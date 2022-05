Bij aankomst in Madrid kon ik de sfeer van de Europa League-finale al proeven. De blauwe shirts van Rangers FC en de witte massa die de Duitse finalist en uiteindelijke winnaar Eintracht Frankfurt nareisde, waren overal te zien. Tijdens de treinreis van Madrid naar Sevilla, een dag voor de finale, was het dan ook geen toeval dat je overal fans van beide clubs zag.

Vanwege mijn vroege vertrek vanuit Dubai had ik niet veel geslapen, dus die treinreis van tweeënhalf uur naar Sevilla kwam me goed uit. Maar rusten of genieten van het Spaanse landschap was er niet bij. Daar kon natuurlijk geen sprake van zijn; mijn gedeelte van de trein zat vol met voetbalfans, vooral van Rangers. Net als de supporters uit Duitsland hadden zij lang naar deze trip uitgekeken.

Er was één Schotse supporter die als gangmaker fungeerde. De ene na de andere grap werd gemaakt. Spelenderwijs interviewde hij de mensen om hem heen, en hij raakte ter plekke bevriend met een Zwitserse Frankfurt-fan. Na een paar directe vragen kwam hij erachter dat deze Eintrachter een graffiti-artiest was, en vervolgens stak hij zijn bewondering voor deze man niet onder stoelen of banken. Het was een geweldige sfeer, tussen Madrid en Sevilla, met veel bier en vermakelijke gesprekken: een goede opwarmer voor de dag van de finale.

Het stadion van FC Sevilla was uitverkocht en de fans waren duidelijk van elkaar te onderscheiden: het was woensdagavond wit tegen blauw. Rangers-coach Giovanni van Bronckhorst kon rekenen op de steun van vele trouwe fans. Die droegen eraan bij dat de sfeer tijdens de warming up van beide ploegen mij een warm gevoel bezorgde. Net voordat de spelers uit de catacomben kwamen, roerden de Schotse fans zich het meest als twaalfde man.

Toen de spelers van beide ploegen het veld op waren gekomen, lieten de fans van Frankfurt zich van hun creatieve kant zien met een enorm spandoek dat op de tribune werd ontrold. Vanaf dat moment gedroegen de Duitse fans zich alsof er elke vijf minuten een doelpunt werd gemaakt. Wat een ongelofelijke energie legden deze supporters aan de dag, zelfs meer dan de veelgeroemde Schotten. In de halve finale tegen FC Barcelona hadden de Duitsers al laten zien dat ze erin geloofden. Met 30.000 man waren ze aanwezig in Camp Nou en met hun hulp schakelde Eintracht Frankfurt Barcelona uit. Dat was voor een groot deel te danken aan de inbreng van hun fans.

De finale had vele gezichten, behalve een mooi gezicht. Zoals dat zo vaak gaat in finales. Veel spanning en angst om te verliezen zorgde bij spelers voor verstijfde spieren en vertraagde hun handelingssnelheid. Het was alsof ze niet meer helder konden denken. Angst had zichtbaar een remmende werking. Beide teams presteerden technisch en vaak ook tactisch onvoldoende. Aan hun inzet lag het zeker niet. Eintracht Frankfurt deed het iets beter maar kon het niet afmaken in de reguliere speeltijd en in de verlenging, dus brachten penalty’s de beslissing. Verdiend was de Duitse overwinning vooral voor de fans. Jammer voor Giovanni, dat wel.

De les van deze finale voor Nederlandse clubs: technisch en tactisch is er geen verschil, het zit ’m vooral in ambitie en mentaliteit.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.