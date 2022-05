Hoe de angst regeert in Duitsland: ‘Kunt u er misschien een schuilkelder van maken?’

‘Vanaf dag één van de oorlog ontstond een run op onze website, onze telefoons stonden roodgloeiend”, zegt Mark Schmiechen. „De oorlog komt de mensen te dichtbij. Die bellen dan op en zeggen, ik wilde eigenlijk een fitnessruimte of een zwembad in mijn kelder laten aanleggen, maar kunt u er misschien een schuilkelder van maken?”

Schmiechen werkt voor een bedrijf genaamd Bunker Schutzraum Systeme Deutschland, gevestigd in het centrum van Berlijn. Op de website van het bedrijf wordt het aanbod gedetailleerd gepresenteerd, variërend van een kleine panic room binnenshuis tot een ‘garage’ van gepantserd staal of een complete bunker om op eigen terrein in te graven. Bij de simpelste bunker van die laatste soort krijg je alleen een ‘droge’ wc en in de duurste variant, van bijna 400.000 euro, zitten stapelbedden, een klein keukenblok, en indien gewenst ook nog een zonnepaneel om het binnen even te kunnen uitzingen en een traangaswerper om de vijand op afstand te houden. Sinds de Russische inval in Oekraïne, drie maanden geleden, komen Schmiechen en collega’s om in het werk.

Volgens een peiling deze week in opdracht van omroep ARD is 63 procent van de Duitsers bang dat hun land de oorlog in wordt getrokken. Die angst uit zich in de toegenomen vraag naar privé-bunkers, maar ook in het politieke debat. „Angst mag ons niet verlammen”, zei kanselier Olaf Scholz in zijn tv-speech van 8 mei, de gedenkdag van de Tweede Wereldoorlog. Daarom doet Duitsland veel, maar „tegelijkertijd doen we niet zomaar alles wat de een of de ander verlangt. Want in mijn eed heb ik gezworen schade van het Duitse volk af te wenden.”

Mensen bellen ons op: dan willen ze toch maar geen fitnessruimte in hun kelder, maar een schuilkelder

Twijfel over zware wapens

In het Duitse politieke debat is het een terugkerende redenering: de hulp aan Oekraïne moet zo gedoseerd zijn dat Rusland niet op het idee kan komen Duitsland als oorlogspartij te beschouwen. Aanvankelijk leek Scholz ook voor de levering van zware wapens als tanks terug te deinzen. In een interview werd hem gevraagd naar deze terughoudendheid, en Scholz begon over een atoomoorlog in Europa. Drie weken geleden beloofde Duitsland toch zo'n 50 Gepard-tanks aan Oekraïne. Maar die kunnen nog niet geleverd worden omdat de bijbehorende munitie niet voorhanden is. „De indruk ontstaat”, schreef de chef van de buitenlandredactie van Der Spiegel deze week, „dat de Duitse regering duidelijk meer angst voor een escalatie tentoonspreidt dan de regeringen van andere Europese landen.”

Die Duitse angst heeft historische wortels, en heeft in de voormalige DDR-deelstaten een andere vorm dan in de oude Bondsrepubliek. Na de gedeelde ervaring van de Tweede Wereldoorlog vormde zich in de DDR de angst voor ‘de Rus’ als bezetter, en in West-Duitsland de angst het eerste slachtoffer in een nucleaire oorlog te worden. Dat ziet Schmiechen ook in de belangstelling van zijn bunker-klanten: „In het oosten denkt men eerder: ‘de Rus staat bijna weer voor de deur en wil me wat aandoen’, en uit het westen hoor je vaker ‘de ruimte moet ook -tegen een atoominslag beschermen’.”

Schrijver Katja Lange-Müller (1951) ondertekende eind april net als haar collega’s Juli Zeh en Martin Walser een veelbesproken open brief aan Olaf Scholz. 'Daari riepen 28 intellectuelen de kanselier op om geen zware wapens aan Oekraïne te leveren. Volgens de briefschrijvers maken wapenleveranties aan Oekraïne Duitsland, en daarmee de NAVO, tot oorlogspartij. Waarna een Derde Wereldoorlog onontkoombaar zou zijn.

Na een paar dagen trok Katja Lange-Müller haar handtekening alweer terug. In een verklaring, die werd gepubliceerd in de Süddeutsche Zeitung, schreef Lange-Müller, die opgroeide in Oost-Berlijn, dat ze uit angst had ondertekend. „De angst voor ‘de Russen’ is bij mij welhaast iets genetisch,” schreef Lange-Müller. „Ik zag de angst in de ogen van mijn communistische grootmoeder als ze over het einde van de oorlog vertelde, en in die van de oudjes op de geriatrisch-psychiatrische afdeling, die zich niet door ons, verpleegsters, wilden laten wassen omdat ze de aanraking aan hun blote lijven niet verdroegen” – ze refereert aan het massale seksueel geweld door Sovjet-soldaten in 1945.

Aan de telefoon zegt Lange-Müller over de oorlogsangst in Duitsland: „In Berlijn werd na de oorlog een Schlager gezongen: „Wir tragen unser Schicksal mit Geduld, an der ganzen Scheisse sind wir selber schuld.” De angst voor oorlog is in Duitsland groter en complexer dan in andere Europese landen omdat die vermengd is met gevoelens van schaamte, schuld en vernedering, denkt Lange-Müller. „Een dergelijke angst die een heel volk met zich ronddraagt, laat je niet zomaar los.”

In het voormalige West-Duitsland vormde de angst voor een atoomoorlog een hele generatie, zegt historica en Oost-Europa-deskundige Anna Veronika Wendland (1966). „In de jaren zeventig en tachtig wist men: als de Koude Oorlog een Warme Oorlog wordt, dan is Duitsland het slagveld.” Net als in Nederland gingen begin jaren tachtig honderdduizenden mensen in Oost- en West-Duitsland de straat op om tegen de plaatsing van kernwapens in West-Europa te demonstreren. Een jonge Olaf Scholz (1958) liep ook mee in die demonstraties.

Een demonstrant heeft zich verkleed als president Ronald Reagan tijdens een demonstratie tegen kernwapens. Bonn, oktober 1983. Foto Alain Mingam/Getty Images

Doelwit Berlijn

Ook nu wordt er op de Russische televisie gespeculeerd over ‘doelwit’ Duitsland. In een talkshow rekende een Russische generaal voor dat een kernraket vanuit de Russische exclave Kaliningrad in 106 seconden Berlijn kan bereiken. En 106 seconden is echt te kort om dekking te kunnen zoeken, stelden de talkshowgasten tevreden vast. Het fragment werd meerdere malen vertoond op de Duitse televisie.

Volgend Veronika Wendland zijn de Russische propagandisten er juist op uit om zulke beelden in Duitsland te verspreiden. „Met bepaalde beelden en uitspraken raken Russische leiders precies aan Duitse gevoeligheden en angsten.” De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, bijvoorbeeld, die het gevaar van een nucleaire oorlog „reëel” noemt, of president Poetin die de landen dreigt die zich in de oorlog mengen. „Ik heb de indruk dat die termen heel doelbewust wordt ingezet om het Duitse debat te beïnvloeden, om de al sluimerende angst verder aan te wakkeren. Het lijkt wel alsof de Russen de Duitsers beter hebben bestudeerd dan de Oekraïners.”

Zulke dreigementen van Poetin of Lavrov maken beduidend minder indruk in Oost-Europese landen, stelt Wendland, waar de angst voor oorlog door de nabijheid van Rusland minstens zo gerechtvaardigd is. En Duitsland was altijd al een dankbaar doelwit van Russische beïnvloeding, zegt Wendland. „Ze weten dat er in Duitsland een kleine maar significante groep is die veel begrip heeft voor de Russische positie.”

De angst voor oorlog is het kleinst onder Groenen-kiezers en het grootst onder de stemmers op de rechts-populistische AfD

Het Duitse schuldgevoel over de oorlog én de historisch culturele en economische verwevenheid met Rusland - -- geen land is zo afhankelijk van Russische energiebronnen als Duitsland -- maken veel Duitsers gevoelig voor Russische standpunten. Dat maakt Duitsland tot de zwakke plek in de NAVO, vindt Wendland. „En de Russen poeren steeds opnieuw zeer doelgericht in die zwakke plek.”

Angst is een politieke factor en een gepolitiseerde emotie. Volgens de enquête in opdracht van ARD is de angst voor oorlog onder Groenen-kiezers het kleinst, namelijk 46 procent, en onder de stemmers van de rechts-populistische AfD met 77 procent het grootst. In Duitsland zijn de Groenen ook de felste voorstanders van zware wapenleveranties.

Aan de flanken, zoals bij de rechtse AfD of bij Die Linke, worden wapenleveranties veroordeeld en juist tot dialoog met Rusland opgeroepen, om de oorlog niet te laten escaleren en Moskou tegemoet te komen. Vooral bij een generatie linkse intellectuelen speelt daarbij ook een oude afkeer van het ‘Amerikaanse imperialisme’ een rol. De gerenommeerde socioloog Wolfgang Streeck schreef in The New Left Review dat de Amerikaanse militaire denktanks rekenen met een „nucleair armageddon” in Europa, maar dat de VS dat op de koop toe nemen om hun invloed in Oekraïne, en tegenover Rusland en China, te verdedigen. Streeck schrijft dat het Amerikaanse streven naar een ‘overwinning’ hem met diepe angst vervult.

Historica Wendland erkent dat het voor politici, en voor Scholz’ – wiens SPD-achterban volgens peilingen ook bovengemiddeld bang is – moeilijk is om integer met die stemming om te gaan. „De angst hoef je niet weg te wuiven, maar het is wel de vraag in hoeverre je die angst politiek inzet. De Groenen maken al decennialang gebruik van de atoom-angst om kernenergie uit Duitsland te verbannen; de AfD voedt angst voor migranten voor electoraal gewin.”

In Berlijn, bij de bunkerbouwers, staat de angst tot nu toe garant voor economisch gewin. De tijden, zegt Mark Schmiechen, zijn buitengewoon lucratief.