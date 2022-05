Duurzaam eten? Heel belangrijk, ná de crisis

Een vrijdagmiddag in april 2020. Voor de ingang van een boerderijwinkel in Baambrugge stond een lange rij geduldige klanten. Ze hadden tijd om op een doordeweekse dag een stuk te fietsen om lokale en duurzame producten rechtstreeks van de boer te kopen. In kookwinkels vlogen de rijsmandjes voor brooddeeg de deur uit. Molenaars konden de vraag naar meel niet aan.

Corona had laten zien wat er mis kon gaan in het voedselsysteem, toen grenzen werden gesloten, aardbeienplukkers en aspergestekers wegbleven en producenten niet meer aan de horeca konden leveren. Het was voor veel consumenten het moment om de bakens te verzetten. Voortaan zouden ze vaker zelf koken, met duurzaam geproduceerde lokale producten. Minder naar de supermarkt, support your locals en zo. En daar zouden ze een ‘eerlijke prijs’ voor betalen, zodat de boer zijn werk kon doen op een manier die goed was voor dier, mens en planeet. Kon ook best, want in de horeca kon je je geld toch niet uitgeven. En het gebeurde: aanbieders van voedselboxen groeiden als kool. Kazen, worsten en andere lokale producten die de horeca nu niet af kon nemen, vonden hun weg naar de keukentafel thuis.

Maar enige scepsis was er toen ook al: wat zou er blijven er hangen van de lessen van corona? „Het verlangen naar het oude comfortabele zou weleens sterker kunnen zijn dan de waardering van het nieuwe, dat tijd, energie en geld kost”, schreven we toen. Twijfels over de houdbaarheid van de goede bedoelingen van de post-coronaconsument waren er al voordat ze écht op de proef werden gesteld.

Amper waren de restaurants weer open of ze zaten alweer avond aan avond ramvol – als ze tenminste genoeg personeel konden vinden. Het sociale leven kwam weer zó snel op gang dat het voornemen om vaker thuis te eten, in klein gezelschap, met op tafel een mandje zelfgebakken zuurdesembrood, al snel naar de achtergrond verdween. Het is allemaal wel wat duurder geworden, maar hé, na twee jaar mag de rem er wel even af, toch? Eten, drinken, reizen – én én in plaats van óf óf. Veel mensen hebben duidelijk wat in te halen.

Intussen vliegen de supermarkten en levensmiddelenproducenten elkaar als vanouds in de haren. Duurdere energie en grondstoffen jagen de prijzen op, maar supermarkten willen geen centimeter toegeven aan producenten, uit vrees klanten te verliezen. Ook al hebben ze de afgelopen jaren recordomzetten gehaald. Een voorbeeld van deze maand, bij Jumbo, waar de zuivelschappen leeg bleven: het ligt aan de droogte dat er minder aanvoer van melk was, stond op het briefje bij het schap. Nee, hoonden de boeren, het lag aan Jumbo die niet wilde compenseren voor de hogere kostprijs.

En de consument? Ten tijde van corona hoorde je mensen nog weleens zeggen dat ze niet meer naar de supermarkt gingen, zolang ze niet wisten waar hun eten vandaan kwam en wie eraan verdiende. Maar dit lijkt even een slecht moment om te pleiten voor ‘eerlijke prijzen’. Het leven is al duur genoeg, voedingsmiddelen zijn in een jaar 8,5 procent in prijs gestegen, de zomervakantie moet nog betaald, de energierekening is een stuk hoger – wie kan het zich nog permitteren om te klagen over te láge prijzen?

Meer tegenwind

De aandacht is verschoven van ‘de lessen van corona’ naar ‘de gevolgen van de Oekraïne-oorlog’. Ook al zijn die voor een deel dezelfde. Die oorlog toont net zo goed de zwakke schakels van het voedselsysteem: als er geen graan of zonnebloemolie uit Oekraïne komt, voelt de hele wereld dat. Maar ‘voelen’ is in de ene helft van de wereld toch iets anders dan in de andere. Geen brood op de plank in Egypte is een ander soort voedselcrisis dan van de slager en de groenteboer terug moeten naar de supermarkt in Nederland. Bijna niemand in Nederland hoeft een boterham minder te eten. Het wordt misschien alleen een boterham van de Lidl in plaats van de warme bakker – die verschuiving is al terug te zien in het groeiende marktaandeel van de goedkopere supermarkten, zegt Martijn Rol, sectormanager bij de Rabobank.

De prioriteiten zijn veranderd en daarmee ook de discussie. Ineens klinkt het dat duurzamere voedselproductie een luxe is die Europa zich nu niet kan veroorloven. Dit is niet het moment voor omschakeling naar biologische landbouw of om natuur te creëren voor biodiversiteit: de kostbare grond is nodig voor maximalisering van de productie, voor voedselzekerheid binnen Europa.

De voorstanders van verduurzaming hoor je nog wel: de Oekraïne-oorlog laat alleen al zien dat je niet meer op (Russische) kunstmest en op voordelig gas voor de kassen kan rekenen. En klimaatverandering – denk aan verdroging en vernatting – levert op den duur ook economische schade op. Maar het duurzame geluid heeft duidelijk meer tegenwind dan in de jaren ervoor.

Ineens hoor je dat duurzamere voedselproductie een luxe is die Europa zich nu niet kan veroorloven

Twee jaar geleden spraken veel mensen over een ‘kantelpunt’, een ‘kruispunt’ of een ‘plotwending’. Alsof er maar één richting of uitkomst denkbaar was. Maar als je nu praat met analisten, ondernemers en denkers die toen aan het woord kwamen, blijkt dat het niet zo eenduidig is uitgepakt. Neem Boerschappen, een coöperatie voor maaltijdboxen. Veel bestaande klanten blijven, ziet eigenaar Stijn Markusse. En er komen nog steeds nieuwe duurzame ondernemers bij die het aandurven om op zoek te gaan naar die groep bewuste, kritische consumenten en daar goed in slagen, vult Rol aan.

Tegelijkertijd constateert Markusse: „Nieuwe klanten werven wordt lastiger, mensen hebben drastisch minder geld.” Er zijn grote groepen, ook middengroepen, voor wie duurdere boodschappen nu het verschil betekenen tussen een positief en een negatief saldo aan het eind van de maand en die andere keuzes maken. Dan schakel je van de speciaalzaak of de boerderijwinkel terug naar Albert Heijn of van Jumbo naar de Aldi. Van scharrelkip naar kiloknaller.

Nee, je hóéft niet duurder uit te zijn als je rechtstreeks van de boer koopt. Maar tijd en aandacht voor eten kost ook iets – alleen al mentale energie. En als je tot op de cent nauwkeurig weet hoeveel duurder een fles zonnebloemolie is geworden, of aangewezen bent op de voedselbank, heb je andere prioriteiten dan lokaal eten, zelf brood bakken of tomaten kweken op je eigen balkon.

Gespletenheid is er niet alleen tussen groepen. Je ziet het ook bij de supermarkten, die enerzijds proberen hun prijzen laag te houden, maar tegelijk geleidelijk werk maken van kortere voedselketens, minder CO 2 -uitstoot en een duurzamer assortiment. En uiteindelijk hoef je alleen maar naar jezelf te kijken (of naar de buurman, als je zelf onfeilbaar bent) om te zien hoe dubbel het is. De ene dag maak je braaf de restjes uit je boerderijkrat op, de volgende dag stap je op het vliegtuig naar Zuid-Spanje.

Courgettetaart

Cognitieve dissonantie verklaart dit soort tegenstrijdige keuzes, zegt de Britse voedselschrijver Carolyn Steel, twee jaar na het interview naar aanleiding van haar boek Sitopia. Toen zag ze corona nog als een kans: ze verwachtte dat een groeiende groep mensen de voedselproductie weer naar zich toe zou trekken: meer moestuinen en boerenmarkten, kortere ketens, weg van industrie en wereldhandel. Nu stelt ze teleurgesteld vast dat de meeste mensen weer „back to business on steroids” zijn. Het gedrag van mensen botst nu eenmaal vaak met hun overtuiging: natuurlijk moeten we iets doen tegen de opwarming van de aarde (later), maar na twee jaar wil je ook wel weer eens op vakantie naar een warm land (nu!).

Foto Jessica Nap

En mensen voelen de huidige crisis misschien wel in hun portemonnee, maar échte keuzes hoeft lang niet iedereen te maken. In plaats van minder kopen, kun je altijd op zoek naar goedkopere opties. Goedkopere boodschappen, goedkopere kleding, goedkopere vliegtickets.

Crises halen het beste én het slechtste in mensen naar boven, zegt Steel. „Mijn buurvrouw bracht me courgettetaart tijdens de eerste lockdown, terwijl in de supermarkt mensen om een zak pasta vochten.” Maar individuele burgers kun je moeilijk de schuld geven van tegenstrijdige keuzes. „Onderschat de kracht van de kapitalistische cultuur niet. We zijn opgevoed met het idee dat alles wat de planeet te bieden heeft gratis is. Alsof consumeren een recht is.”

Het is makkelijk om op te roepen tot consuminderen, maar daarvoor heb je een samenleving nodig met andere waarden, zegt Steel, waarin betekenisvolle sociale verbanden, zinvol werk en goed, gezond eten voor iedereen bereikbaar zijn.

Je kunt zeggen dat we de crisis die een kans bood op verandering, de -coronacrisis, verpest hebben. „We hebben de eerste keer te weinig pijn geleden”, zegt Stijn Markusse. Hij verwacht dat er nog veel donkerder tijden komen. En dat zet goede bedoelingen onder druk: of het nou om je eigen gedrag gaat of om afspraken en regels voor duurzamere voedselsystemen. „Uiteindelijk zal de wal het schip wel keren, maar de vraag is wel hoe vaak de wal nog verschoven wordt.”