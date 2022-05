‘Eén voordeel: in China zijn weinig verschillende achternamen, en veel mensen nemen een Engelse voornaam aan. Als je Joyce Wang heet, ben je moeilijk te herleiden.” Dat zegt Garrie van Pinxteren, correspondent in Beijing, over het opvoeren van bronnen in haar stukken. Ik vroeg haar of de omgang met bronnen, en het noemen van hun namen, moeilijker is geworden door de digitalisering. Iedereen is immers te googelen. In Nederland is dat voor veel mensen een reden om hun naam niet in de krant te willen – al is het maar omdat de buurman er iets van kan vinden.

Maar Van Pinxteren zegt: „Het is vooral de repressie in China, die maakt het steeds gevaarlijker om met journalisten te praten. Laatst heb ik voor het eerst een wetenschapper anoniem moeten opvoeren. Vroeger konden experts binnen bepaalde grenzen nog wel iets anders zeggen dan het officiële overheidsbeleid. Die ruimte wordt steeds kleiner.”

Van Pinxteren vertelt dit op de redactie in Amsterdam, waar na drie jaar alle correspondenten weer even allemaal tegelijk op het moederschip zijn. Dagelijks lezen we hun verhalen, en als ze je ze dan weer bij elkaar ziet, met al die verzamelde ervaring, realiseer je je des te meer hoe lastig de omstandigheden zijn waaronder zij hun werk moeten doen.

Koert Lindijer, in 1983 begonnen in Kenia, ook aangeschoven, maakt met één keihard voorbeeld duidelijk dat zijn bronnen vóór het digitale tijdperk ook al gevaar liepen. In Ethiopië interviewde hij in 1991 twee jonge opstandelingen. „Ik hoor het nog. Jij bent our window to the world, we nemen het risico.” Daarna werden ze geëxecuteerd. Ja, je bespreekt de risico’s. Dat geldt ook voor het opschrijven van namen. Maar als geïnterviewden zich met naam willen uitspreken, respecteert Lindijer die wens.

Nina Jurna, die in 2000 naar Suriname vertrok, in 2011 naar Brazilië en sinds 2015 voor NRC schrijft, doet dat ook. Al voelt ze sterk de verantwoordelijkheid voor de mensen die gevangenisstraf of erger riskeren door met haar te praten. Zoals de Cubaanse moeders over hun opgesloten zonen. „Zij vonden de aandacht voor de zaak belangrijker dan het gevaar dat ze zelf liepen.”

Van Pinxteren, die in 2001 in China begon: „Ik beslis ook weleens voor mensen. Buiten de grote steden, waar mensen nooit met media te maken hebben, weten ze werkelijk niet wat de implicaties kunnen zijn.” En welk verhaal weegt nou echt op tegen de mogelijke gevolgen?

Gevaar is één ding, wantrouwen is iets anders. „Je bent toch niet van de BBC?”, hoort Van Pinxteren vaak. De overheidspropaganda tegen westerse media heeft succes: het maakt burgers argwanend. Lindijer signaleert een toegenomen wantrouwen van twee kanten. Bij bronnen, maar ook in Nederland, in de journalistiek. „Vroeger was er een groot vertrouwen in de correspondent in den vreemde. Door de schandalen” – hij doelt op journalisten die bronnen verzonnen – „moeten we nu vaker mensen met naam noemen, of aan de lezer uitleggen waarom we dat niet doen.” Frustrerend, vindt hij. „Ik kom uit een wereld waarin informatie bijna per definitie off the record is. Als ik aan een missionaris of een diplomaat vraag welke militie wie uitmoordt in Congo, gaan mensen niet met hun naam in de krant. Dat spreekt voor zichzelf.”

Overigens lijkt het erop dat lezers vertrouwen hebben in NRC-journalisten, en uitleg over het ontbreken van namen niet altijd nodig vinden. Het stijlboek is desalniettemin duidelijk: „NRC is zeer terughoudend met anonieme citaten.” We benoemen de uitzondering. ‘Naam bekend bij de redactie’, staat er ook weleens bij.

Bronnen moeten verifieerbaar zijn en een chef kan daarom naar namen vragen. Van Pinxteren geeft ze nooit aan de redactie als er niet om gevraagd wordt. Of contactgegevens, zoals sommige media vragen: helemaal link. Lindijer doet dat ook niet: „Je moet mij vertrouwen en als blijkt dat ik van alles heb verzonnen, stap ik op.”

Jurna deelt de namen van haar bronnen wel, en ze bewaart ook haar opnamen. Voor het uitwerken van interviews, voor haar andere opdrachtgever NOS, maar ook om zich achteraf te kunnen verantwoorden. Omdat we dat bij NRC zo doen, heeft ze begrepen. Lindijer: „Door mijn opnames zijn die jongens geëxecuteerd. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik neem niks meer op.”

De vraag voor elke correspondent in een land waar mensen niet vrij kunnen spreken is: waar ligt de grens? Wanneer wordt het onwerkbaar? Lindijer ziet het als een groot voordeel dat hij en veel collega’s de lokale talen spreken. „Je kunt gewoon ergens gaan zitten, zo vang je veel op.” Zolang de redactie in Nederland begrijpt wat de beperkingen zijn en accepteert dat veel verhalen niet gemaakt kunnen worden, heeft je aanwezigheid waarde, vindt Van Pinxteren.

Zij ziet China en het Westen door de geopolitieke situatie uit elkaar drijven. Daar zit voor haar de spanning. De aandacht voor het gevaar van China, of het zoveelste verhaal over president Xi Jinping „ontmenselijkt” de Chinezen. „Hoe moeilijker het wordt om menselijke portretten te maken en het gewone leven te beschrijven, hoe meer de grijstinten wegvallen.”

De lezer schrijft... Moet naam genoemd? Waarom noemt NRC in de zaak rond grensoverschrijdend gedrag bij D66 de hoofdpersoon bij naam? Dat is onfatsoenlijk. En wrang, omdat de kwestie een #MeToo-zaak genoemd is terwijl het een liefdesdrama betrof. Jan de Jonge

...De krant antwoordt Om niet iedereen verdacht te maken Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van publieke personen publiceren we alleen als ze worden gestaafd door onderzoek, of als een partij/bedrijf/organisatie actie onderneemt naar aanleiding van het gedrag. Van Drimmelen ‘een D66-lid’ noemen, zou in dit geval heel veel D66-leden verdacht maken. Overigens noemt D66 op de eigen website in communicatie over het onderzoek ook de naam van Van Drimmelen.