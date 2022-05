Bert Bakker (1956-2022) was allergisch voor kuddementaliteit

Een warme, aimabele en bijzonder toegankelijke man, easy to like. Maar ook een oorspronkelijke non-conformist, nooit te beroerd om hardop tegendraadse meningen te verkondigen. Journalist Bert Bakker, die op Koningsdag aan de gevolgen van kanker overleed, wordt door vrienden omschreven als een vrijgevochten geest: een man met een hekel aan bureaucratie, kuddementaliteit en voorgeschreven meningen.

Als in gezelschap bijvoorbeeld geklaagd werd over ‘de gebrekkige integratie van migranten’ liet Bakker van zich horen, vertelt zijn vriend Tom Nierop, ook journalist. „Tja, zei Bert dan. ‘Migranten moeten zeker als NRC-lezers met hun Volvo naar het museum rijden? Jullie willen hen onze normen opleggen.’”

Een andere vriend, kunstadviseur Johan Bosch van Rosenthal, zegt: „Bert was wars van regels, van iets moeten. Zijn vrijheid ging hem boven alles. Hij was altijd op zoek naar het leggen van verbanden en het vinden van verklaringen voor hoe de wereld in elkaar zit. Zijn nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat gesprekken en discussies met hem nooit saai werden.”

Bert Bakker op de kleuterschool in Kampen, circa 1963. Foto Privécollectie

Bert Bakker groeide juist op in een omgeving met weinig ruimte voor vrijdenken: het gereformeerde Kampen. Zijn ouders dreven daar een serviezenwinkel, het familiebedrijf (van moeders kant) De Vries Onder de Toren. Als scholier had hij al weinig op met het geloof en botste hij regelmatig met zijn leraren op het Johannes Calvijn Lyceum. „Kampen was voor Bert een te beperkte wereld”, zegt Bosch van Rosenthal.

Met een opgelucht hart verliet Bakker na zijn eindexamen de Hanzestad voor een studie bedrijfskunde aan Nyenrode. Daarna vertrok hij als bankier-in-opleiding naar Brazilië. Het avontuur lonkte, en ook de ergernis, zei hij later, over de ondernemersvijandige houding van het kabinet Den Uyl speelde een rol. In Bahia en Rio de Janeiro genoot hij van de Latijns-Amerikaanse kunst van het improviseren, en leerde hij en passant Portugees, Spaans en Italiaans.

Na drie jaar Brazilië daalde het besef in dat de bankenwereld hem niet lag. „Met papieren schuiven en buigen voor bazen, zo omschreef Bert zijn leven bij de ABN”, zegt zijn echtgenote, interieur-architecte Malou Heyse, met wie hij twee zonen kreeg. „Bert had echt een autoriteitsprobleem”, vervolgt zij met een lach. „Als ik hem vroeg zijn modderschoenen bij de voordeur uit te doen, noemde hij me een kleuterjuf.”

Terug in Nederland startte de inmiddels dertigjarige Bakker een importbedrijfje in houten Braziliaanse tuinmeubelen. Het chique Metz & Co nam ze op in de collectie, maar zijn timing was ongelukkig: halverwege de jaren tachtig overspoelden fabrikanten de markt met goedkope tuinstoelen van wit plastic. Omdat hij vaak complimenten kreeg voor zijn schrijfstijl, besloot hij journalist te worden. Korte tijd deed hij dat in loondienst, maar een bestaan als freelancer sloot beter aan bij zijn karakter.

Vanaf eind jaren tachtig schreef Bakker voor tal van opdrachtgevers over vrijwel alle aspecten van de financiële wereld. Voor NRC maakte hij vanaf 1997 bijvoorbeeld jarenlang de beleggingrubriek ‘Winst en verlies’.

Bakker publiceerde ook verschillende boeken. Zijn meest recente uitgave is Onbegrepen Europa (2017), over de cultuurverschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. Een Noord-Europees model opleggen aan de Zuid-Europese landen is eigenlijk een soort van imperialisme, betoogde Bakker.

Met Johan Bosch van Rosenthal schreef hij vanaf 2003 in het FD de wekelijkse column ‘Kunst kopen’. Die mondde uit in een boek over de kunstmarkt dat recent nog verplichte lectuur was voor studenten kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In Bakker school ook een gepassioneerd designverzamelaar. Op rommelmarkten een meubel ontdekken van Gio Ponti, Finn Juhl of een andere beroemde ontwerper uit de jaren vijftig of zestig, daar had hij lol in. Een miskoop op zijn tijd nam hij op de koop toe; hij beschikte over twee opslagruimtes voor zijn uitdijende verzameling.

Zijn grootste vondst deed hij in een kringloopwinkel: een negentiende-eeuwse Japanse vaas die een bevriende antiquair voor hem verkocht op de kunstbeurs Tefaf Maastricht. Van de opbrengst kocht hij samen met de handelaar een Lancia Fulvia. Dat hij met zijn 2,03 meter lange lijf achter het stuur van deze Italiaanse oldtimer kon kruipen, beschouwde hij als een bewijs van de superioriteit van het Italiaanse jaren-zestigdesign.

Voor doodgaan was hij allerminst bang, zegt zijn echtgenote. „Het idee dat we allemaal 103 moeten worden, daar fulmineerde hij graag tegen. Bert had ook een hekel aan bejaardengedoe: samen fietsend eropuit met dezelfde windjacks aan, van dat soort dingen gruwde hij. ‘Al die oude lui moeten plaatsmaken’, vond hij. Toen hij hoorde dat hij uitgezaaide darmkanker had, zei hij: ‘Doe mij maar de snelste weg naar de uitgang.’”