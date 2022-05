Finnen en Zweden konden niet langer neutraal blijven

Het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland komt snel dichterbij. Met de „historisch” genoemde besluiten in Stockholm en Helsinki van deze week dringt de vraag zich op: wat brengen de nieuwkomers mee? Wordt de NAVO sterker? Of worden de risico’s groter? Finland deelt 1.300 kilometer grens met Rusland.

Lidmaatschap van beide landen, die woensdag hun aanvraag indienden, moet door de dertig huidige NAVO-verdragspartners goedgekeurd worden. Turkije ligt dwars. Het wil nog een ruzie uitvechten over de Zweedse weigering politieke tegenstanders van president Erdogan – leden van de Koerdische PKK en de Gülen-beweging – uit te leveren, en over te nauwe banden met Koerdische strijders in Syrië.

Ook is Erdogan boos over een Zweeds wapenembargo tegen Turkije. Zijn obstructie lijkt ook een manier om een vete met de VS uit te vechten over de levering van Amerikaanse wapensystemen.

De nieuwkomers en overige NAVO-leden gaan ervan uit dat ze Erdogan kunnen ompraten, ook al blokkeerde Turkije woensdag meteen de start van de procedure. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO reageerde laconiek: „We hebben 73 jaar ervaring in omgang met meningsverschillen”.

Ook zonder Turks protest zou toetreding maanden in beslag nemen. Tot die tijd vallen de aspirant-leden niet onder de veiligheidsgarantie van de NAVO. Wel beloofde een aantal NAVO-landen de nieuwkomers ook in die fase terzijde te staan, waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Hoe riskant het is om de Russische president Poetin te provoceren met een aanstaand lidmaatschap zonder écht helemaal onder de NAVO-paraplu te kunnen schuilen, valt te bezien. Lidmaatschap is een affront voor Rusland, maar Poetin zei het niet als dreiging op te vatten.

‘U bent de oorzaak. Kijk eens in de spiegel’ Sauli Niinisto, Fins president, tegen president Poetin

Rusland kondigde wel maatregelen aan. Gazprom zei vanaf zaterdag Finland geen gas meer te leveren. Finland rekent ook op cyberaanvallen en desinformatiecampagnes. De Finse president Sauli Niinistö zei dat als Poetin wilde weten waarom zijn land NAVO-lid wordt, hij maar eens „in de spiegel” moet kijken.

Zweden en Finland zijn welvarend en democratisch en alleen al daarom welkom in de NAVO. Het bondgenootschap is behalve een defensie-alliantie ook een organisatie die zich heeft verplicht op te komen voor „democratie, persoonlijke vrijheid en rechtsorde”, aldus het Noord-Atlantisch Verdrag uit 1949. Met de toetreding van de twee landen is heel Noord-Europa straks lid.

Finland en Zweden verschillen qua militair profiel en politieke traditie sterk van elkaar, deels omdat ze andere ervaringen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Noorwegen en Denemarken probeerden neutraal te blijven, maar werden onder de voet gelopen door nazi-Duitsland. Finland kon een invasie van de Sovjet-Unie (1939-’40) in de Winteroorlog tegenhouden en vocht later aan de kant van Duitsland. Zweden ontkwam aan de oorlog omdat de Duitsers bezetting niet nodig achtten. Na de oorlog zochten Noorwegen en Denemarken steun bij andere westerse landen. Noorwegen voelde zich alleen veilig in een verband met sterke zeestrijdkrachten, en kwam uit bij de NAVO.

‘Vriendschapsverdrag’

Zweden was traditioneel neutraal, maar ook bezorgd om het lot van Finland. Tot 1809 waren ze één land geweest, en Finland stond na de oorlog min of meer onder toezicht van de Sovjet-Unie. Het moest een ‘vriendschapsverdag’ met Moskou slikken en herstelbetalingen doen, maar bleef zelfstandig. Zweden wilde niet te veel naar het westen toeleunen, want zo’n ‘provocatie’ aan het adres van Moskou zou ook de Finse territoriale integriteit in gevaar kunnen brengen, schreef de voormalige Zweedse premier Carl Bildt onlangs in Foreign Affairs. „Ook al zeiden Zweedse regeringsleiders het niet hardop, dit was het belangrijkste motief voor de Zweedse neutraliteitspolitiek in de Koude Oorlog.”

Zweden bewapende zich wel. Het bouwde een indrukwekkende luchtmacht op en ook de marine, met name de onderzeedienst, had een goede reputatie. Stockholm werkte, aldus Bildt, in het geheim samen met de NAVO en de VS.

Na de implosie van de Sovjet-Unie veranderde de situatie opnieuw. In 1995 gaven Zweden en Finland hun neutraliteit op door lid te worden van de Europese Unie, maar lidmaatschap van de NAVO bleef taboe.

Zweden heeft na de Koude Oorlog eerst de krijgsmacht laten krimpen om pas na de Russische annexatie van de Krim, in 2014, grotere investeringen te doen, aldus analisten op website voor veiligheidsvraagstukken warontherocks.

Finland hield zijn verdediging min of meer op peil, maar ook Helsinki kende jaren van forse bezuinigingen. De hoeksteen van de Finse verdediging is een combinatie van dienstplicht met een groot reservoir reservisten. Die combinatie is goedkoop vergeleken met een groot beroepsleger en de enige manier om een immens maar dunbevolkt land betaalbaar te verdedigen.

Nederlandse Leopard-tanks

Terwijl de meeste Europese landen dienstplicht afschaften en wapens de deur uitdeden, schafte Finland juist wapens aan. Zo kocht Helsinki in 2014 voor 200 miljoen euro honderd Leopard-tanks van Nederland. Finland geeft 2 procent van het bruto binnenlands product uit aan defensie, waarmee het land voldoet aan de NAVO-norm. Zweden wil de norm in 2028 aantikken.

Finland, schrijft warontherocks, heeft het eigenlijk allemaal: geld, getrainde manschappen, modern materieel, defensie-industrie én een bevolking die bereid is het land te verdedigen. Finland en Zweden werken al nauw samen, en ook met NAVO-lid Noorwegen.

Ook kennen ze de NAVO-gewoonten al uit regelmatige oefeningen en gezamenlijke operaties. Sinds het begin van de oorlog zijn ze vaste gasten van de Noord-Atlantische Raad, het belangrijkste politieke orgaan van de NAVO. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemde Zweden en Finland NAVO-leden „zonder lidmaatschapskaart”.

Commentaar: Zweden en Finland welkom bij de NAVO, maar het heeft risico’s

De toetreding van de twee landen leidt ertoe dat de drie Baltische NAVO-lidstaten, altijd op hun hoede voor Rusland, beter verdedigd kunnen worden en dat westerse belangen in het strategisch belangrijke arctisch gebied eenvoudiger te behartigen zijn. Op het hoofdkwartier in Brussel wordt juist dezer weken onderzocht hoe de verdediging van de oostflank van het NAVO-grondgebied op den duur verzwaard moet worden. Zweden en Finland zullen hierin ook een rol krijgen.

Met de toetreding zal de NAVO bovendien oprukken richting Rusland – Finland ligt heel dicht bij Sint-Petersburg, en de Oostzee wordt straks omgeven door NAVO-landen. Maar de provocatie van Rusland is ook begrensd: Zweden wil, in navolging van Noorwegen, noch nucleaire wapens, noch NAVO-bases op zijn grondgebied toestaan. Finland zal vermoedelijk de stationering van kernwapens weigeren, maar mogelijk wel NAVO-eenheden huisvesten. De politieke besluitvorming ging onder druk van de Russische inval in Oekraïne zó snel, zei de Finse ex-premier Alexander Stubb donderdag, dat er geen tijd was om de militaire gevolgen van de historische omwenteling exact in kaart te brengen.