Het surrealisme als wapen tegen nationalisme

De stroming kwam kort na de Eerste Wereldoorlog op en enkele schilders verwerkten trauma’s door uit de werkelijkheid te willen vluchten. De Duitse schilder Max Ernst (1891-1976) en Franse dichter Paul Éluard (1895-1952) bijvoorbeeld, hadden zelf in de loopgraven gelegen (overigens als vijanden, na de oorlog raakten ze bevriend); Breton en de Franse dichter Louis Aragon hadden getraumatiseerde soldaten verpleegd. Die vlucht uit de realiteit kon op verschillende manieren plaatsvinden. In Tate is goed te zien hoe dat werd geprobeerd.

In Europa waren er twee groepen kunstenaars: de ene wilde de realiteit uit haar context halen, de zogeheten juxtapositie, om een visueel contrast aan te brengen. Marcel Duchamp (1887-1968) deed dat bijvoorbeeld door een fietswiel op een krukje te plaatsen, dat was meer een grap. Vergelijkbaar is de kreeft op het toestel van Dalí en de mededeling van René Magritte (1898-1967) bij een pijp dat dit geen pijp is. De andere groep kunstenaars ging meer voor de symbolen die vooral het onderbewuste moesten vormgeven.

Subjectief realisme

Al met al verkozen de surrealisten een vlucht in het onderbewustzijn, waarbij het automatisch creëren een soort improvisatiekunst is die ook in de jazz bestond, terwijl de andere stroming dat onderbewuste wilde vangen in beladen beelden. Alles kon, als het maar niet rationeel was. Dalí werd de bekendste in de schilderkunst, Breton in de letteren.

In feite schuilt in elk mens een surrealist, vond de dichter Guillaume Apollinaire (1880-1918). In 1917 kwam hij met de term toen hij schreef: „De mens wilde het lopen imiteren en vond het wiel uit, terwijl het wiel helemaal niet op een been lijkt. Zonder dat de mens zich er bewust van was, was hij al een surrealist.” Apollinaire heeft vast gelijk, en het is in ieder geval een goede verklaring waarom het surrealisme wereldwijd in zoveel landen werd opgepikt, waaronder Egypte, waar ze hun manifest natuurlijk niet voor niets ook een Franse titel gaven. Daar was het surrealisme net als in Europa een reactie op de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe internationaal het surrealisme was, is de interessante rode draad van Surrealism Beyond Borders.

Zowel in Europa als in Egypte ging het deels om een stellingname tegen reactionaire regimes en toenemend conservatisme. Waar de Egyptische regering de nationale eenheid wilde benadrukken door veel beelden uit de oudheid te laten zien en de farao als symbool van kracht en eenheid te presenteren, reageerde de Britse, toen in Caïro woonachtige fotograaf Ida Kar (1908-1974) met foto’s waarop ze farao’s als alledaagse objecten weergaf. Andere accentueerden het geweld, het (vrouwelijk) lijden door oorlog, zonder dat je nu direct een realistisch weergave had.

Het Europees surrealisme kon niet gelijk gesteld worden aan dat van Egypte, meende Ramses Younan (1913-1966). En dus ging hij op zoek naar een naam voor de Egyptische variant om bij de term ‘subjectief realisme’ uit te komen. Hij combineerde de Europese varianten die enerzijds van de symbolische methode uitgingen (denk: smeltend horloge) en anderzijds van dessin automatique. Het bood mogelijkheden om een mengeling te maken van Egyptisch onderbewustzijn gekoppeld aan de symbolen, natuur en cultuur van het land.

Tegen rationalisme en militarisme

Het streven naar onafhankelijkheid en het loskomen van autoritaire regimes zie je door de tijd heen in alle landen terugkeren, of het nu Syrië, Haïti, Mexico of Japan is. In al deze landen komt de stroming weliswaar voort uit een zelfde idee, maar wordt ze op verschillende manieren vormgegeven. Revolutie is bij allen een basisgegeven, of het nu politiek is, of van de geest. Surrealisme was, zeker voor de Tweede Wereldoorlog, voor kunstenaars een ideaal antwoord op toenemend nationalisme en tot ver na de Tweede Wereldoorlog ook op kolonialisme.

In Europa en de VS kwam dat dus neer op het tegenhouden van het beklemmende rationalisme dat het conservatieve denken en bijbehorende gedragingen in stand hield. In Japan was het in de jaren dertig een manier om het toenemend militarisme aan de kaak te stellen. Het Europese surrealisme werd daar enigszins als escapisme gezien, waardoor ze in Tokyo op zoek gingen naar een ‘hogere vorm van surrealisme’. Moderne techniek kreeg vrij baan en de wetenschap werd gebruikt om die vervolgens te bevragen. Dat is ongetwijfeld de reden dat in Japan de fotografie het goed deed, er viel technisch veel uit te proberen. De betekenis van kunst, conventies en culturele normen: ze werden allemaal aan de kaak gesteld.

Ook de seksuele moraal kwam uitgebreid aan bod in tijdschriften, waarvan enkele in Tate te zien zijn, waarin surrealisten van over de hele wereld werden afgedrukt.