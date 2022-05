‘Top Gun: Maverick’ biedt ouderwets topvermaak

Cannes mag de filmkunst dan meestal met gepaste ernst benaderen, het festival kan ook niet zonder een stevige portie Hollywoodglamour. Het festival deed er alles aan om het bliksembezoek van superster Tom Cruise aan Cannes zo aangenaam mogelijk voor hem te laten verlopen. Cruise bezocht het festival woensdag om de Europese première van zijn door covid al vele malen uitgestelde nieuwe blockbuster Top Gun: Maverick luister bij te zetten.

Dat wilde Cannes weten ook. De Franse luchtmacht liet zelfs een formatie straaljagers een saluut brengen door laag over het festivalpaleis vliegen, net toen Cruise met zijn acteurs op de rode loper stond. De straaljagers vlogen onaangekondigd twee keer in hoge snelheid over en lieten drie rooksporen achter in het bleu, blanc, rouge van de Franse vlag; een passend eerbetoon aan Hollywood-royalty.

Eerder op woensdag kreeg Cruise een speciale Gouden Palm voor zijn hele oeuvre uitgereikt. Ook liet de doorgaans mediaschuwe ster zich drie kwartier minzaam interviewen voor een zaal met duizend festivalbezoekers door de Franse filmjournalist Didier Allouch. Veel kwam daar niet uit, maar Cruise had een pakkend antwoord klaar op de vraag waarom hij altijd zelf al zijn stunts wil doen: „Je vraagt toch ook niet aan Gene Kelly waarom hij zelf danst.”

De ideale filmster

Tom Cruise is een ideale filmster voor Cannes: hij is net als het festival zelf buitengewoon gehecht aan filmtradities. Zo liet hij in Cannes weten geen seconde te hebben overwogen om Top Gun: Maverick vanwege de covidperikelen vrij te geven voor streaming. „Dat ging echt niet gebeuren.”

Cruise, die ook zeer actief is al producent van zijn eigen films, maakt zijn films uitsluitend voor de bioscoop. „Werken voor een groot scherm vergt een heel speciale techniek. Ik weet wel dat films na in de bioscoop te hebben gedraaid ook op andere manieren te zien zullen zijn. Dat is prima. Maar de films zijn bedoeld voor de bioscoop.’’

Top Gun: Maverick is inderdaad een film die eigenlijk alleen goed tot zijn recht komt op een groot scherm. Dan biedt de film topvermaak. De oorspronkelijke Top Gun uit 1986 heeft de tand des tijd niet goed doorstaan. Die film is inmiddels afgezakt tot een filmklassieker die liefhebbers van ‘films die zo slecht zijn dat ze weer goed worden’ kijken om een keer goed te lachen. Ook Top Gun: Maverick heeft weer zijn kitscherige momenten. Maar over het geheel genomen tekende Cruise voor een echt onderhoudende film. Hij heeft zijn oude rol (Maverick) weer opgenomen – met minder branie en meer weemoed – en moet een nieuwe generatie magnifieke gevechtspiloten voorbereiden op een haast onmogelijke missie. De ernstig zieke Val Kilmer speelt zijn oude rol ‘Ice Man’ in een roerende cameo. Miles Teller geeft met overtuiging de zoon van Cruise oude kompaan Goose gestalte, die tragisch omkwam in de oorspronkelijke film. Top Gun: Maverick is heerlijke popcorncinema van de oude school. Daar is ook Cannes niet vies van.