Defensie-uitgaven en minimumloon gaan omhoog in Voorjaarsnota

De defensie-uitgaven stijgen in 2024 en 2025 naar 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt vrijdag uit de bekendmaking van de Voorjaarsnota. Ook het minimumloon gaat omhoog: met 7,5 procent in drie jaarlijkse stappen vanaf 2023. Het Nederlandse begrotingstekort stijgt naar 3,4 procent en komt daarmee boven de Europese norm van 3 procent. De uitgaven worden onder meer gecompenseerd met een belastingverhoging voor de hogere inkomens en bedrijven in box 2 en 3 en met een hogere vennootschapsbelasting.

Het kabinet wil de defensie-uitgaven verhogen om te voldoen aan de NAVO-norm, mede ingegeven vanwege de oorlog in Oekraïne. Vanuit de Tweede Kamer was er veel vraag naar extra geld voor de krijgsmacht. De hoogte van de AOW gaat met dezelfde stappen meestijgen met het nieuwe minimumloon, anders dan het kabinet aanvankelijk van plan was. De twee stijgen een jaar eerder dan in het coalitieakkoord was afgesproken.

In de Voorjaarsnota staat ook dat mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de te hoog betaalde belasting op spaargeld dit bedrag terugkrijgen. De Hoge Raad beoordeelde vrijdag dat dit niet vanzelfsprekend geldt voor mensen die daarover te laat of geen bezwaar maakten bij de Belastingdienst.

Achterkamertjes

De Voorjaarsnota is normaal gesproken alleen een bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Dit jaar geeft het vanwege de grote invloed van de oorlog in Oekraïne op de Nederlandse economie en begroting ook een vooruitblik op de begrotingen voor de komende jaren. De inflatie als gevolg van de oorlog is naar een recordhoogte gestegen en raakt lage en middeninkomens in Nederland.

Lees ook dit artikel over hoe Rutte en Kaag in de gesprekken over de Voorjaarsnota de achterkamertjes opzochten

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) zochten in de gesprekken over de Voorjaarsnota meer achterkamertjes op dan in de voorgaande jaren. Dit ondanks de door het kabinet-Rutte IV voorgenomen nieuwe bestuurscultuur, die zich nooit echt heeft laten definiëren maar die vaak genoemd wordt in combinatie met beloftes als ‘meer transparantie en openheid’. De gesprekken achter gesloten deuren waren volgens Rutte „onvermijdelijk.” „En dan is het natuurlijk aan de oppositiepartijen of ze daaraan mee willen doen of niet”, zei hij eerder.