Anna Geiger schilderde het menselijk orgaan als antwoord op de dictatuur

Halverwege de jaren zestig – nadat er in Brazilië een staatsgreep is geweest waardoor het land wordt opgezadeld met een militaire dictatuur – besluit de Braziliaanse kunstenaar Anna Bella Geiger (Rio de Janeiro, 1933) het met haar kunstwerken over een andere boeg te gooien. Ze wil geen abstract werk meer maken, maar gaat over op de verbeelding van organen, en andere lichamelijke elementen, en besluit nog wat later een eigen visie op landkaarten te verbeelden.

Zoals de dictatuur de geschiedenis van het land wil herschrijven, en alle tegenstem smoort en vermoordt, uit Geiger in haar werk kritiek op die geforceerde nieuwe blik op haar land. Haar werken worden bloederig, zoals een Braziliaanse criticus het indertijd noemde, zelf spreekt ze in interviews liever van haar ‘viscerale fase’. Of je het nu bloederig of visceraal noemt: de op papier geschilderde, geëtste en getekende embryo’s, sprekende levers of kleurrijke oorprut die uit het gehoorkanaal wordt gepeurd (Geigers eigen favoriet wat deze serie over het lichaam betreft) zijn fascinerend.

Anna Bella Geiger, Carne na tabua, 1969, aquatint, ets, relief op papier. Foto Anna Bella Geiger

Politiek lichaam

„Het lichaam is altijd politiek geweest”, stelt Geiger, en gelijk heeft ze. Hetzelfde geldt voor de wereldkaarten, die ze elke keer anders samenstelt of waar ze een borduurnaald in zet om onverwachte verbanden te laten zien. Ze vervormt continenten, plaatst de ene keer Brazilië in het middelpunt, de andere keer schittert het land juist door afwezigheid, Europa ligt in de periferie of is juist opgeblazen, op een landkaart gerangschikt op het thema olie is het Midden-Oosten weer enorm uitvergroot. De relativiteit van kaarten is inmiddels gemeengoed, maar toen Geiger ze in de jaren zeventig maakte, was ze haar tijd vooruit. Dat geldt trouwens voor al haar interpretaties van het lichaam, de man-vrouw-verhoudingen en de machtsrelaties die ze centraal stelt in haar werk.

Neem Local da açao (Plaats van actie), dat op een videoscherm te zien is: Kraftwerk klinkt terwijl het continent Zuid-Amerika in het midden verschijnt waarbij Brazilië een zwart gat is. Het werk stamt uit de late jaren zeventig, toen videokunst nog in de kinderschoenen stond. Je zou zeggen, zo technisch achterhaald, dat doorstaat de tand des tijds niet, maar Geiger beheerste de techniek en het onderwerp – zelfs al heeft de tape wel wat te verduren gehad.

Fluïde grenzen

Het is misschien omdat ze haar tijd juist vooruit is, dat er nu pas een solotentoonstelling van haar in Nederland te zien is: Anna Bella Geiger. Braziliaans kunstpionier in het Frans Hals Museum. Tegelijkertijd is het ook verrassend voor iemand wier werk al vijftig jaar geleden op biënnales was te zien, een kunstenaar die de videokunstpionier van Brazilië is en werk heeft in de vaste collecties van niet alleen Braziliaanse kunstmusea maar ook van het New Yorkse MoMa, het Victoria & Albert Museum in Londen en het Centre Pompidou in Parijs.

Anna Bella Geiger, Brasil nativo Brasil alienigena, 1976-1977, 1 van de 18 postkaarten waarop de kunstenaar zichzelf afbeeldt als de oorspronkelijke bevolking van Brazilië. Foto Museu de Arte de Sao Paulo /Assis Chateaubriand

Zelf was ze geboren in Brazilië, maar als dochter van gevluchte Joodse Polen wist Geiger uit eigen ervaring dat alles minder vastligt dan je denkt, of het nu gaat om plek, positie of de blik van de ander. „Stel je deze merkwaardigheid voor: je hebt een land, een plek die niet gedefinieerd is, en opeens wordt het gedefinieerd”, schreef Geiger zelf bij haar kaarten.

Ze gaat hierop door in prachtige notitieboekjes, waarbij ze vastlegt hoe in de jaren zeventig de grip van de dictatuur op het onderwijs steeds groter wordt. De portretten waarbij ze haar eigen identiteit ter discussie stelt door foto’s van zichzelf te fotograferen op dezelfde manier als de oorspronkelijke bevolking is afgebeeld, werkt goed. Geënsceneerde foto’s van de Bororo-bevolking zijn door overheden even kunstmatig als Geigers eigen foto’s, waarop ze met pijl en boog in haar tuin staat. Vreemdeling of oorspronkelijk, ze zijn net zo fluïde als de landsgrenzen op haar kaarten waarbij er soms een erg rigoureuze ijstijd langs lijkt te glijden als je de op elkaar gedreven continenten ziet.

Matisse

Dat het plaatsen van vraagtekens bij officiële verhalen en vanzelfsprekendheden ook heel geestig kan uitpakken, blijkt uit de serie die ze maakte over kunstenaarsateliers en de kamers van kunstverzamelaars. Marcel Duchamp, Kandinsky, Mondriaan: hun werk was overal zichtbaar, vrouwelijke kunstenaars hadden minder geluk. Geiger monteert in de ateliers en dure kamers afbeeldingen van zichzelf, gedrapeerd op een bank ligt ze erbij alsof ze onderdeel van het interieur is. Terwijl Matisse in een rolstoel wat knip-en-plakwerk verricht, lacht Geiger hem van een schilderij toe alsof ze zijn muze is, zoals ze in al die andere ateliers aanwezig is of op momenten dat een kunstenaar bijvoorbeeld zijn huis wil verlaten er naast gaat staan. Smalend staat een kunstenaar met jagershoedje bijvoorbeeld voor zijn deur, Geiger heeft zichzelf ernaast getekend, iets hoger staand op het trapje zodat ze ook meteen wat groter is.

Anna Bella Geiger, Burocracia, 1978. Acrylverf op canvas. Foto Anna Bella Geiger / Fabiano Ribeiro Doyle

Ondertussen roepen elders in een videokunstwerk vier vrouwen samen ‘Say with us: BU-REAU-CRA-CY’. Geiger maakte van die uitroep ook schilderijen, ze zijn minder geestig, maar even dwingend als de videowerken: het o-mondje waarmee ze het woord bureaucratie vormen, is er niet minder om. Of een ander videowerk uit 1982 waarbij twee jonge mensen kunst en ideologie samen verbinden: ‘Bro bra bre bri bru’ is de conclusie.

Ideologie, macht, het lichaam en de plek van de vrouw: veertig jaar later hebben we nog steeds moeite met die combinatie. Soms zou je willen dat alles eromheen alleen tot die klanken te beperken is.

Tentoonstelling Anna Bella Geiger: Braziliaans kunstpionier. T/m 21/8 in het Frans Hals Museum, locatie Hal, Haarlem. Info: franshalsmuseum.nl ●●●●●