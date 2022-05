FLITS! Binnen een paar tellen is de Tool-fan de Ziggo Dome uitgegooid

Na 47 minuten kan de jongen met het witte T-shirt en grijze petje zich niet langer beheersen.

Al vanaf de eerste seconde heeft Tool hem opgepakt en in een diepe muzikale afgrond gesmeten. Samen met de andere 15 duizend weerloze zielen in de uitverkochte Ziggo Dome wordt hij meegesleurd in een sonische en visuele dodemansvlucht. Die leidt van verre sterrenstelsels vol brandende planeten, via onheilspellende diepzeeriffen naar de ingewanden van de aarde waar gezichtsloze gedrochten eeuwig ronddolen rond vagevuurspuwende kraters.

Al drie decennia verheft de Amerikaanse metalband Tool perfectie tot standaard. Daardoor moeten fans met engelengeduld wachten op nieuw werk dat steeds weer alle muzikale wetten van ritme, maat en dynamiek tart en de grenzen van genadeloze sloophamerriffs en nerdy progrock verder oprekt.

Bij de laatste plaat Fear Inoculum (2019) duurde dat wachten dertien jaar, maar dan heb je ook wat. En dat geldt nu ook voor de bijbehorende tournee waarbij de Apocalyps over de volle breedte van de zaal in verbluffende en hypnotiserende visuals voorbij komt geflitst. Om die trip optimaal te ondergaan is het de bedoeling dat iedereen blijft zitten, óók in de arena die is opgedeeld in vakken met stoelen. En omdat de band haar filmische krachtpatserij exclusief wil houden, geldt er een foto- en filmverbod. Wie zich niet aan het „vriendelijke en simpele verzoek” houdt, wordt „de toegang tot de show ontzegd zonder mogelijkheid tot restitutie”, staat er op talloze opgeplakte papiertjes.

Beveiligers

Blijven zitten mislukt al na anderhalve minuut. Vanaf dat moment zijn beveiligers bezig mensen uit de gangpaden te vegen. En ze krijgen nog meer werk. De jongen met het witte T-shirt en grijze petje heeft zichzelf drie kwartier in trance staan dansen, wild trommelend op de stoelleuningen voor hem, als Tool de magistrale metalopera ‘Pneuma’ inzet. Zodra er een angstaanjagend Droste-effect verschijnt van inzoomende close-ups waarin starende ogen en skeletten steeds weer uitdijen tot nieuwe pupillen en schedels houdt hij het niet langer.

Dit moet hij vastleggen.

Meteen flitst er een zaklamp in zijn gezicht en trekken vier beveiligers hem uit de rij. Binnen een paar tellen is hij verdwenen. Als er een paar minuten weer iemand wordt afgevoerd, krijgt ook de recensent een waarschuwing. Dat hij van de pers is, en daarom soms notities maakt op zijn (krampachtig laag gehouden) telefoon, boeit security niets, verzekert een Nederlandse suppoost, wijzend naar de patrouillerende fotopolitie die de band heeft meegenomen. „De Amerikanen zijn hier nu de baas. Ze hebben net een oude man naar buiten gegooid die op de eerste rij zat te WhatsAppen. Zijn kaartje kostte 450 euro.”

Schrale troost voor de gedeporteerden: ze kunnen op YouTube ‘Invincible’ terugkijken. Het laatste nummer van de twee uur durende set mocht van Tool namelijk wel worden gefilmd.

Metal Tool. Gehoord: 18/5, Ziggo Dome in Amsterdam. ●●●●●