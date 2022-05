Het zegt alles over dit land dat Sjuul Paradijs nog een factor is. Hij schaarde zich tijdens het debat over #nokiagate vierkant achter minister-president Mark Rutte. Hij nam het De Volkskrant kwalijk dat ze publiceerden over de gewiste sms’jes op zijn Nokia. „Je vertrapt daarmee een samenleving die uit moet gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.”

En dat was ooit hoofdredacteur van toen nog de grootste krant van Nederland.

Met zo’n vriend en de steun van Ton Elias heeft Mark Rutte eigenlijk geen vijanden meer nodig. Als dat je vrienden zijn sta je met 0-4 achter. Je gaat niet gearmd poseren met Sjuul Paradijs, dat is toch meer het soort kennis waarmee je liever niet in het openbaar gezien wilt worden.

Sjuul Paradijs laat zich voorstaan op zijn gewone afkomst. Hij is banketbakkerszoon. De grote vraag is waarom hij in godsnaam geen banketbakker is geworden. Het is niet dat hij niet van de producten hield. Hoe is deze pratende banketstaaf eigenlijk hoofdredacteur van De Telegraaf geworden, een krant die hij met zijn gezelligheid richting afgrond dreef? De door hem zelf gecreëerde coterie die allemaal hun baantje, hun rubriekje, hun winkeltje aan hem te danken hadden bleef hem steunen, maar met journalistiek had het allemaal niets te maken.

Nadat ze hem bij De Telegraaf hadden weggestuurd begon hij samen met zijn voormalig adjunct Jan Kees Emmer, die zo nu en dan Goedemorgen Nederland van het bevriende WNL zonder parate kennis mag leeglopen over de Oranjes, een eigen winkeltje: Trusted Media. Snuf en Snuitje helpen u de winter door in medialand. Op de site van het bedrijf zie je de twee in betere tijden op foto’s tegen hun onderwerpen aanhangen. Sjuul Paradijs die samen met Mark Rutte een Telegraaf omhooghoudt: samen gemaakt!

Sinds hij is opgeraapt door de redactie van Khalid & Sophie waar hij met enige regelmaat als de helft van het ‘duo van dienst’ een open deur mag intrappen zie en hoor je hem weer vaker. Je ziet de redactievergaderingen voorafgaand aan het televisieseizoen voor je. Bij BNNVARA gaan ze ook mee met de tijdgeest. Liever een oude rechtse gezelligerd dan jong, links en betweterig.

„We hebben nog een rechtse domkop nodig. Type Harry Mens, maar niet Harry Mens.”

Door de onverwachte streep licht waarin hij opeens weer mocht staan vond Sjuul Paradijs de kracht om weer overeind te krabbelen.

Hij brabbelt weer mee, hij begrijpt Rutte wel.

Banketbakkerszoon springt pontificaal in het roeibootje van zijn lievelingspoliticus. Jammer dat hij zo is afgevallen, maar laten we hopen dat het toch zinkt. Als de een verdwijnt, dan de ander graag ook.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.