Ze klinken steeds minder beleefd: de organisaties die waken over het functioneren van de samenleving. Vorige week kregen overheid en politiek al een forse veeg uit de pan in de jaarverslagen van de Nationale ombudsman en van de Raad voor de rechtspraak. Woensdag kwam daar een somber stemmend rapport bij van de Algemene Rekenkamer. Die constateert, voor het derde opeenvolgende jaar, dat het financieel beheer van de rijksoverheid tekortschiet – en de problemen worden alleen maar groter. De teneur van al deze publicaties is steeds dezelfde: er wordt door de politiek te veel beloofd en, om aan alle politieke wensen te voldoen, tussentijds te veel aan beleid gesleuteld. Overheidsdiensten lopen vervolgens vast bij de uitvoering van nodeloos ingewikkeld gemaakte wetten. Burgers raken klem „tussen beleid en balie”. „De overheid is inderdaad complex, maar vooral ook complex gemáákt”, zei Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer woensdag.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Lees ook dit artikel: Rekenkamer vreest voor nieuwe problemen met financieel beheer door snel groeiende uitgaven

De analyse is niet nieuw. Sinds de Toeslagenaffaire gaat het in Den Haag veel over het functioneren van de overheid. Maar levert dat ook voldoende op? Nee, zeggen ombudsman, rechtspraak en Rekenkamer eensgezind. De normaliter fijnbesnaarde Raad voor de rechtspraak gaf vorige week, voor het eerst, in het jaarverslag een lijst van ‘buikpijndossiers’. Rigide wetgeving waardoor burgers en bedrijven disproportioneel in de problemen raken. De Algemene Rekenkamer becijferde dat van bijna 19 miljard euro aan uitgaven en verplichtingen de verantwoording ondeugdelijk is, flink meer dan vorig jaar. Een signaal dat de overheid te vaak niet precies weet hoe het geld wordt uitgegeven, juist nu het kabinet nog veel meer miljarden wil gaan uitgeven, bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie of de oorlog in Oekraïne.

Toewijding en inzet vormen het probleem niet, zei Visser. „Soms is het probleem juist dat er zo hard wordt gewerkt dat er niet even wordt stilgestaan: waarom doen we dit nou eigenlijk?” Die vraag wordt te weinig gesteld. Door ministeries, Kamer en kabinet. Dat leidt tot nieuwe ongelukken, boven op de oude. Nadat Toeslagenouders een schadevergoeding van 30.000 euro was toegezegd, bleek al snel dat de organisatie die de hersteloperatie leidt helemaal niet is toegerust op het verwerken van tienduizenden aanvragen. Het gevolg: vertraging en nóg diepere frustratie en argwaan richting de overheid.

Ook rond de Groningse aardbevingsschade zou volgens de Rekenkamer sprake zijn van vertraging. De hersteloperatie daar is complex geworden, paradoxaal genoeg door beleidswijzigingen die bedoeld waren om alles sneller te laten verlopen. Een soortgelijke dynamiek, waarbij er te veel wordt beloofd, dreigt nu ook rond de Box-3-discussie, waarschuwde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen onlangs: de politieke wens om spaarders te compenseren voor te veel betaalde belasting kan voor grote uitvoeringsproblemen zorgen bij de Belastingdienst.

Als beleid heel vaak moet worden bijgestuurd, is dat een teken dat er al bij de totstandkoming iets is misgegaan. Vandaar de dringende en terechte oproep van de toezichthouders en adviseurs: zorg dat wetten vanaf het begin goed zijn doordacht, zodat het niet misgaat in de uitvoering, en blijf ook daarna goed kijken of ze het gewenste effect hebben. De roep om meer tegenmacht is sinds de Toeslagenaffaire groot in Den Haag, maar het zou vooral ook een oproep aan het kabinet moeten zijn om niet steeds met grote gebaren te reageren op politieke ophef.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven