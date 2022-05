Een vis, drijvend in een intens geurige, limoenige, knoflokerige, chilipeperige bouillon

Had ik u al eens verteld over die ene avond in Bangkok? Het was onze laatste; de dagen in de grote stad waren voorbijgevlogen. We hadden tempels bezocht, een boottochtje gemaakt op de Chao Phraya, waren naar de dierentuin en de night market geweest, hadden talloze noedelsoepjes en ijsjes gegeten, Spidermanpakken gekocht en zo’n gouden gelukskat die met z’n arm zwaait. De volgende dag zouden we verder reizen naar Hua Hin om onze gezinsvakantie daar voort te zetten. Maar er was dus nog één avond over, en laat een alleraardigst personeelslid in het hotel waar we logeerden nu spontaan aangeboden hebben om op onze kinderen te passen.

Met z’n tweetjes op stap, wauw, dat was nog eens een luxe. Met een licht gevoel van opwinding liepen we ons hotel uit, de straat op.

Die straat was Thanon Yaowarat, niet alleen de belangrijkste verkeersader van Chinatown maar tevens een van de bekendste eetstraten van de stad. De trottoirs zijn er elke avond bezaaid met openluchtrestaurantjes. Kraampjes en karren met stapels roze en babyblauwe borden en kommen, rokende barbecues, sissende woks en stomende ketels met zinderend Thais street food.

Lukraak namen we plaats op twee plastic krukjes aan een lange tafel bij wat een van de populairste stalletjes leek te zijn. We bestelden Singha bier, papajasalade en saté, en oh doe ons ook maar de vis die onze buren eten – altijd de beste manier van bestellen, gewoon gluren wat iedereen om je heen eet en of ze daar een beetje gelukzalig bij kijken. En terwijl we daar zaten en bier dronken en steeds vrolijker werden, wandelde er een olifant langs. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was kuierde hij over de stoep; met z’n slurf snuffelde hij zelfs nog even aan m’n blote schouder. Een heuse olifant. Onze avond kon op dat moment al niet meer stuk.

Maar toen werd het eten gebracht en dat bleek in twee woorden krankzinnig lekker. De vis was een joekel van een gestoomde barramundi, drijvend in een intens geurige, limoenige, knoflokerige, chilipeperige bouillon. We kregen hem net als de buren geserveerd in een grote visvormige, aluminium schaal die rustte op een comfortje met gloeiende kooltjes. De bouillon borrelde zachtjes. Het visvlees was sneeuwwit en zacht en smolt bijna op de tong. Het zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben gehad met de magie van nachtelijk Bangkok, met de onverwachte vrijheid en de olifant, maar ik dacht: dit moet het lekkerste visgerecht zijn dat ik ooit gegeten heb.

We aten, nee smulden. We dronken, we lachten. Met veel armgebaren lukte het me om de eigenaar van ons foodstalletje duidelijk te maken dat ik niet alleen de maaltijd, maar ook die visschaal met z’n comfortje wilde afrekenen. Op de terugweg naar ons hotel liet mijn ex, destijds nog mijn echtgenoot, zijn hand lezen door een waarzegger. Niet dat we daarin geloofden, maar het was nu eenmaal een sprookjesachtige avond en we gunden de jonge knul zijn business. „In the future you are such a fool”, voorspelde hij. Pardon?

Het had maar een haartje gescheeld of onze uitgelaten stemming was stante pede vervlogen. Pas na meerdere keren informeren begrepen we dat mijn man in de toekomst geen domoor of gekkie zou worden, maar juist iets moois, namelijk suc-cess-ful. We bedankten de waarzegger hartelijk en wandelden, nee zweefden terug naar onze slapende Spidermannetjes. Onder mijn arm een aluminium vis.

Pla neung manao (Thaise gestoomde vis in limoensaus)

Pla betekent vis, kapong betekent barramundi, neung betekent gestoomd en manao betekent limoen. Gestoomde vis in limoensaus dus. Als er geen barramundi maar een andere vis wordt gebruikt, valt het woord kapong weg en spreken we over pla neung manao. Zeebaars leent zich ook goed voor dit gerecht, net als tarbot. Maar in feite kun je elke witvis die je maar wilt op deze manier klaarmaken. Een grote wilde dorade. Een red snapper. Of de sunshine baars – een kruising tussen een gestreepte en een witte baars – die ik toevallig tegenkwam bij de visboer en die hierboven op de foto is beland. De bereiding kan bijna niet simpeler. Pas alleen op dat de vis niet te lang gaart. Het gaat sneller dan je denkt, ook door de inkepingen. Liever iets te kort gestoomd en nog eventjes terug in het mandje dan te ver door gegaard. Wie een bamboe stoommandje gebruikt, kan ik aanraden het blad van een Chinese kool onder de vis te leggen. Dat voorkomt dat het vel aan het mandje gaat kleven. Bij de saus draait alles om de perfecte balans tussen zout, zuur, zoet en pittig. Ik kan en wil daarom niet precies voorschrijven hoeveel limoensap, vissaus, pepertjes of suiker u nodig heeft. Proef gewoon en pas de smaken naar eigen inzicht aan. Overigens kan de vis op elke willekeurige schaal worden geserveerd, hoor. Dat comfortje is leuk, maar zeker niet per se nodig. Voor 2 – 3 personen een hele witvis van ongeveer 1 kilo, schoongemaakt (dat wil zeggen zonder ingewanden en schubben maar mét kop en staart); 2 stengels sereh, gekneusd; desgewenst: 1 groot blad van een Chinese kool; 2 takjes bladselderij; 3-5 rawitpepertjes, fijngehakt; 4 tenen knoflook, fijngehakt; 1 el (of iets meer) palm- of gewone suiker; 5 el (of iets meer) limoensap + een paar plakjes limoen; 2 el (of iets meer) vissaus; verder nodig: stoompan of stoommandje Breng in een grote (stoom)pan of wok een laag water aan de kook. Maak aan elke kant van de vis 2 diagonale inkepingen tot op de graat. Vul de buik met de stengels sereh. Leg de vis in een stoommandje, desgewenst op het koolblad, en hang dit boven het kokende water. Leg er een deksel op en stoom de vis in ongeveer 10 minuten gaar. Hak steeltjes van de bladselderij fijn en bewaar de blaadjes. Hak de selderijsteeltjes, rawits en knoflook nog een keer samen, zodat het een echt fijn mengsel wordt. Doe de suiker met 200 ml water in een steelpan en breng aan de kook. Roer tot de suiker is opgelost. Voeg de pepertjes, knoflook en selderijsteeltjes, 5 eetlepels limoensap en 2 eetlepels vissaus toe en kook nog twee minuten door. Proef, en voeg eventueel meer vissaus (zout), limoensap (zuur) en/of suiker (zoet) toe. Vlij de vis op een schaal, schenk de saus erover, garneer met plakjes limoen en bestrooi met de blaadjes selderij.