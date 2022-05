Harry Styles doet vanuit het heden de groeten van gisteren

Pop Harry Styles Harry’s House ●●●●● Live: 9/7, Ziggo Dome in Amsterdam.

Het is de soundtrack van Harry Styles’ halve leven: hard meisjesgegil. Vanaf zijn zestiende al, als posterboy in de Britse boyband One Direction. En in de laatste vijf jaar als soloartiest is het massale gejuich, gegil én gehuil nog méér en aanhoudender. Om zijn zang, zijn onbekommerd knappe voorkomen, zijn flamboyant-feminiene kledingstijl (glitter jumpsuits, kostuums met bonte patroontjes, boa’s, tatoeages als plakplaatjes, een covershoot in jurk in Vogue, altijd gekleurde nagels) zijn teksten en de losse quirky dansjes bij zijn stadiontournees. Hij toert nu door Amerika, over een maand door Europa.

De Britse, in Los Angeles wonende Harry Styles, 28 jaar, is uitgegroeid tot een van de grootste namen in de popmuziek. Zijn tijdloze liedjes plaveien een carrièrepad op wolkjes omhoog. Vanaf het tamelijk onverwacht gelanceerde softpop debuutalbum Harry Styles (2017), met de pianoballade ‘Sign of the Times’ als lange weemoedige atypische introductie, tot de blijmoedige opvolger Fine Line (2019). Het warme ‘Golden’, ‘Adore You’ en het Grammy-winnende ‘Watermelon Sugar’ waren stuk voor stuk tracks die weken in het collectieve gehoor kampeerden.

Maar toen in de coronapandemie juist de stilte oorverdovend werd, viel er even weinig te stralen. Zoals zoveel concertarme artiesten werd Styles teruggeworpen op zichzelf: hij verbleef veel in Engeland, maakte solo-roadtrips, dwong zich te voelen wat echt zijn thuis was en schreef in alle rust aan liedjes. Door acteerwerk (de thriller Don’t Worry Darling is in aantocht) kwam de liefde in zijn leven: regisseur Olivia Wilde.

Retrofilter

Harry’s House, Styles derde soloplaat, heeft als muzikaal veldboeket met een sensueel retrofilter precies de juiste dosis van door de pandemie geïntensiveerde intimiteit, met de lichte bubbel van prille liefde. De titel van het album is niet alleen een nummer van Joni Mitchell, maar knipoogt ook naar de plaat Hosono House van de Japanse popartiest Haruomi Hosono.

De deurtjes van Harry’s House openen in dit geval naar thema’s van groei, vertrouwen en een meer volwassen achterover leunen. Het zijn resultaten van jarenlange therapie, vertelde hij onlangs in een interview. Met zijn vaste schrijversteam Kid Harpoon en Tyler Johnson, die ook de meeste nummers inspeelden, laat Harry Styles zich minder voor de massa horen en meer voor zichzelf.

Harry’s House knoopt in slim gesmede songs het heden aan de diepe bewondering voor muziek uit de jaren zeventig en tachtig: lome grooves, tintelende synths, funky baslijntjes, felle drums. Hij trekt dan door met wat juist niet van hem verwacht wordt, van disco-invloeden tot folk. Styles doet muzikaal de groeten van gisteren, maar het is altijd net weer anders.

De eerste single ‘As It Was’, over de scheiding van zijn ouders, is een briljant opgebouwde popsong (nu ruim 470 miljoen keer geluisterd op Spotify – een record). En ook openingstrack ‘Music for a Sushi Restaurant’ bouwt zo weergaloos op naar met blazers geladen funk (die catchy baslijn!) dat verzetten geen zin heeft. Softrockers (‘Daylight’ en ‘Grapejuice’) staan haaks op het akoestische kleinood ‘Boyfriends’ dat, getuige ook de live-uitvoering laatst op popfestival Coachella, uitblinkt in zangharmonie. Tekstueel is Styles’ charmeoffensief hier echter wezenloos meelevend geslijmjurk.

Nee, dan is ‘Little Freak’ geloofwaardiger, en ook het tragisch verhalende ‘Mathilda’ is voelbaar. Triestheid behoedzaam verpakken in vrolijke deuntjes, Styles kan het, met soms futiel lijkende details.