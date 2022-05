De maffiamoorden van ’92 die jonge Sicilianen wakker schudden

Waar was jij op 23 mei 1992? Elke Italiaan die toen leefde, jong en oud, heeft een antwoord op die vraag. Ieder herinnert zich nog de woede, de angst en het verdriet, op de dag dat de Siciliaanse maffia de verbeten maffiajager Giovanni Falcone vermoordde, en veel Italianen radeloos achterliet.

Giuseppe Ayala (77) verloor die dag niet alleen zijn collega, maar bovenal zijn beste vriend. „We zijn op dezelfde dag geboren. Tien verjaardagen hebben we samen gevierd. Ik zag hem als mijn oudere broer”, vertelt de voormalige aanklager , thuis in de Siciliaanse hoofdstad Palermo, in een weelderige oude villa met hoge ramen.

Bijna had Ayala, een lange, statige man met een rond, gekleurd brilletje, het niet kunnen navertellen. In mei 1992 werkte Giovanni Falcone voor het ministerie van Justitie, in Rome, terwijl Ayala daar een maand eerder was verkozen in het nationale parlement. De boezemvrienden reisden tijdens het weekend vaak samen terug naar huis, naar Sicilië. Uitgerekend die dramatische zaterdag sloeg hij de uitnodiging af om met Falcone terug te vliegen naar Palermo – zijn vrouw was in Rome op bezoek.

De moord op rechter Falcone, op zijn vrouw en de agenten die hen beschermden, joeg een schokgolf door Italië. De Siciliaanse maffia Cosa Nostra had nooit eerder op zo’n drieste manier, met een terreuraanslag, gemoord. De bom sloeg een krater in de snelweg nabij het stadje Capaci, waar het gezelschap voorbijreed van de luchthaven naar Palermo-stad. In Ayala’s studeerkamer staat een ingelijst portret van een lachende Falcone: „Tweemaal heeft hij mijn leven veranderd”, zegt de gepensioneerde magistraat weemoedig. „Toen hij erin kwam, en toen hij eruit werd weggerukt. Mi manca da morire, ik mis hem enorm.”

Rechtbankbunker

Jaren eerder, in 1986, had Giuseppe Ayala namens het Openbaar Ministerie de aanklacht uitgesproken op het beroemde ‘maxiproces’ tegen de Cosa Nostra in Palermo. Honderden maffiosi stonden in kooien terecht in een speciaal daartoe gebouwde rechtbankbunker, die zelfs bestand was tegen raketaanvallen. Het requisitoir uitspreken kostte Ayala acht dagen, het onderzoekswerk was door Falcone en Borsellino en hun team verricht. „Tuurlijk waren wij bang, er waren al collega’s vermoord. Maar het belangrijkste, zei Falcone, is om die angst niet je handelen te laten bepalen”, zegt Ayala.

Het megaproces was een mokerslag voor de maffia. In 1987 werden 342 maffiosi schuldig verklaard en samen tot 2.665 jaar celstraf veroordeeld. Toen het Hof van Cassatie ettelijke maffiabazen in 1992 definitief tot levenslang veroordeelde, was maffiabaas Totò Riina ziedend. Uit wraak liet hij onderzoeksrechter Falcone en zijn volledige escorte opblazen. Nog geen twee maanden later, op 19 juli, werd ook rechter Borsellino met een autobom vermoord, in omstandigheden die nog altijd niet helemaal zijn opgehelderd.

Rechter Giovanni Falcone (links) en zijn vriend Giuseppe Ayala.

Foto ANP Kort na de aanslag in Capaci, Sicilië, in mei 1992.

Rechter Giovanni Falcone (links) en zijn vriend Giuseppe Ayala.

Foto’s ANP

Ook rond de aanslag op Falcone hangt nog veel mist. Het is tegenwoordig een wijd verspreide opvatting in Italië dat Siciliaanse maffiosi weliswaar de materiële uitvoerders waren van de aanslagen op Falcone en Borsellino, maar dat de maffia niet helemaal op eigen houtje heeft gehandeld en – in het geval van Falcone – een aanval met zoveel militaire precisie niet alleen kan hebben uitgevoerd.

Waren aan de maffia gelieerde politici of leden van de geheime dienst medeplichtig? Dertig jaar later is de zoektocht naar de ware toedracht, en naar het volledige verhaal, nog altijd niet voorbij.

Ayala neemt een trek van zijn sigaret. Zijn blik wordt donker als hij vertelt waarom juist Falcone zo’n groot verlies was voor Italië. „De man was een visionair en een grote vernieuwer. Bijna alles wat nu in dit land vanzelfsprekend is inzake misdaadbestrijding, komt uit zijn koker.” Italië, waar alleen al in de jaren tachtig zo’n achtduizend maffiadoden vielen, geldt als een lichtend voorbeeld in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De Italiaanse antimaffiawetgeving is uniek in Europa. Zodra iemand van een maffiamisdrijf wordt verdacht, kan de politie die verdachte bijvoorbeeld veel ingrijpender onderzoeken, en makkelijker en langer afluisteren.

Generatie ’92

De explosie klonk luid, maar de maatschappelijke reactie tégen de maffia ook, vertelt Dario Riccobono (43). Hij groeide op in Capaci, niet ver van de plek van de aanslag. De jongen, toen dertien, geloofde die dag zijn ogen niet. Een stuk van de snelweg was weggevaagd, en rond een diepe krater liepen politieagenten in het rond, totaal van de kaart. „Ze deden me denken aan mieren die alle kanten uitschieten als je per ongeluk op een mierenhoop trapt.”

Riccobono, een lange man met een baardje die druk gesticuleert als hij praat, loopt voorop de heuvel op, naar de plek van waaruit maffiosi de explosieven lieten ontploffen. Capaci is een ingeslapen en schijnbaar idyllisch stadje, badend in de al hete zomerzon. Tegen de heuveltop staat een familie geitjes met rinkelende belletjes te grazen. „Sinds die dramatische zaterdag is Capaci in de hele wereld niets anders dan de plek van die vreselijke aanslag”, zegt Riccobono.

Dario Riccobono, op de plek in de gemeente Capaci waar de maffiamoordenaars op de knop drukten die de bom liet ontploffen waarbij rechter Falcone om het leven kwam. Foto Alfredo d’Amato

Hij herinnert zich woede, verdriet, maar ook een schuldgevoel. „Jongeren die zoals ik opgroeiden op Sicilië in de nasleep van die aanslag, zouden Generatie ’92 gaan vormen. Wij voelden de zware emotionele impact, door het besef dat Falcone en Borsellino ook het slachtoffer waren geworden van onze onverschilligheid. De maffia had hen vermoord, maar ze waren ook dood omdat wij hen alleen hadden gelaten.”

Dario Riccobono werd in 2004 medeoprichter van ‘Addiopizzo’ (‘Vaarwel beschermgeld’), een actiegroep die Siciliaanse restauranthouders, café-eigenaars en winkeliers aanspoort niet langer afpersingsgeld aan de maffia te betalen. Het begon met een nachtelijke stickeractie: een groep jonge Sicilianen ging in heel Palermo stickers plakken met een keiharde boodschap: ‘Een heel volk dat beschermgeld betaalt, is een volk zonder waardigheid’. De sticker had de opmaak van een rouwbericht.

Die shocktherapie werkte. In Sicilië weigeren al 971 bedrijven om beschermgeld te betalen. Addiopizzo spoort ook de consumenten aan kritisch na te denken. Op de site van de organisatie kan een bezoeker een winkel of restaurant uitkiezen dat ‘pizzofree’ is, zodat je er zeker van bent dat je geld niet bij de maffia belandt. Vanuit hetzelfde idee is Addiopizzo Travel ontstaan. Het populairste product van deze ethische reisorganisatie is de antimaffiawandeling door het hart van Palermo, waarin veel aandacht wordt besteed aan het moedige, vaak tragische verzet van veel Sicilianen tegen de Cosa Nostra.

Maffia werd bespreekbaar

Ook dat is deel van de erfenis van Falcone en Borsellino: zij maakten de maffia in Italië bespreekbaar. In het Cidma, het antimaffia-documentatiecentrumin de plaats Corleone, hangt een beroemd citaat van rechter Borsellino: „Praat over de maffia. Op radio, tv, of in de kranten – práát erover.” Voor Federico Blanda (33), die als ober werkt, is die uitspraak een bron van inspiratie. Hij leidt toeristen rond in het Cidma – als vrijwilliger, want geld heeft het afgeleefde documentatiecentrum niet. Geeft ook niet, zegt Blanda, die glimt van trots: „Zo openlijk de misdadige geschiedenis van dit eiland met buitenstaanders bespreken, was zelfs voor de generatie van mijn ouders nog ondenkbaar. Ik móét dit doen.”

Maar in Corleone – een plattelandsgemeente op een uurtje rijden van Palermo – denkt nog niet iedereen er zo over. Lange tijd stond Corleone synoniem voor de Corleone-clan, die onder leiding van Totò Riina een bloeddorstige machtsgreep pleegde binnen de Cosa Nostra. Toeristen, en dan vooral de Amerikanen, bezoeken Corleone omdat ze er de sfeer hopen op te snuiven uit The Godfather.

De Amerikaanse maffiatrilogie is niet in Corleone verfilmd, maar dat weerhield de lokale cafébaas er niet van om zijn hele koffiebar te behangen met foto’s van Marlon Brando en Al Pacino. De winkel ernaast verkoopt kitscherige Godfather-souvenirs.

Een café in Corleone. Foto Alfredo D’Amato

Marilena Bagarella (49), geboren en getogen in Corleone, zucht diep. Het ene deel van de gemeente neemt duidelijk afstand van de maffia, vertelt ze, maar het andere deel vindt het geen probleem munt te slaan uit de maffiareputatie. Ze behoort zelf duidelijk tot de eerste groep, ook al maakte haar loodzware familienaam het niet altijd makkelijk anderen daarvan te overtuigen. Ze is familie van Leoluca Bagarella, een tot levenslang veroordeelde maffiabaas. Anders dan haar grootvader, die verhuisde naar Turijn om aan die tak van de familie te ontkomen, bleef Marilena Bagarella bewust wél in Corleone wonen. Ze organiseert er workshops voor scholen over de strijd tegen de maffia, in een huis dat nog van maffiabaas Bernardo Provenzano’s moeder is geweest.

Maar in Corleone loeren maffia en antimaffia nog altijd bij elkaar om de hoek. De broer van de maffiabaas weigerde het huis te verlaten, ook nadat justitie er beslag op had gelegd. Inmiddels woont de man twee deuren verderop. „In het begin pestte hij ons door verkeerd te parkeren of zijn huisvuil bij ons te dumpen”, fluistert de activiste, omdat de bejaarde man net zijn huis uitstapt.

Maffialand krijgt sociale bestemming

Dat Marilena Bagarella vandaag kan werken vanuit het voormalige huis van een maffiagezin, komt door een wet uit 1996, die bepaalt dat verbeurd verklaard eigendom van veroordeelde maffiosi een sociale bestemming mag krijgen. De wet werd door het parlement goedgekeurd na een handtekeningenactie van burgers. De petitie was een initiatief van ‘Libera’ (‘Vrij’), de grootste antimaffiaorganisatie van Italië, die drie jaar na de aanslagen tegen de rechters werd opgericht. Inmiddels zijn op voormalig maffialand onder de naam ‘Libera Terra’ (‘Vrij land’) meerdere sociale landbouwcoöperaties actief, die onder meer pasta en wijn produceren.

Francesco Citarda en Valentina Fiore, jonge Sicilianen die werken voor Libera Terra, een organisatie die aan landbouw doet op voormalig maffialand.

Foto Alfredo d’Amato De boerderij van voormalig maffiakopstuk Toto Riina.

Foto Alfredo D’Amato / Panospictures Francesco Citarda en Valentina Fiore van Libera Terra, en de boerderij van voormalig maffiakopstuk Toto Riina.

Foto’s Alfredo D’Amato

Gaan lunchen en logeren op voormalige maffiagrond kan ook, bijvoorbeeld in Terre di Corleone, een afgelegen en knap gerenoveerde boerderij die nog van Totò Riina is geweest. Rond het middaguur is het voorbij met de rust, als een groep hongerige scholieren op studiereis er binnenstormt voor de lunch. Hier heeft de maffia het alvast niet langer voor het zeggen.

Toch blikt Valentina Fiore (44) van Libera Terra met gemengde gevoelens terug op de afgelopen dertig jaar. „Italië ontwikkelde uitstekende instrumenten om de maffia te bestrijden, en het brute geweld hield op”, zegt de activiste. „Tegelijk duwde dat de maffia weer meer ondergronds. De strijd is nog lang niet voorbij.”

Het belangrijkste lichtpunt is volgens Fiore dat de Italianen na de moorden op de rechters hun woede zouden gebruiken als brandstof voor een nooit eerder getoond maatschappelijk engagement: „Paradoxaal genoeg heeft de maffia in 1992 zich formidabel in de eigen voet geschoten.”