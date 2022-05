Blijf van onze vogelnamen af!

Dit jaar waren de gierzwaluwen pas laat terug boven Amsterdam: 1 mei. De afgelopen jaren lag dat meestal rond 28 april en zo’n vijftien jaar geleden was het rond de 22ste. Daarvóór was het trouwens weer een stuk later, halverwege de jaren zeventig was Koninginnedag de richtdatum. Vogelaar Herman Nuijen, die tussen 1942 en 2018 de terugkeer boven Hilversum noteerde, hield altijd 25 april aan.

De gierzwaluwen worden later gezien omdat er nog maar een handvol van over zijn: de insecten zijn op, er valt niet meer van te leven. De kans op vroege waarnemingen is miniem geworden.

Het is de vraag of ze erg gemist worden door de moderne vogelaar. Die weet niet beter of het stelde nooit wat voor boven Amsterdam en als hij gierzwaluwen wil zien gaat-ie wel naar Egypte of Marokko. Of verder als het moet. Hij gaat naar Spitsbergen voor de ivoormeeuwen en naar Griekenland als ’t hem om de kroeskoppelikaan te doen is. Renvogels, grielen en trappen bekijkt-ie op de Canarische Eilanden.

’t Is geen pretje, de ontmoeting met die moderne vogelaars, met hun auto’s en telescopen, met hun haast en wijsneuzigheid. Vroeger kon je ze nog ontlopen, maar het worden er steeds meer en ze beginnen zich steeds vaker met steeds meer te bemoeien. Zo hebben ze onlangs op eigen gezag de vogelnamen veranderd. Je lette een paar jaar niet op en opeens word je gecorrigeerd als je de oude namen gebruikt. Het is niet tortelduif maar zomertortel, niet eidereend maar eider, niet sprinkhaanrietzanger maar sprinkhaanzanger. En de Vlaamse gaai heet gaai. „Het is al twintig jaar zo.”

Het is het werk van de CSNA. „De Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna is een zelfstandige commissie onder NOU en DBA die zich bezighoudt met de naamgeving en taxonomie van in Nederland voorkomende taxa. De CDNA conformeert zich aan beslissingen van de CSNA betreffende de taxonomische status van een taxon”, aldus internet.

De DBA is de Dutch Birding Association en de CDNA is de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, het zijn de beruchte soortenjagers. De NOU is de Nederlandse Ornithologische Unie (anno 1901) waarover niets lelijks te zeggen valt al zou ook die moeten beseffen dat ze niet de baas is over de Nederlandse vogelnamen. Dat ze de Latijnse namen van tijd tot tijd aanpast is logisch, want die zijn van nut voor de internationale communicatie en hebben wetenschappelijke betekenis. In een geaccepteerd systeem drukken ze verwantschap tussen soorten uit en als de verwantschap anders ligt dan gedacht wordt de naam aangepast. Dan verandert Ardea ciconia in Ciconia ciconia.

De Nederlandse vogelnamen hebben geen wetenschappelijke betekenis en er is geen enkele reden om ze te veranderen, tenzij ze volgens nieuwe inzichten scabreus of beledigend zijn, maar dat zijn ze niet. We noemen Vlaamse gaaien al minstens drie eeuwen Vlaamse Gaaien (of ‘Vlaamsche Gaayen’) en voor zover bekend is daartegen vanuit Vlaanderen nooit geprotesteerd. Het ‘Vlaams’ slaat misschien nergens op, maar dat doet het ijs van de ijsvogel ook niet.

Liefde en sympathie

De gierzwaluwen mochten hun naam behouden, maar je vreest het ergste voor de toekomst want het zijn niet echt zwaluwen zoals boerenzwaluwen en huiszwaluwen zwaluwen zijn. De baardmees werd, toen ontdekt was dat hij geen mees was, subiet omgedoopt in baardmannetje en daar maakte de Commissie dan weer baardman van. Baardvrouwen zijn er gelukkig niet.

‘Baardman’ en niet ‘baardmannetje’, want de commissie wilde af van die lullige verkleinwoordjes, hoeveel liefde en sympathie er ook in het diminutief besloten ligt. Wat weten soortenjagers van vogelliefde? Het goudhaantje, een vogel nauwelijks groter dan een hommel, moest goudhaan heten. Het witgatje, al voor 1765 in de literatuur te vinden, werd witgat. (Eén witgat, twee witgaten.) Het muiskleine winterkoninkje (1688) werd winterkoning. Opeens zit Nederland vol reuzenvogels.

Het puttertje dat in 1654 door Carel Fabritius is vereeuwigd. Het hangt in het Mauritshuis in Den Haag.

Nonnetjes, paapjes en fratertjes lieten de schijtlaarzen ongemoeid, maar het puttertje, in 1654 door Carel Fabritius vereeuwigd, ging voor de bijl: putter. Sijsjes (1627) werden sijzen, roodstaartjes (1697) roodstaarten.

Blijf met je klauwen van onze vogelnamen af, denkt de buitenstaander. Wie denk je dat je bent? Ga iets nuttigs doen. Maar je zal zien dat de bedenksels van de Commissie probleemloos het Groene Boekje binnenzeilen, als ze daar al niet zijn aangeland. Zomertortel. Topper. Woudaap. Baardman. Wikipedia nam ze inmiddels over, op de goudhaantjes na.

Nu goed, enkele oude namen waren een beetje gekunsteld. Zoiets als ‘sprinkhaanrietzanger’ en ‘zwartkoptuinfluiter’ is kennelijk in de negentiende eeuw achter de schrijftafel bedacht. Dat ‘witgesterd blauwborstje’ gewoon blauwborstje, pardon: blauwborst werd is begrijpelijk.

Wacht eens, roept de lezer, bij Google Books vind ik wel degelijk ‘putter’ voor puttertje, ‘sijs’ voor sijsje en ‘winterkoning’ voor winterkoninkje, zelfs in heel oude boeken. En er zaten bovendien wel degelijk ‘goudhanen’ in de bomen. Daar heeft de lezer dan gelijk in, al waren die laatste meestal torretjes. Maar verder is het precies waar het om gaat: eeuwenlang zijn de verschillende aanduidingen naast elkaar gebruikt zonder dat dat problemen opleverde. Waarom zou het dan nu niet kunnen?