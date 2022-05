Wie een iets beter leven wil, kruipt met een stinkende docent in bed

Romeo en Romeo in Glasgow: dat lijkt een basis voor een mooie liefdesgeschiedenis, waarbij je hoopt dat de afloop iets minder dramatisch is dan in het heteroseksuele origineel. Deze versie speelt zich echter af in het ‘half verrotte’ Glasgow waar de gevolgen van Thatchers politiek dagelijks voelbaar zijn, waar werkloosheid een volksziekte is en waar je alleen kan overleven door ervan uit te gaan dat liefde en pragmatisme hetzelfde zijn.

In Mungo, de tweede roman van Douglas Stuart, winnaar van de Booker Prize 2020 met zijn debuut Shuggie Bain, draait het wederom om het Glasgow van de zelfkant, waarin Mungo, de jongste van een vaderloos gezin, en een alcoholistische moeder zich moeten zien te redden. Ook dit is een macho-omgeving waar emoties eruit worden geramd en waar mensen zich geen raad weten met liefde. Anders dan in Stuarts debuut is het echter deze keer niet de liefde tussen de moeder en de zachtaardige zoon die het verhaal draaiende houdt, maar het verraad.

Verwaarloosd en vereenzaamd vindt Mungo liefde bij de katholieke James. Deze James, wiens vader meestal op een booreiland zit en wiens moeder overleden is, houdt er een duiventil op na. Stiekem ontmoeten ze elkaar, terwijl hun giftige omgeving walgt van homoseksualiteit (en denkt dat je ervoor naar de dokter moet); ze groeien op in een wereld waarin twee geloven niet bepaald op een kussen mogen liggen. Beiden mogen vernoemd zijn naar een heilige (Sint Mungo was brenger van het geloof in Engeland in de zesde eeuw en zowel stichter als beschermheilige van Glasgow), maar weinig blijft ze bespaard.

In de gewelddadige machowereld waarin Mungo opgroeit, is het zaak dat hij wat sneller man wordt, reden voor Mo-Ma (Mungo’s moeder) haar zoon mee te geven aan twee mannen die ze op een AA-bijeenkomst heeft ontmoet. Met deze twee zal Mungo gaan kamperen, alles leren wat een zoon zonder vader moet kunnen en meteen van zijn ‘mietje-zijn’ worden afgeholpen. Het verhaal van dit weekend wisselt Stuart af met de aanloop naar dit weekend enkele maanden eerder. Wat er daar gruwelijk misging, komt tot een (onwaarschijnlijke, hier om spoilers te voorkomen niet nader te benoemen) uitbarsting dat weekend.

Geen compassie

Waar het in Shuggie Bain niet zozeer om het verhaal ging maar om het neerzetten van een setting en de onvoorwaardelijke zoektocht naar liefde van een zoon voor zijn alcoholische moeder, is daar in Mungo weinig van over. De liefde wordt er bij alle personages letterlijk en figuurlijk uitgeramd. Wie een iets beter leven wil, kruipt met een stinkende docent in bed. Je status bij je vrienden verhoog je met zoveel mogelijk geweld, en wie gewond is laat je liggen of maak je af.

Wat sterk is aan Stuarts verhalen is dat hij een goed oog heeft voor detail en voor opgelegde ongelijkheid. Zonder te prediken toont hij hoe het is om ergens ‘niet de juiste achtergrond’ voor te hebben, wat het met een samenleving doet als er geen compassie is of zicht op een toekomst. Aan de mensen die aan de financieel goede kant van de samenleving staan, valt ook geen wereld te winnen. Daar verkiest men voor bedekte termen, zo is iemand geen homoseksueel, maar ‘artistiekerig’.

Soms voegen de details weinig toe (als een ploert bijvoorbeeld voor de zoveelste keer etensresten tussen zijn kiezen haalt, weet je het op een gegeven moment wel), maar sommige zijn ook schitterend effectief. Als Mungo bijvoorbeeld zijn moeder ziet liggen nadat een man als een ‘knaagdier’ tegen zijn dronken moeder aan ligt te kwijlen en Mungo de man heeft weggejaagd, staat er: ‘Hij keerde terug naar Mo-Ma en trok de bezwete beddenlakens over haar heen. Ze bewoog niet. Haar hoofd hing naar achteren, haar mond stond open, afstotelijk besmeurd met haar eigen lipstick. De vogelverschrikker. Hij zou doen alsof ze al die tijd een vogelverschrikker was geweest.’ En om het beeld van de moeder in één zin af te ronden: ‘Daar lag ze, haar geheugen gewist door drank, als een baby die pas wilde slapen als ze was ingebakerd.’ Heel even komt in die laatste passage de jonge Shuggie in iets oudere Mungo om de hoek kijken, maar het is een van de weinige momenten dat er nog iets van compassie uit spreekt.

Liefde en compassie zijn in deze roman grotendeels omgezet in woede. Mungo is anders dan Shuggie wel kwaad, is zich bewust van zijn toegeeflijkheid waarmee hij zichzelf en anderen schade berokkent. „Ik wilde met liefde schrijven, zodat mensen iets voelden van de rouw, het verlies, de zinloosheid en de verspilling van een leven. Maar niet over de woede, want ik ben niet boos”, zei Stuart in NRC in een interview nadat hij de Booker Prize had gewonnen. Woede lijkt in dit boek de slag te hebben gewonnen van liefde. Het komt de geloofwaardigheid van het verhaal wel ten goede.



Douglas Stuart: Mungo. (Young Mungo). Vert. Kitty Pouwels en Josephine Ruitenberg. Nieuw Amsterdam, 400 blz. € 24,99 Mungo. (Young Mungo). Vert. Kitty Pouwels en Josephine Ruitenberg. Nieuw Amsterdam, 400 blz. € 24,99 ●●●●●

