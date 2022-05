Burgemeester Halsema doet aangifte na doodsbedreigingen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft aangifte gedaan van bedreigingen die ze vorige week online heeft ontvangen, meldt de gemeente vrijdagavond aan NRC. Het ging onder andere om doodsbedreigingen. Nadat Halsema de Ajax-huldiging op het Museumplein verbood door een gebrek aan beveiliging, werd ze „bedolven” onder bedreigingen en gescheld, maakte ze vorige week op Instagram bekend. De politie begint een onderzoek.

Ajax won vorige week een thuiswedstrijd van sc Heerenveen en kroonde zich daarmee tot kampioen van de Eredivisie. Vanwege het gebrek aan beveiligingspersoneel maakte Halsema van tevoren bekend dat bij winst een huldiging niet op het Museumplein plaats kon vinden, maar in de Johan Cruijff Arena zou plaatsvinden. Dat werd haar niet in dank afgenomen. De supportersvereniging AFCA noemde het „onacceptabel”. De avond verliep uiteindelijk rustig, wel verrichtte de politie 51 arrestaties.

Seksisme

Halsema wil niet zeggen om hoeveel bedreigingen het gaat, maar vertelt in een interview met stadszender AT5 dat het om „een bulk” gaat. Op woensdagmiddag stonden er volgens haar ongeveer 600 mannen tegenover de ambtswoning die ‘Halsema kankerhoer’ schreeuwden. „Het was namiddag en mijn dochter probeerde naar huis te komen”, zei Halsema. „Dan vind ik dat al die mannen zich wel eens af mogen vragen wat ze daar eigenlijk aan het doen waren en hoe erg dat is.”

De burgemeester zei dat ze niet snel geïntimideerd is, maar dat ze vooral woedend was. „Woedend vanwege de invasie in je privésfeer, het gebrek aan respect voor bestuurlijke besluiten en het seksisme dat erbij zit.”

Vorige week zei Halsema op Instagram dat ze zelden reageert op bedreigingen. „Hou het beschaafd en vriendelijk, beschadig onze stad en vooral onze club niet”, schreef ze. In het bericht memoreerde ze aan 2019, toen Ajax wel werd gehuldigd op het Museumplein na het kampioenschap. Ook minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) -tevens Amsterdammer en Ajax-supporter- had gereageerd op de bedreigingen. Ze noemde de „bagger” die Halsema kreeg „echt om je kapot te schamen en onze club onwaardig”.