Flamingo’s vliegen over de Chaxa-lagune, een zoutvlakte in de Pedro de Atacama-woestijn in het noorden van Chili. Het aantal flamingo’s in de woestijn daalt, toonde onderzoek deze week aan. Dat zou komen doordat mijnbouwbedrijven steeds meer water in het gebied oppompen, om zo lithium te winnen. Hoe minder water er in de regio is, hoe minder de flamingo’s zich voortplanten.

Foto Cristian Ruddolffi/Reuters