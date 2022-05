Alle huizen in de straat gaan plat, maar zij blijven

In de herfst van 2018 stapte Heleen Euwe (50) elke ochtend vanuit haar Rotterdamse herenhuis een kale vlakte op. Eerst keek ze naar links, dan naar rechts. Tussen zandhopen, graafmachines en afval door zocht ze oogcontact met bouwvakkers die de buurwoningen sloopten. Zodra een van hen knikte, wist ze: het is veilig. Dan snelde ze vanaf de voordeur naar het bouwhek, waar een geïmproviseerde brievenbus van dozen kattengrit hing. Ze deed het hek open, stapte in haar Mini en reed naar haar werk.

Dit ongemakkelijke dagelijks ritueel was het gevolg van een jarenlang geschil dat Euwe had met wooncorporatie Woonstad Rotterdam. Die wilde een rijtje woningen uit 1903 slopen voor nieuwbouw. Huurders kregen compensatie en vertrokken. Euwe, die samen met vriend Mike (51) en zoon Max (9) in een koophuis woonde, ging niet akkoord met het aangeboden bedrag.

Prima, zei Woonstad, dan bouwen wij om jullie heen.

En zo geschiedde.

Daar stond haar huis, als enige overlevende van de sloop van het rijtje aan de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord. De vrijgekomen binnenmuren waren dichtgetimmerd met blauw zeil. Als het stevig waaide, bewoog het huis en schommelden de koffiekopjes op tafel heen en weer. In de winter droegen de bewoners dikke truien, want proberen de kamers warm te stoken had geen zin meer. „Het voelde alsof we op een bootje zaten, op ons eigen eilandje, ver weg van iedereen”, vertelt Euwe nu. Het eenzame huis was beroemd en kreeg veel media-aandacht – het stond symbool voor de onverzettelijkheid van de burger.

Heleen Euwe is een van de mensen die zich niet zomaar gewonnen geven in de strijd tussen (woon)ruimte en belangen, zoals die in een klein land als Nederland vaak wordt gevoerd. Er worden elk jaar zo’n 60.000 tot 70.000 huizen gebouwd, maar er worden er ook zo’n 10.000 gesloopt, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze zijn verouderd of moeten plaatsmaken voor nieuwbouw, een industrieterrein, een spoorlijn, een snelweg. Zo hoorde een boerenfamilie in het Gelderse Montferland in 2020 dat ze moest wijken voor een gigantisch distributiecentrum en werden in Nijmegen zo’n vijftig woningen gesloopt om de rivier de Waal verder uit te graven en zo hoogwater tegen te gaan. Sommigen blijven zitten, ook al wordt het land onteigend of stuurt een corporatie bewoners weg. Het huis is hen dierbaar. Een stel dat uit hun huisje langs de spoorlijn Groningen-Leeuwarden moest omdat ProRrail het spoor wilde verdubbelen, stapte naar de rechter.

De zittenblijvers verkeren jarenlang in onzekerheid, gaan er soms financieel op achteruit en krijgen mentale en fysieke klachten. Een 85-jarige tuinder in Noord-Limburg werd zelfs van zijn bed gelicht en moest direct zijn huis uit, schreef dagblad Limburgs Dagblad in 2013. Hij weigerde te wijken voor de industriepanden die in de decennia ervoor zijn woning hadden omsingeld.

Verouderd

Liesbeth Peper (83) woont in Olst, een dorp langs de IJssel. Al vier jaar wacht zij op nieuws over het lot van het arbeidershuisje dat ze huurt van woningstichting SallandWonen. De oorspronkelijke bewoners van de negentien huisjes om haar heen zijn jaren geleden uitgekocht; overal groeit onkruid en liggen gebarsten stenen. Alleen Pepers huisje is perfect onderhouden.

„Ik kwam hier in 2008 wonen, ik was gelijk verliefd”, zegt Peper terwijl ze door haar tuin loopt – hond Sterre volgt op afstand. De kippen hebben zich verstopt tussen de bosjes, de poes ligt op de tuintafel. „Ze zeiden dat het ooit gesloopt zou worden omdat het zo verwaarloosd was, maar ik durfde het wel aan.” Peper werkte vochtplekken weg, regelde centrale verwarming en liet een badkamer bouwen. Ze wijst in de tuin naar het stenen pad, de oprit voor de auto, de moestuin. Allemaal zelf aangelegd.

Haar huis moet weg omdat SallandWonen het buurtje vlakbij het station wil slopen voor nieuwbouw. De huisjes zijn verouderd en op, vindt de corporatie. Opknappen is volgens hen „extreem duurder” dan slopen. Volgens Peper zijn ze prima, alleen is volgens haar jarenlang geen onderhoud gepleegd. „Ik weet dat ik in theorie weg moet, maar ergens voelt het wel onrechtvaardig. Het is toch mijn huis geworden.” Ze wil graag meer kippen, maar die neemt ze niet zolang er geen duidelijkheid is over het huis.

Tijdens het gesprek gaat een aantal keer de telefoon. Iemand van de landelijke stichting Heemschut, die via de rechter probeert het huisje van Peper als monumentaal pand aangemerkt te krijgen. En haar nichtje belt om te vragen hoe het gaat met het huis. Ze vindt het fijn als iemand belt. „Mijn familie weet van de situatie, maar ik praat er niet veel over. Ik wil hen er niet te veel mee belasten.”

Ze moest wennen aan het eenzame wonen. Al kwamen er mensen anti-kraak in de woningen om haar heen, ze is voor de buurt toch die vrouw die blijft zitten, op straat wordt ze daarover aangesproken. Een raadslid van Gemeentebelangen verweet haar in de lokale krant egoïsme, ze zou nieuwbouw ophouden in tijden van woningnood. Het raakt haar niet. „Vijfentwintig jaar lang werkte ik bij de klantenservice van De Bijenkorf in Arnhem. Vandaar dat ik zo’n brede rug heb en niet om woorden verlegen zit. In het begin trok ik het mij aan, nu niet meer. Ik moet ook door met mijn leven: koken, de hond uitlaten, de tuin onderhouden.”

Rozenstruiken

Jenny (60) en Frans (63) Pisano woonden in de Glindestraat in Oldenzaal. Op de plek waar hun huis stond groeit nu gras. In 2016 bevestigde een brief de geruchten die rondgingen: hun huis en drie andere moesten gesloopt voor de aanleg van een parkeerplaats voor de Jumbo aan de overkant van de straat.

Sinds twee jaar wonen ze in een andere huurwoning, een halve kilometer verderop. Buiten staan rozenstruiken uit hun oude tuin, ook de pergola hebben ze meegenomen. In de achtertuin heeft Jenny een eigen hobbyruimte waar ze mandala’s, kaarten en dromenvangers maakt. De tuin heeft ze zelf ontworpen.

Nog steeds doet de herinnering aan hun oude huis pijn. Jenny Pisano: „Familieleden hebben meegeholpen met het verbouwen van dat huis. Onze huisdieren – de Schotse collie Roxane, de vissen, cavia’s, een konijn – liggen daar in de tuin begraven.”

„Wij wilden de vooruitgang niet in de weg staan”, zegt Frans Pisano. „Maar de manier waarop alles liep, was niet prettig. Het plan voor de parkeerplaats was al gemaakt, toen werden wij pas ingelicht.” Er volgden inspraakavonden, gesprekken met de woningcorporatie, de gemeente, de supermarkt. Het waren lange jaren.”

Heleen Euwe bij haar huis in de Bloklandstraat in Rotterdam, september 2018. Inmiddels zijn er links en rechts nieuwe huizen gebouwd. Foto Jan de Groen

De drie buren van het stel namen de geboden compensatie aan en vertrokken. De ramen en deuren van de omliggende woningen werden in 2019 dichtgetimmerd en het huis vereenzaamde. „Het voelde alsof we in een getto woonden. Het onkruid van de buren kwam boven de schuttingen. Het was koud. We moesten alleen strijden.”

„Op een gegeven moment hebben we maar getekend, want onze dochters zeiden: ‘mam, pap, we willen jullie graag houden. Jullie gaan eraan kapot.’ Mijn man was twaalf kilo afgevallen, ik zestien. We hadden stress, een kort lontje, maakten overal ruzie over.”

De familie Pisano hing in de laatste dagen nog een spandoek aan de gevel: ‘buren bedankt’. „Niemand hielp ons, maar toen wij getekend hadden en de plannen voor de parkeerplaats duidelijker werden, kwam de buurt in verzet.” Later bood de woningcorporatie excuses aan voor de manier waarop het was gegaan. „De nieuwe directeur kwam langs met een dinerbon. Dat was fijn, maar het kwam te laat.”

Normaal behandeld

Heleen Euwe en haar huis in Rotterdam-Noord is dat alles bespaard gebleven. Inmiddels, zo’n vier jaar na de sloop van de andere huizen, heeft ze weer buren – ze woont weer in een rijtje, huizen in rode steen zijn aan haar meer dan honderd jaar oude gevel gebouwd. Binnen zit Euwe aan de keukentafel en rookt een sigaret. In het hoge plafond met ornamenten lopen scheuren, de bovenste keukenraampjes zijn dichtgemaakt met doorzichtig plastic zeil. Vóór de sloopplannen waren ze bezig hun huis op te knappen, zouden er „ons paleisje” van maken”, zegt ze. „De plafonds, een nieuwe keuken, nieuwe kozijnen.” Maar daar kwamen ze nooit meer aan toe. Achteraf denkt Euwe dat er sprake was van miscommunicatie. „Misschien hadden we de indruk gewekt dat we koste wat kost wilden blijven, maar dat was niet zo. We wilden eigenlijk gewoon normaal behandeld worden.”

Nu is het huis niet meer eenzaam, maar Euwe des te meer. „Mijn leven kwam stil te staan. Ik had een burn-out. De stress van de vergaderingen, het nalezen van de notulen, de communicatie met de corporatie. Nu is het tien jaar later en kan ik pas verder.”

Er waren ook mooie momenten. „Iemand gaf me een kaart met 20 euro. Dan kunnen jullie even uit het huis, ergens koffie drinken en gebak eten, stond erin geschreven. Eindelijk voelde ik warmte.”