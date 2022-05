Een gezicht vol acne is vreselijk, maar ook een leerzame ervaring

Toen ik een jaar of elf was, kreeg ik de eerste grote dichte zweer in mijn gezicht. Een pukkel, zou je zeggen. Maar het was geen pukkel, het was een zweer, diep onder de huid, rood, warm, kloppend, en het duurde twee weken voordat de bobbel een pukkel wérd, een rode bult met een gele kop die ik met een scheermesje van mijn vader, watten en witte jodium probeerde te openen, te ontsmetten, de spanning eraf, de etter eruit. Met de deur van de badkamer op slot was ik een halfuur met opereren bezig, ik ging er pas uit toen het niet meer te erg bloedde.

Mezelf zien in de spiegel behoorde vanaf dat ogenblik beslist tot de moeilijke momenten van mijn jonge jaren.

Miljarden stafylokokken en propionibacteria acnes waren dus in me komen wonen. Alsof mijn lichaam voor hen gewoon een leuk landschap was, een gebied om je een paar decennia in te graven en met zijn allen te verblijven voordat je weer verder trekt. Pas decennia later gingen ze weer. Soms werd ik door mijn jonge broers Krentenbol genoemd, zoveel pukkels, mee-eters en puisten in verschillende mate van rijpheid kreeg ik op mijn gezicht. Ik was nog niet eens ongesteld geweest, had nog geen borsten, toen ze met hun terreur begonnen.

„Dit type acne is erfelijk en moeilijk te behandelen”, zei de huisarts. „En je hebt het van je vader, die het zijn hele leven heeft. Hoelang je het zult hebben is ook erfelijk bepaald, dus wen er maar aan, het zou heel goed kunnen dat jij het ook je hele leven houdt.” Eigenlijk kreeg ik in die spreekkamer de diagnose de rest van mijn leven een lelijke vrouw te zijn.

Mijn vader, zijn mooie gezicht inderdaad getekend door littekens van pukkels, was misschien over sommige dingen onzeker, maar niet over zijn uiterlijk. Daar besteedde hij veel zorg aan. Hij liet zich daarbij aankleden door de Rotterdamse kleermaker Du Châtinier, die elk voorjaar bij ons thuis kwam met stalen-wol uit Napels voor de zomerpakken, en in het najaar met wol uit Edinburgh voor de winterpakken. De schouders, de armlengte, het nieuwe buikje: steeds mat de kleermaker het helemaal opnieuw op zodat mijn vader met zijn gehavende huid er volgens de laatste mode-inzichten bij liep als hij met relaties of vriendinnen naar ondernemersclubs, ronde tafels of restaurants moest. Hij gaf mij vaak adviezen zoals ‘als je iets voelt in je gezicht, meteen op je handen gaan zitten, nooit aanraken, dan krijg je geen littekens’, ‘zorg dat je veel slaapt’ of ‘alleen deppen met pure alcohol om de huid uit te drogen’.

Over mijn vader hoorde ik mijn hele leven lang dat hij een mooie man was. Nooit hoorde ik ook maar een woord over zijn acne en de littekentjes in zíjn gezicht. Sterker nog, misschien is een verwonde en herstelde huid voor vrouwen wel doorleefd en aantrekkelijk. In elk geval had mijn vader veel vriendinnen.

Over mijn moeder werd ook gezegd dat ze erg mooi was, wat zij ook was. En ze kleedde zich ook mooi.

Twee mooie ouders

Hoe dan ook, als kind van twee mooie ouders was het voor mij schrikken geblazen toen ik vanaf de brugklas echt in de spiegel ging kijken, om te zien waar ik het mee zou moeten doen op de bonte avonden en de thé dansants. Een krentenbol in een feestjurk keek me aan.

Je moet vaker je handen wassen, was een van de ongevraagde adviezen die ik regelmatig kreeg. Hieruit concludeerde ik dat men dacht dat ik behalve acne ook vieze handen had. Je mag geen steenvruchten eten, geen varkensvlees en geen chocolade waren andere adviezen. Ook werd mij uitgelegd dat acne psychosomatisch is, dus dat ik meer moest ontspannen. Seks zou ook helpen.

’s Zomers lag ik met religieuze toewijding in de zon ‘om de pukkels uit te drogen’. ’s Winters zat ik me om die reden te vervelen voor de hoogtezon

Soms kon een puist zo groot worden dat als je lachte of huilde het onderhuids trok op die plek. Als ik alleen was legde ik er iets kouds op, om te koelen, misschien hielp dat tegen bacteriegroei. Soms hield ik er juist een beker hete thee tegenaan, om het bloed daar sneller te laten stromen, misschien zouden de bacteriën dan beter worden afgevoerd. Soms lag ik op bed met mijn benen omhoog tegen de muur om bloed naar mijn hoofd te laten stromen zodat het vuil dat in mij zat werd afgevoerd. Op mijn dertiende – ik voorzag dat ik anders altijd een muurbloem zou blijven – werd ik een strikte Rudolf Steiner-aanhanger en begon ik zijn diëten in grote ernst te volgen. Ik wilde geloven dat antroposofische zuiverheid zou leiden tot zuivering van de bacteriën uit mijn pukkels. ’s Zomers lag ik met religieuze toewijding in de zon ‘om de pukkels uit te drogen’. ’s Winters zat ik me om die reden te vervelen voor de hoogtezon. Ik depte de geschonden plekken met het geduld van de wanhopige, met in alcohol gedrenkte watten, met trekzalf, teerzalf, tandpasta, Clearasil, witte jodium en fenegriek. Ik maakte mijn ogen op, want ik had gelezen dat je de aandacht kon verleggen naar het mooiste deel van je gezicht, en dat daarbij de ogen het meest zouden spreken. Ik gebruikte lippenstift, want ik had best leuke lippen. Van de huisarts mocht ik één keer per jaar een antibioticakuur, tetracycline en doxycycline, zo had ik dan drie weken geen puisten en kon mijn spiegelbeeld tot rust komen. Ook mocht ik jaarlijks de huid exfoliëren met salicylzuur om littekenvorming te beperken, maar niet vaker, omdat het spul zo sterk was. Langzaam maar zeker raakten de oplossingen op, maar de acnebacteriën niet. Die bleven zich dagelijks en levenslustig melden. Ongevraagde adviezen over mijn rode huid met zweren, mee-eters en pukkels bleven komen, niets hielp, en op jongensterrein leefde ik nog in limbo. Zo werd ik fatalistisch over de acne.

Toen ik een jaar of veertien was leek het me het beste geen moeite meer te doen voor mijn uiterlijk. Vrolijke, meisjesachtige of uitbundige kleren pasten niet, die zouden werken als een vlag op een modderschuit. Vreemde kleren, roken en blowen vond ik beter passen.

Het viel niet mee, om als muurbloem te leven.

Ik zou nooit een normale man krijgen

Zo kwam het, denk ik, dat ik dacht het over een andere boeg te moeten gooien. In de eerste plaats moest ik de verlegenheid opgeven en proberen aardig te zijn en beter nog: amusant. In de tweede plaats moest ik slim worden en handig, want ik zou later nooit een normale man krijgen, dat had ik inmiddels op de dansavonden wel begrepen. Verdrietig had ik moeten concluderen dat jongens geen enkele belangstelling hadden voor lelijke meisjes. Ik was hierover oprecht verbaasd, want de jongens waren zelf ook vaak best lelijk. Toch dansten en zoenden zij met wie ze maar wilden. Ik dacht, dan moet ik er maar op gokken dat ze als volwassenen bij hun volle verstand komen, en een slimme, lieve moeder gaan zoeken voor hun kinderen, dan zal het mijn beurt zijn.

De mooie meisjes hadden naar mijn idee overigens geen benul van de tekorten in de geest van jongens, ik vermoedde dat zij dachten dat zij hun verkeringen te danken hadden aan hun leuke lach of jurk.

In mijn boze eenzaamheid zocht ik troost, die ik verwachtte te zullen vinden bij andere boze vrouwen, de feministen.

In de bovenbouw begon ik met het lezen van romans en essays van Simone de Beauvoir. Maar hoewel ik verwachtte dat lelijke vrouwen in die romans een goed leven zouden hebben omdat ze immers figureerden in werk van Simone de Beauvoir, viel dat tegen.

Mijn spiegelbeeld kan ik nog altijd niet zorgeloos bekijken

Van De tweede sekse leerde ik dat er voor de vrouw in het leven niet veel te verwachten valt, zij blijft altijd slavin. En uit De mandarijnen begreep ik dat intellectuelen brute, gewetenloze verraders kunnen zijn op het gebied van de liefde. Dit verraste me, ik had gedacht dat intellectuelen het innerlijk van de vrouw belangrijk vonden. Van Simone de Beauvoir leerde ik dat als ik een grote liefde wilde, ik er niet op hoefde te rekenen dat een intellectueel langs mijn pukkels heen zou kijken naar mijn leuke gezicht. Dat was een streep door de rekening. Alle mannen, zelfs de meest ontwikkelde en belezen types, waren kennelijk hetzelfde: ze hebben geen mensenkennis, of die hebben ze wel, maar niet in de liefde.

Een terugkerende nachtmerrie in die tijd: ik droomde dat ik in de badkamer een puist op mijn wang vlak bij mijn oor opende, ik moest mijn nek forceren om de plek goed zichtbaar in de spiegel te krijgen, maar nadat er enkele schattige kleine spinnetjes uit de puist waren gekropen begon plots een soort modder te stromen uit mijn wang, het was natuurlijk geen modder maar dat andere, dat ene dat in de puisten woonde, het woord ervoor wilde ik niet meer in de mond nemen. Het onuitsprekelijke dat mijn gezicht teisterde begon te stromen, de wastafel in, over de vloer van de badkamer, steeds meer en meer van het vocht dat mijn afschuw wekte, tot brakens toe. In de droom begon ik het bewustzijn te verliezen, mijn gedaante raakte binnenstebuiten gekeerd, mijn blikveld suisde nu zelf door het smerige gangenstelsel waarmee niet alleen mijn gezicht maar mijn hele lichaam gevuld bleek, vanuit die tunnel golfde het over de badkamervloer, ik zag het gebeuren terwijl ik zelf, of wat er van mij over was, in ademnood constant gecentrifugeerd werd en alweer een andere tunnel in cirkelde, waartegen ik me verzette want ik moest de badkamervloer zo snel mogelijk schoonmaken, snel, voordat anderen erachter zouden komen dat het niet alleen in mijn gezicht zat, maar dat mijn hele wezen eruit bestond. Vol angst voor de ontdekking van mijn ware innerlijk in de ogen van andere kinderen, jongens, leraren, buurvrouwen en tantes werd ik wakker.

Seks tegen acne

Seks kon helpen tegen acne, ik was deze woorden niet vergeten. Seks tegen acne. En dan, als door die seks mijn gezicht dan eindelijk gaaf zou zijn, gewoon normaal zonder acne, zou ook ik, net als vriendinnen, een grote liefde vinden. Het was de omweg van de seks waard. Op school kon ik geen vriendje vinden dus ik moest het buiten zoeken. Daarbij kon ik niet te kieskeurig zijn.

Vriendjes vond ik volop. Maar zij waren wel veel ouder/baard dragend/beleidsmedewerker bij de Partij van de Arbeid/verkoopmedewerker van een natuurwinkel in Schiebroek/illegale Colombiaan/student economie met zelf ernstige acne.

Of het nu ging helpen tegen acne of niet, ik genoot van de seks. Ik werd er ook best goed in en maakte veel plezier. Als aanhanger van Rudolf Steiner gebruikte ik niet de pil. Een pijnlijk spiraaltje moest een zwangerschap voorkomen.

Als dertiger verdroeg ik het niet meer en op de bodem van de pijn van mijn geschonden gelaat besloot ik aan de Diane-pil te gaan, anticonceptie die ook tegen acne hielp. Door Diane kon ik weliswaar gaan leven als vrouw zonder pukkels, maar het leek net of dat niet meer lukte, de acne had mijn zelfbeeld al gevormd. Ik zag er best leuk uit, met een taille, een rond gezicht en lang bruin haar, maar de angst – of mag ik het evidence based kennis noemen – een onaantrekkelijke vrouw te zijn bleef onverminderd groot.

In ons gezin was sociale mobiliteit een obsessie. Ik ben mijn ouders er dankbaar voor, maar ik wil toch even uitleggen hoe twee ouders die zelf alleen de middelbare school hebben gedaan zich oriënteren op de hogere milieus. Grotendeels via het uiterlijk, uiteraard.

De weg omhoog werd gewezen door onder andere het maandblad Avenue. Het zogenaamde savoir-vivre, de onwerkelijke reisreportages, getoonde kleding, recepten en seksverhalen

De weg omhoog werd gewezen door onder andere het maandblad Avenue. Het zogenaamde savoir-vivre, de onwerkelijke reisreportages, getoonde kleding, recepten en seksverhalen. Als waren het instructies, zo werd het redactionele beleid van enkele mensen op een magazine-etage in Badhoevedorp die misschien zelf niet eens kinderen hadden als richtlijn voor ons gezin in Rotterdam aangenomen. Misschien droeg mijn moeder daarom artistieke kleding. Savoir-vivre betekende in het leven van mijn vader: Franse auto’s, maatpakken, een wijnkelder in ons rijtjeshuis, jaarlijks naar Wimbledon gaan en daar met zo mooi mogelijke vrouwen naar bed gaan.

Mijn moeder was ook heel mooi, maar ze zat thuis met ons, alleen te zijn.

Na twaalf jaar huwelijk gingen ze scheiden. Mijn moeder bleek volgens de huwelijksovereenkomst recht te hebben op haar sieraden en haar kleding. Met een pro-Deo-advocaat doorstond zij twaalf jaar lang rechtszaken om ons ouderlijk huis en alimentatie te bevechten.

Ik was vierentwintig toen de rechtszaken voorbij waren en moest concluderen: mooi zijn, of mooie kleren in de kast, daar blijk je als vrouw als het erop aankomt niks aan te hebben. Eerst dacht ik: zonder acne gaat mijn leven goed zijn, want dan kan ik mooi worden. Maar tijdens de rechtszaken tussen mijn ouders begon ik in te zien dat wellicht haar schoonheid mijn moeder naïef had gemaakt, waardoor ze in een verkeerde huwelijksovereenkomst was gesukkeld.

En zo, door onder andere deze twee levenservaringen van bijna twintig jaar acne en de langdurige echtscheiding van mijn zeer mooie moeder, is de innerlijke critica van mijn eigen verschijning gevormd. Mijn spiegelbeeld kan ik nog altijd niet zorgeloos bekijken. Het woord trauma gebruik ik niet graag in deze context, maar ik vermoed dat gevoelens van depressie later in mijn leven mede zijn veroorzaakt door de acne. Uiterlijke verzorging blijft meer een sociale plicht dan een plezier. Ik wil niet zover gaan om te zeggen dat ik een angststoornis ontwikkelde vanwege mijn uiterlijk, maar soms heb ik wel het gevoel nog altijd, als vijftigplusser, met een verstoord zelfbeeld te leven. Met een spiegelbeeld dat niet tot rust kan komen. In navolging van bodily dismorphic disorder zou ik het een facial dysmorphic disorder willen noemen, en als ik het opzoek blijkt het ook te bestaan.

Belangrijke illusie

Het is maar een hypothese, maar soms denk ik: als mijn moeder in haar jonge jaren net als ik lelijk was geweest en niet in slaap was gesukkeld door de remmende voorsprong van haar schoonheid, had zij dan een beter leven gehad? Was ik dan beter af geweest omdat ik niet had kunnen vertrouwen op voorspoed door liefdesgeluk dankzij een leuk gezicht?

Mijn moeder is als tachtigjarige nog altijd zeer mooi. Ze zoekt tijdens het diner in de kliniek waar ze sinds twee jaar revalideert dagelijks naar waarderende blikken van mannen. Mooi zijn is, hoewel het haar hele leven niks opleverde, een van de belangrijkste onderdelen van haar identiteit gebleven. Dat struikelblok is mij bespaard gebleven. Dankzij de acne.

Nog altijd heb ik het gevoel niet te kunnen vertrouwen op mijn uiterlijk, en dat komt nu goed van pas. Want ik kom op een leeftijd waarop de vrouwen om mij heen jammerend van spiegel naar spiegel lopen. Heel gek wat ik nu ga zeggen, maar toch bedankt voor alles aan die bacteriën. De belangrijke illusie van een mooie vrouw zijn is mij dankzij jullie bespaard gebleven.

Dit is een voorpublicatie uit De buitenkant, een essaybundel over vrouwen en uiterlijk, samengesteld door Milou van Rossum, die 25 mei verschijnt bij uitgeverij Pluim.