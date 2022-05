Breuk in bestuur jongerenorganisatie Denk

Het bestuur van de jongerenorganisatie Oppositie van politieke partij Denk is uit elkaar gevallen door een intern conflict. Vier van de zeven bestuursleden zijn vorige maand opgestapt. Dat blijkt uit gesprekken met betrokkenen en WhatsApp-conversaties die NRC heeft ingezien.

Directe aanleiding voor de breuk waren zorgen over een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Oppositie had zo’n 15.000 euro gekregen en moest kunnen aantonen dat er voldoende betalende leden waren. Voor drie bestuursleden kwam dat probleem uit de lucht vallen. Zij hadden het idee dat de andere bestuursleden achter hun rug om beslissingen namen en informatie voor hen achterhielden, schreven ze in een bericht waarin ze hun vertrek aankondigden aan de rest van het bestuur. Een vierde lid zei op te stappen omdat hij te druk was met zijn opleiding. Volgens het ministerie heeft Oppositie de subsidie over 2020 niet hoeven terug te betalen.

Het conflict ontstond toen secretaris van de jongerenorganisatie Bilal Gacha op 17 april via WhatsApp aan de andere bestuursleden vroeg of zij wilden bellen naar een aantal leden van Oppositie die hun contributie over 2020 nog niet hadden betaald, omdat de incasso niet gelukt was.

Een politieke jongerenorganisatie moet minstens honderd betalende leden hebben om recht te hebben op subsidie van de overheid. Volgens de secretaris moesten er nog minstens vier leden op hun betalingsverplichting gewezen worden.

14.000 euro verdelen

Een aantal bestuursleden reageerde niet meteen happig op dat verzoek. Daarop schreef voorzitter Elika Rehimzadeh in de appgroep: „Aub jongens 2 mensen bellen is echt een kleine moeite. We willen straks echt niet 14.000 moeten verdelen. Dus please please please [sic].” Langzaam ontstond een wat paniekerige sfeer in de appgroep.

Op 19 april appte penningmeester Taha Küçükçelebi dat hij de benodigde documenten voor de subsidie „na twee weken speurwerk” aan de accountant had geleverd. In hetzelfde bericht kondigde hij zijn vertrek aan wegens zijn „drukke schoolagenda”.

Twee dagen later kondigden ook Pinar Usta, Imraan Skori en Nesrin Soy hun vertrek aan: „Wij vinden het super onprofessioneel dat wij tekort worden gedaan als bestuursleden door niet voldoende op de hoogte gehouden te worden m.b.t. de stand van zaken de afgelopen dagen.”

Geen geldzorgen

De drie bestuursleden die bleven, werken voor de Tweede Kamerfractie van Denk. Volgens voorzitter Rehimzadeh houdt dat geen verband met hun aanblijven.

„Dat de vertrokken bestuursleden hebben ervaren dat ze worden buitengesloten is spijtig, maar doet geen recht aan de werkelijkheid”, zegt Rehimzadeh. „Wij hebben als werkafspraak dat elk bestuurslid gelijktijdig wordt geïnformeerd.”

Volgens de voorzitter heeft Oppositie geen geldzorgen - en ook nooit gehad. De jongerenorganisatie is volgens haar een „financieel gezonde politieke jongerenorganisatie”.

