete walm uit de monden van je ouders als ze je welterusten kusten na een feestje. De postzegelgeur van te lang gekookte pasta, de op hoog vuur geschroeide speklappen van de braai van de buren, de rot van vergeten was in de machine, de rot van een bananenschil in de vensterbank. Het bloemenwater, een met zonnebrand ingesmeerde nek, een vleug mannendeodorant in een wasemende badkamer. Kerst op Zweinstein, als het deurtje van de houtkachel per ongeluk open staat. Opdrogende, gronderige vingerverf. Felgekleurde klei, zoet als kersen. Weeïge poedermelk.

Als ik mijn kind aan het einde van de dag van de crèche haal, ruikt hij naar een andere vrouw. In zijn haar, op zijn wangen, overal is ze. De geuren zijn altijd zacht en zepig, vriendelijk maar vreemd. Eerst wil ik hem dan schoonboenen, voortaan binnen houden, mezelf aan hem afwrijven. Maar dan weet ik: iemand anders heeft hem geliefkoosd, omarmd, getroost en vastgehouden. Als hij naar niemand zou ruiken, zou ik me zorgen moeten maken.

Ik had ooit een geliefde die vreemdging, maar aan hem kon ik de parfums van anderen niet ruiken. Iedere keer als hij diep in de nacht thuiskwam, met zwetend voorhoofd, afhangende, schouders en ogen die heen en weer schoten, rook hij doordringend naar kerosine. Ik begreep het niet, snoof aan hem als een hondje, vroeg hem wat dat nou toch was. Had hij getankt en zijn handen aan zichzelf afgeveegd? „Ik denk het”, mompelde hij dan en verdween in een schuimend bad waar hij tot de ochtend stil in weekte.

Het maakte allemaal niets uit, als hij naast me in bed kroop rook hij nog steeds naar de duivel. Pas toen het uit was, kwam ik erachter. Excessieve cocaïnegebruikers ruiken zo. Hun zweet, hun huid, tot diep in hun gestel: ze walmen naar een lekkende motor.

Los van zijn geur was ik al maanden op hem uitgekeken. Desondanks bleef ik. Als hij bij thuiskomst naar een vrouw had geroken, had ik mijn reptielenbrein misschien makkelijker kunnen sussen. Iemand anders heeft hem geliefkoosd, omarmd, getroost en vastgehouden, had ik dan kunnen denken. Dan hoefde ik dat niet meer te doen.

Ik wil daarmee niet zeggen dat je eerst een paar lijnen moet snuiven voor je je partner belazert. Misschien ook wel overigens. Misschien is dat liefde.

Allereerst zou ik eens inventariseren hoe welkom een nieuwe geur in jullie huis is. En als je nog heel erg naar billendoekjes ruikt, een paar jaar wachten met peper en citrus.